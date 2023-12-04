Торговля
Евгения Евсеева

«Спортмастер» начал тестировать магазины площадью 100-300 м² — их будут открывать по франшизе в небольших городах Статьи редакции

В 2022 году сеть уже запускала небольшие магазины.

  • Компания собирается тестировать новый формат «Спортмастер Мини» в городах с населением до 50 тысяч человек. Развивать эту сеть «Спортмастер» планирует по франшизе, пишет «Коммерсантъ».
  • Площадь магазинов — 100-300 м². Первые точки уже открыли в городе Шарья в Костромской области и Усть-Лабинске в Краснодарском крае. Всего «Спортмастер» планирует запустить франчайзинговые магазины в 250 городах.
  • Сеть будет интегрировать франчайзи в свою систему управления магазинами, отвечать за поставки и логистику, составлять бизнес-план и сопровождать их в налаживании операционных процессов и при ремонте помещений под магазины. Также франчайзи получат доступ ко всему ассортименту «Спортмастера».
  • В феврале 2022 года компания уже запускала новый формат магазинов для продаж в маленьких городах — площадью около 300-500 м² и с меньшим ассортиментом.

#новости #спортмастер

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 Вадим Д.

СпортМастерок (-:

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Mundruine

СпортМастерок у дома)

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Сергей Доктор

Круто!
Не понимаю, зачем только так много квадратных метров?
Всего-то нужно - один человек на выдаче заказов, пара примерочных кабин и вот вам "Спортмастербериз".

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Антон Тарасов

Вероятно, в маленьких городах схема онлайн заказов не так востребована

UPD: Ниже написали, что востребовано. Тогда хз))

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Protein Wars

Мои соболезнования тем, кто в эту авантюру в регионах залезет.

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Бомж

Если не наебал ты
То наебут тебя

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OZZ

В городах до 50 тысяч человек все давно все заказывают через интернет проблема что там нету той аудитории и это очень рискованный проект для маленьких городов отсюда и идея франшизы ;) переложить риски ;) тупо и по русски

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Constantine Kiselev

спасибо за рекламу, но покупать там нечего

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Слегка Придурковатый

Спортподмастерье.

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Бинарный Ёж

Зачем оно нужно, когда есть маркетплейсы?

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Подментованный кот

Чтобы заработать больше денег?

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виктор сикрит

Пока прошелся по нему - стал спорт мастером

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under construction

Если честно, вообще непонятно как они выживали до ухода Декатлона.
Ценники завышены, своих интересных продуктов фактически не было.
Бонусная пргограмма откровенное лошилово, которым толком пользоваться не получалось.
Из плюсов могу вспомнить только продажу в их стоковом центре брендовых шмоток с ценниками от которых сразу не бомбило.

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