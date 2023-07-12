Иран, Азербайджан, Турция и другие страны: откуда в Россию везут Coca-Cola и кто её теперь продаёт — обзор The Bell Статьи редакции
В конспекте — главное из материала издания, которое изучило декларации для ввоза напитков в страну.
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Как Coca-Cola работала в России и «ушла» из неё
- Американская Coca-Cola Company владеет рецептами и правами на бренды, но напитки в разных странах разливают другие компании — из сиропов-концентратов головной структуры. Чаще всего эти заводы не зависят от Coca-Cola, и лишь иногда последняя либо владеет долей, либо считает их «дочками».
- 8 марта 2022 года компания объявила о приостановке деятельности в России. Baza сообщала, что речь идёт о прекращении инвестиций в маркетинг и новые проекты, но уже в июне того же года дистрибьютор Coca-Cola HBC объявил, что остановит выпуск и продажу напитков бренда в стране.
- В августе Coca-Cola HBC решила оставить бизнес в России «в меньшем масштабе» и под названием «Мултон партнерс» производить локальные напитки «Добрый», Rich и «Моя семья» — без концентратов от Coca-Cola. Но Coca-Cola при этом не исчезла и осталась в лидерах среди газировок со вкусом «колы» несмотря на остановку производства.
Кто теперь продаёт Coca-Cola в России
- По данным The Bell, с осени 2022 года вся Coca-Cola, которую ввозят в Россию, — импортная: из Азербайджана, Албании, Афганистана, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Германии, Грузии, Дании, Ирана, Италии, Казахстана, Кыргызстана, ОАЭ, Польши, Турции и Узбекистана.
- Так как Coca-Cola не продлила защиту товарных знаков, компании могут завозить любые виды её напитков — в том числе те, которые раньше не поставляли в страну. Для этого за 2022-2023 годы поставщики оформили свыше 100 деклараций о соответствии, пишет The Bell: они подтверждают, что продукт отвечает стандартам безопасности Таможенного союза ЕАЭС.
Ввоз из Азербайджана
- Среди заявителей — московское ООО «Фудмолл». У него есть декларации со сроком действия до 2026-2028 годов, чтобы поставлять Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite и Fanta от азербайджанской Azerbaijan Coca-Cola Bottlers. Оно также оформило документы на тестовый ввоз 222 тысяч банок чипсов Pringles от бельгийской Wimble Manufacturing Belgium.
- Владелец ООО «Фудмолл» — 25-летний Эльвин Ифраимов. В 2021-м и 2022 году выручка компании составила 63 млн рублей и 324,6 млн рублей соответственно, чистая прибыль — 993 тысяч рублей и 10 млн рублей. Помимо «колы», она продаёт продукты питания и выпускала приправы и воду Red Village («Красная слобода» — в честь посёлка, где родился отец и партнёр Ифраимова, Агарун Ифраимов).
- Возить напитки от Azerbaijan Coca-Cola Bottlers будет также ростовское ООО «Корзина». Его для этого учредила 32-летняя Гюльнара Рагимова — супруга Артура Рагимова, который руководит местным мясокомбинатом. Последний, как пишет The Bell, не раз попадал в скандалы из-за качества продукции. Данных о финансовых показателях «Корзины» нет — бизнес открыли только в 2022 году.
- В списке партнёров азербайджанского ботлера числятся и более мелкие продавцы — это московские «Кьюби» (выручка на конец 2022 года — 164 млн рублей), «Торг фрут» (9,2 млн рублей), «Пирамида» (3,9 млн рублей) и «Продимпорт» (выручка на конец 2021 года — 364 тысячи рублей).
Ввоз из Ирана, Германии, Великобритании и Турции
- Продукцию из Ирана может ввозить до 2026 года «ПВД-Технологии» Сергея Бондарева, который основал «Вэд-сервис» — компанию, специализирующуюся на растаможке и перевозке грузов. В 2021-м и 2022 году выручка бизнеса составила 4,9 млн рублей и 4,1 млн соответственно.
- Закупки у немецкой Coca-Cola Europacific Partners Deutschland будет делать ООО «Витаком» с выручкой 8,2 млн рублей за 2022 год. А «колу» у крупнейшего в мире ботлера — британского Coca-Cola Europacific Partners Great Britain — закупает ООО «Логистик» Александра Токарева (73,1 млн рублей). У последней есть ещё 192 декларации на ввоз других товаров, отмечает издание.
- «Луховицкая нефтебаза» с выручкой в 2022 году в 14,3 млн рублей получила документы на поставку более 1 млн банок Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta и Sprite турецкого ботлера Coca-Cola Icecek.
Ввоз из Китая
- Среди крупных импортёров оригинальной Coca-Cola — ООО «Дигудс» из Владивостока. Оно ввезёт 600 млн бутылок и банок Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Sprite Zero и Fanta с разными вкусами, закупив их у китайской Cofco — 35% в ней принадлежит Coca-Cola Company, пишет The Bell.
- По данным «Контур Фокуса», «Дигудс» 27-летнего Максима Цыбина также поставляет из Китая велосипеды оптом. Финансовых показателей нет — бизнес учредили в 2023 году.
- «Трейд групп» Валентина Ушакова оформила декларацию на ввоз бочек Coca-Cola ёмкостью до 50 литров от китайской Swire Coca-Cola Beverage. Как предполагает The Bell, компания будет продавать их заведениям общественного питания. Выручка в 2021-м и 2022 году — 382,4 млн и 414,8 млн рублей соответственно.
- «Миленниум» из Уссурийска, в свою очередь, получила декларации на ввоз не напитков, а сиропов китайского завода Cofco Coca-Cola Beverages Heilongjiang. Подтверждений, что компания пенсионерки Ольги Ищенко действительно ввозила концентрат, нет, уточняет издание. В 2022 году «Миленниум» выручила 60,1 млн рублей.
Эстеты, конечно, различают и практически "сомельируют" колу из разных стран, но она реально одинаковая.
А байкал куда вкуснее.
Как можно сравнивать Байкал и колу, если это разные напитки с разными вкусами, я никогда этого не понимал и не пойму. Когда кола решила "уйти", меня прям вымораживали комменты типа "ну и хорошо, квас вкуснее", "пусть валят, Байкал лучше" и т.д. Логика покидает чат.
Зайдите в Азбуку вкуса, возьмите банку американской, французской и польской колы - они будут разные.
Может отличаться вода незначительно. В американской в качестве подсластителя идет кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, а в европейской и прочей привычный сахар
Купил Coca-cola из Беларуси не смог осилить литровую бутылку. Купил в Fix price Coca-Cola из Польши и она настоящая сильногазированная вкусненькая. Ещё из Азербайджана находил тоже нормальная.:)))))
Бочку интересной статьи всегда испортит ложка Вадима Д.
А этот идея: открыть магазин Колы из разных стран.
Как с байкалом коктейль "я идиот" приготовить?
Это как с чаем.. Типа кофе вкуснее что ли?)
она разная. в разных жопах мира из-за низкого уровня промышленности и низкой цены на сахар в напитке используется натуральный сахар и не добавляются разные подсластители и усилители. вкус гораздо приятней.
Байкала много не выпьешь, а вот колу можно
тут ты рили не прав. Беларусь кола - бадяга, фейк сам попробуй. Остальные страны норм. Добрый кола - тоже вкусная, вкуснее чем в россии кока кола была - хотя завод один и тот же
А свинина вкуснее говядины ?
Пробовал Колу и Фанту из КЗ, не айс и вообще не то.
Пробовал разную, благодарю параллельному импорту.
Самая лучшая как детстве это Иранская.
Самая худшая Казахская.
Азербайджанская хороша, слаще обычной.
Что значит, вода везде разная.
Это значит вкусы у людей разные) Мне казахская нравится
На днях на АЗС «Нефтьмагистраль» взял Coca-Cola из Афганистана…
Понадеялся на интересный состав афганской колы. Не зря с талибами боролись.
А я такую афганскую газировку недавно брал на пробу. При первом глотке норм, но потом чувствуется очень химозное послевкусие. Еле половину банки выпил и выкинул.
А зачем её везут, если на территории России заводов Coca-Cola было с десяток, я думал они наклейку на Добрый Кола переклеили и тоже самое делают, разве нет?
как мне показалось, «добрый кола» — какой-то очень невкусный кола. больше на пепсу похож
Вовсе нет. Я тот самый кола-сомелье, про которого пишут в комментариях.
А потому что в заводы не везут концентрат
Пробовал в слепом тесте добрый кола, старую российскую, и казахскую. Добрый кола и старая российская - ничем не отличаются. В казахской и правда чувствуется, что вода невкусная какая-то. Сироп тот же самый.
Можно по уцелевшей ветке Северного потока реверсом поставлять колу из Германии.
удивительно, но российская Черноголовка самая нормальная замена
Самая вкусная - азербайджанская. Уже не знаю почему
Самая вкусная кола – квас)
а самая невкусная? есть такие наблюдения?
Попробуйте иранскую.
скорее похожа на оригинал ,вот и вкусная
А можно еще больше уебанских комментариев по поводу того, что «квас вкуснее», «никогда не пил колу и не буду», «байкал и черноголовка надо пить», и прочее дерьмо? Как же всем насрать на ваши ватно-совковые высеры.
Сука, прям подгорает до тла. Это те же самые люди походу кто пишет что «нафиг нужен этот айфон если есть ксиаоми топ за свои деньги»
Да не рвись ты
Неее, вот вообще разный пипол. Мне срать на огрызки, но от квасодрочеров тоже бомбит до ужаса. Пусть сами пьют своё совковое пойло
Ну поплачь
В Ташкенте с доставкой еды, дарят бутылку Колы 1.5 литра, отдал другим уже 110 литров этого пойла. Пейте дальше после 40-45 лет на врачей поработайте)))
🤡
Из российских кол у меня изжоги нет только от черноголовской. Держу в курсе!
Черноголовский лучше брать "Мандарин".
Я конечно далек от медецины, но что-то мне подсказывает, что если от любой колы изжога, то газировки лучше совсем исключить из употребления. Тоже держу в курсе)
Третьего дня напился абсента с тархуном, рекомендую!
Пил её лет 5 назад в последний раз - поэтому «ухода» не заметил.
Пью вместо энергетика, когда требуется (ночные смены, долгое нахождение за рулем)
А Добрый кола - разве не оно же?
Добрый кола - это кола на основе сиропа сделанного CocaCola HBC - не путать с CocaCola company
Нет
Это подделка, закос под оригинал с другим рецептом.
Вот любимая кола - это старая добрая пепси.
поставки от стольких стран ,вот это да конечно
Кайф
Бутылка колы в пятерочке "красная цена" - 2 литра - 34 рубля. Причем аж "zero" - без сахара (хотя как я понимаю гнать напиток на заменителях дешевле, чем на чистом сахаре).
На вкус гораздо приятней, чем оригинальная кола. Ради интереса посмотрел кто производитель - МО, Малаховка. Сразу вспомнил как в ашане продавались их напитки, в том числе там аналог фанты "Оранж", по вкусу который тоже был лучше, чем фанта. Потом что-то случилось и из ашана они пропали.
Мораль такова - всё фигня, рулит технолог. У этих походу какой-то очень охрененный технолог, что вкус выходит лучше, чем у тех напитков, под которые они косят.
Ты же шутишь, да? Кола от красной цены на вкус просто как сладкая вода
Кола - хуйня. Др. Пеппер - кайф. Раз в год, правда, его хочется выпить.
А на повседневку - боржоми и джермук.
Нельзя пить такую минеральную лечебную воду ежедневно.
А из Грузии кто ввозит?
Луховицкая нефтебаза - это Транснефть Диаскан? 😂
Какие интересные напитки уже видели в продаже?
Будет интересно посмотреть:)
Кола супрайми не плохая, очень похожа на пепси, продают в светофоре
Будто если бы защиту бренда продлили, то получилось бы его защитить. Смешные 🤦🏼♂️
Армянское пепси чот жидковатое. Вот пепси из Ирана норм
Завозить то, завозят, но вот без напоминающей рекламы долю рынка они потеряют и ее займут поставщики других напитков. В рестиках она будет также идти, для базовых коктейлей, где кола скрывает вкус любого алкоголя под себя.
Очень важный вопрос, откуда кола в России, требуется более глубокое расследование
Покупаю в Дикси, 120 р. за литр узбекской Кока-колы.
В Москве на армянских/азербаджанских рынках колы из этих стран тоже как помидоров.
Буээээ
Контрабанда приехала
Но таможня бдит
Попробовал я недавно колу из KZ - такая моча, ужас. Куда лучше Добрый Кола или Черноголовка, вот чесслово
Я редко пил колу, но только после ухода я понял разницу между добрым и прочим и оригинальной колой.
В Перекрестке часто вижу из Польши. В других из Турции
Кола дрочеры на месте, всё понятно