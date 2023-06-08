Суд постановил взыскать со «Связного» 548 млн рублей в пользу «Альфа-банка» Статьи редакции
В феврале ритейлер планировал инициировать банкротство.
- 8 июня 2023 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с владельца «Связного» — кипрской структуры DTSRetail Ltd — 548,4 млн рублей в пользу «Альфа-банка» по договору от 3 апреля 2018 года. О решении сообщил РБК.
- В карточке дела не указаны условия договора, но известно, что основной долг составлял 448,6 млн рублей, неустойка — 66,4 млн рублей, проценты по договору — 30,4 млн рублей, неустойка за просроченные проценты — 3 млн рублей.
- По итогам 2022 года кредиторы и контрагенты подали к «Связному» около 79 исков на общую сумму более 14,26 млрд рублей. Ещё два иска «Альфа-банк» подал в марте 2023 года — первый на 7,67 млрд рублей, второй на 548 млн рублей.
- В феврале 2023-го ритейлер разместил в базе «Федресурс» сообщение о намерении инициировать собственное банкротство. Сейчас «Связной» пытается выйти из кризисного положения с помощью привлечения нового инвестора, рассказали нескольких источников РБК на рынках ИТ и электронной коммерции,
- По данным «Контур.Фокуса», выручка основного российского юрлица ООО «Сеть Связной» в 2022 году составила 56,7 млрд рублей, чистый убыток — 48,5 млрд рублей.
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"Сейчас «Связной» пытается выйти из кризисного положения с помощью привлечения нового инвестора"
Всего лишь нужно переименоваться в Zвезной и инвестор найден, еще и Альфа останется должна
Очень интересно, но ничего не понятно.
В моем городе все их магазины закрылись
Понеслась. Там целая очередь за деньгами стоит. Как связной работает-то ещё? Или кроме видимости ничего нет?
Салоны закрыты, зайдите в торговые центры в своём городе.
Исходя из отчета, получаются они тел. бесплатно раздают, надо зайти.
Салоны связного закрыты везде. Пиздец подкрался незаметно.
У нас в городе ещё работает.
Что означает чистый убыток?
После вычета налога на убыток может?)
Молодец "Связной". Ещё трепыхается. Или это уже конвульсии..
Это чего друзья? Связной всё?
В моём мухосранске всего один салон по-моему остался...
Начало падения Связного пошло с их проекта Enter
Выжимают все соки из бизнеса, суд поставил... Ну ну
Кто выживает?