Снижение порога лоббируют российские онлайн-магазины, обеспокоенные собственной выгодой, а не поступлениями в бюджет, считает Дмитрий Сергеев.

В закладки Аудио

Дальнейшее снижение порога беспошлинного ввоза на покупки в зарубежных интернет-магазинах может привести к тому, что на управление системами для взимания платы потребуется больше денег, чем бюджет получит с пошлин. Такое мнение высказал гендиректор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев в интервью «Ведомостям».

По словам Сергеева, снижение порога лоббируют российские онлайн-магазины, рассчитывающие получить коммерческую выгоду от ограничений. Он отметил, что при этом многие товары в российских онлайн-магазинах, выступающих за снижение беспошлинного порога, произведены тоже в Китае, но стоят в два-три раза больше, чем на AliExpress.

«Значит, вряд ли дело в налогах. Наверное, мы говорим о марже этих онлайн-магазинов и о чисто коммерческом вопросе», — рассуждает глава «AliExpress Россия».

Это в основном сводится именно к лоббизму российских магазинов. В их мире — и это огромное упрощение — выглядит так: давайте зарегулируем трансграничную торговлю, а после этого поднимем вдвое цены. Дмитрий Сергеев гендиректор «AliExpress Россия»

С 1 января 2020 года в России снижается беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок до €200 в месяц. По словам Сергеева, это снижение «не очень сильно» затронет AliExpress, так как большинство российских пользователей делает покупку на всю семью на меньшую сумму, чем этот порог.

В начале декабря Минфин предложил снижать порог быстрее: до €100 с 1 июля 2020 года, до €50 с 1 января 2021 года и до €20 с 1 января 2022 года. Предложение поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев и поручил обсудить эту идею в рамках Евразийского экономического союза.

Российские интернет-ритейлеры в лице Ассоциации компаний интернет-торговли в начале 2019 года предлагали отменить пошлины на зарубежные онлайн-покупки и ввести на них единый сбор в размере 15% от стоимости.