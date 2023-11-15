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Торговля
Полина Лааксо

Продавцы «Яндекс Маркета» смогут генерировать картинки для карточек товаров и заполнять характеристики через YandexGPT Статьи редакции

Обновления анонсировали на конференции «E-Com Сфера 2023».

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  • В декабре 2023 года продавцы «Яндекс Маркета» получат возможность заполнять характеристики товара в карточке из текста «любого формата» с помощью YandexGPT, рассказала руководитель контентного управления сервиса Александра Гуняева. Достаточно ввести своё описание, а нейросеть рассортирует данные из него по нужным полям.
  • В компании считают, что некоторым предпринимателям это поможет повысить позиции карточек в выдаче, поскольку умение грамотно их заполнять и соблюдать при этом ограничения интерфейса — отдельный навык.
Слайд из презентации
  • «Маркет» также работает над генератором изображений для карточек товаров. С его помощью можно будет вырезать изображение товара из фотографии и вставить его на сгенерированный нейросетью фон. Нужный фон можно будет описать словами.
  • По мнению компании, это сэкономит деньги предпринимателям, которым иначе пришлось бы заказывать фотосъёмку товаров. По данным сервиса, в среднем на создание одной карточки они тратят 5100-6900 рублей.
  • Нейросети «Яндекса» также смогут улучшать качество фотографий и распознавать характеристики товаров на фото, но детали о том, как это будет работать, пока не привели. Функции будут доступны в ближайшие месяцы.
  • Эти и другие обновления направлены в том числе на то, чтобы продавцы тратили не только меньше денег, но и времени. Так, на создание контента на платформе у них обычно уходит по три дня — за это время они теряют до 5,5% продаж, говорят в компании.
Слайд из презентации. Александра Гуняева пошутила, что нейросеть пока нельзя выложить для продавцов хотя бы потому, что у мальчика на сгенерированном фото «три ноги»
Слайд из презентации
Кадр с выступления Гуняевой
  • Среди других анонсов — запуск бесплатного аналитического инструмента «Факторы продаж». Он покажет, как действия продавца влияют на метрики. Под действиями понимают, например, поставки на склады, скрытия с витрин, сезонность категории, использование инструментов продвижения. Анализ можно проводить по категориям товаров и за нужные периоды, рассказал руководитель b2b‑направления «Маркета» Александр Пьянов.
  • В июне 2023 года «Яндекс Маркет» добавил YandexGPT в личный кабинет продавцов, чтобы те могли создавать с его помощью описания товаров. По данным компании, предприниматели сохранили больше 560 тысяч сгенерированных текстов и в 86% случаев не вносили в них изменений.
  • В ноябре сервис представил функцию создания баннеров для рекламных кампаний с помощью YandexGPT.

#новости #яндексмаркет #яндекс

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9 комментариев
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 Вадим Д.

Ох, некоторые карточки и так в плане фото скудны, то ракурсы не все, то освещение странное, то описание с характеристиками как будто с али, а теперь вообще близко к рандомному всё это будет? (-:

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Kat

Мне тоже так кажется. Теперь товар не будет соответствовать своему реальному виду. Интересно, как они это будут решать

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Siddharth
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Алина Бизнесвуман

А мне кажется наоборот, ИИ может выдать что-то более интересное, чем типичный фотограф для карточек, который закончил курсы за 10 тысяч. Главное, чтобы вид самого товара никак не был деформирован.

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Дмитрий

Будут продавать Копейку с картинкой Ламборгини

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Максим Ц.

Давно ли на маркете копейками торгуют?

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Ayday Omorbekova

😁👋👍☺️

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Ayday Omorbekova

До человеческого мозга даже ИИ НЕ МОЖЕТ ДОБРАТЬСЯ !.

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Джанчик

Ну вот, теперь покупать что-то можно будет только по отзывам с фотками :/

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