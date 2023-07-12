В конспекте — главное из материала издания, которое изучило декларации для ввоза напитков в страну.

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Как Coca-Cola работала в России и «ушла» из неё

Американская Coca-Cola Company владеет рецептами и правами на бренды, но напитки в разных странах разливают другие компании — из сиропов-концентратов головной структуры. Чаще всего эти заводы не зависят от Coca-Cola, и лишь иногда последняя либо владеет долей, либо считает их «дочками».

8 марта 2022 года компания объявила о приостановке деятельности в России. Baza сообщала, что речь идёт о прекращении инвестиций в маркетинг и новые проекты, но уже в июне того же года дистрибьютор Coca-Cola HBC объявил, что остановит выпуск и продажу напитков бренда в стране.

В августе Coca-Cola HBC решила оставить бизнес в России «в меньшем масштабе» и под названием «Мултон партнерс» производить локальные напитки «Добрый», Rich и «Моя семья» — без концентратов от Coca-Cola. Но Coca-Cola при этом не исчезла и осталась в лидерах среди газировок со вкусом «колы» несмотря на остановку производства.

Источник: РБК

Кто теперь продаёт Coca-Cola в России

По данным The Bell, с осени 2022 года вся Coca-Cola, которую ввозят в Россию, — импортная: из Азербайджана, Албании, Афганистана, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Германии, Грузии, Дании, Ирана, Италии, Казахстана, Кыргызстана, ОАЭ, Польши, Турции и Узбекистана.

Так как Coca-Cola не продлила защиту товарных знаков, компании могут завозить любые виды её напитков — в том числе те, которые раньше не поставляли в страну. Для этого за 2022-2023 годы поставщики оформили свыше 100 деклараций о соответствии, пишет The Bell: они подтверждают, что продукт отвечает стандартам безопасности Таможенного союза ЕАЭС.

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Ввоз из Азербайджана

Среди заявителей — московское ООО «Фудмолл». У него есть декларации со сроком действия до 2026-2028 годов, чтобы поставлять Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite и Fanta от азербайджанской Azerbaijan Coca-Cola Bottlers. Оно также оформило документы на тестовый ввоз 222 тысяч банок чипсов Pringles от бельгийской Wimble Manufacturing Belgium.

Владелец ООО «Фудмолл» — 25-летний Эльвин Ифраимов. В 2021-м и 2022 году выручка компании составила 63 млн рублей и 324,6 млн рублей соответственно, чистая прибыль — 993 тысяч рублей и 10 млн рублей. Помимо «колы», она продаёт продукты питания и выпускала приправы и воду Red Village ( «Красная слобода» — в честь посёлка, где родился отец и партнёр Ифраимова, Агарун Ифраимов ).



). Возить напитки от Azerbaijan Coca-Cola Bottlers будет также ростовское ООО «Корзина». Его для этого учредила 32-летняя Гюльнара Рагимова — супруга Артура Рагимова, который руководит местным мясокомбинатом. Последний, как пишет The Bell, не раз попадал в скандалы из-за качества продукции. Данных о финансовых показателях «Корзины» нет — бизнес открыли только в 2022 году.



В списке партнёров азербайджанского ботлера числятся и более мелкие продавцы — это московские «Кьюби» (выручка на конец 2022 года — 164 млн рублей), «Торг фрут» (9,2 млн рублей), «Пирамида» (3,9 млн рублей) и «Продимпорт» (выручка на конец 2021 года — 364 тысячи рублей).



Ввоз из Ирана, Германии, Великобритании и Турции

Продукцию из Ирана может ввозить до 2026 года «ПВД-Технологии» Сергея Бондарева, который основал «Вэд-сервис» — компанию, специализирующуюся на растаможке и перевозке грузов. В 2021-м и 2022 году выручка бизнеса составила 4,9 млн рублей и 4,1 млн соответственно.

Закупки у немецкой Coca-Cola Europacific Partners Deutschland будет делать ООО «Витаком» с выручкой 8,2 млн рублей за 2022 год. А «колу» у крупнейшего в мире ботлера — британского Coca-Cola Europacific Partners Great Britain — закупает ООО «Логистик» Александра Токарева (73,1 млн рублей). У последней есть ещё 192 декларации на ввоз других товаров, отмечает издание.

«Луховицкая нефтебаза» с выручкой в 2022 году в 14,3 млн рублей получила документы на поставку более 1 млн банок Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta и Sprite турецкого ботлера Coca-Cola Icecek.



Ввоз из Китая