Торговля
Маша Цепелева

Суд постановил взыскать со «Связного» 548 млн рублей в пользу «Альфа-банка» Статьи редакции

В феврале ритейлер планировал инициировать банкротство.

  • 8 июня 2023 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с владельца «Связного» — кипрской структуры DTSRetail Ltd — 548,4 млн рублей в пользу «Альфа-банка» по договору от 3 апреля 2018 года. О решении сообщил РБК.
  • В карточке дела не указаны условия договора, но известно, что основной долг составлял 448,6 млн рублей, неустойка — 66,4 млн рублей, проценты по договору — 30,4 млн рублей, неустойка за просроченные проценты — 3 млн рублей.
  • По итогам 2022 года кредиторы и контрагенты подали к «Связному» около 79 исков на общую сумму более 14,26 млрд рублей. Ещё два иска «Альфа-банк» подал в марте 2023 года — первый на 7,67 млрд рублей, второй на 548 млн рублей.
  • В феврале 2023-го ритейлер разместил в базе «Федресурс» сообщение о намерении инициировать собственное банкротство. Сейчас «Связной» пытается выйти из кризисного положения с помощью привлечения нового инвестора, рассказали нескольких источников РБК на рынках ИТ и электронной коммерции,
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка основного российского юрлица ООО «Сеть Связной» в 2022 году составила 56,7 млрд рублей, чистый убыток — 48,5 млрд рублей.
Фото «Коммерсантъ»

#новость #связной #альфабанк

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17 комментариев
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 Зеленый самолетик

"Сейчас «Связной» пытается выйти из кризисного положения с помощью привлечения нового инвестора"

Всего лишь нужно переименоваться в Zвезной и инвестор найден, еще и Альфа останется должна

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usee

Очень интересно, но ничего не понятно.

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debil
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Ethan Hunt

В моем городе все их магазины закрылись

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Вадим Д.

Понеслась. Там целая очередь за деньгами стоит. Как связной работает-то ещё? Или кроме видимости ничего нет?

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Александр Рюмин

Салоны закрыты, зайдите в торговые центры в своём городе.

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Владимир Зыков

Исходя из отчета, получаются они тел. бесплатно раздают, надо зайти.

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Александр Рюмин

Салоны связного закрыты везде. Пиздец подкрался незаметно.

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Игорь

У нас в городе ещё работает.

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Тимур Мадаминов

Что означает чистый убыток?

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useless uS

После вычета налога на убыток может?)

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Дмитрий Алтунин

Молодец "Связной". Ещё трепыхается. Или это уже конвульсии..

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Makar

Это чего друзья? Связной всё?

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Makar

В моём мухосранске всего один салон по-моему остался...

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Igor Kowalski

Начало падения Связного пошло с их проекта Enter

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Дмитрий

Выжимают все соки из бизнеса, суд поставил... Ну ну

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Митроченков Дмитрий

Кто выживает?

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17 комментариев
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