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Торговля
Альберт Хабибрахимов
2320

Гендиректор «AliExpress Россия» высказался против пошлин на недорогие онлайн-покупки за рубежом Материал редакции

Снижение порога лоббируют российские онлайн-магазины, обеспокоенные собственной выгодой, а не поступлениями в бюджет, считает Дмитрий Сергеев.

81 комментарий
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Дальнейшее снижение порога беспошлинного ввоза на покупки в зарубежных интернет-магазинах может привести к тому, что на управление системами для взимания платы потребуется больше денег, чем бюджет получит с пошлин. Такое мнение высказал гендиректор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев в интервью «Ведомостям».

По словам Сергеева, снижение порога лоббируют российские онлайн-магазины, рассчитывающие получить коммерческую выгоду от ограничений. Он отметил, что при этом многие товары в российских онлайн-магазинах, выступающих за снижение беспошлинного порога, произведены тоже в Китае, но стоят в два-три раза больше, чем на AliExpress.

«Значит, вряд ли дело в налогах. Наверное, мы говорим о марже этих онлайн-магазинов и о чисто коммерческом вопросе», — рассуждает глава «AliExpress Россия».

Это в основном сводится именно к лоббизму российских магазинов. В их мире — и это огромное упрощение — выглядит так: давайте зарегулируем трансграничную торговлю, а после этого поднимем вдвое цены.

Дмитрий Сергеев
гендиректор «AliExpress Россия»

С 1 января 2020 года в России снижается беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок до €200 в месяц. По словам Сергеева, это снижение «не очень сильно» затронет AliExpress, так как большинство российских пользователей делает покупку на всю семью на меньшую сумму, чем этот порог.

В начале декабря Минфин предложил снижать порог быстрее: до €100 с 1 июля 2020 года, до €50 с 1 января 2021 года и до €20 с 1 января 2022 года. Предложение поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев и поручил обсудить эту идею в рамках Евразийского экономического союза.

Российские интернет-ритейлеры в лице Ассоциации компаний интернет-торговли в начале 2019 года предлагали отменить пошлины на зарубежные онлайн-покупки и ввести на них единый сбор в размере 15% от стоимости.

При снижении беспошлинного порога люди ведь не обязательно станут покупателями российских магазинов. Они скорее вернутся на вещевые рынки, если мы говорим про регионы. А сейчас есть прозрачный онлайн-канал в нашем лице, где каждый заказ так или иначе учтён, абсолютно прозрачен оборот.

Дмитрий Сергеев
гендиректор «AliExpress Россия»

#новость #пошлины #aliexpress

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81 комментарий
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Александр Привалов

18

обеспокоенные собственной выгодой, а не поступлениями в бюджет

есть прозрачный онлайн-канал в нашем лице

Хорошо, что остались еще такие люди с чистыми, бескорыстными намерениями

Ответить

Денис Демидов

Александр
18

И лица у них светлые и добрые...

Ответить

Дмитрий Иванов

Денис
5

Мастер-класс по цап-царапу?

Ответить

Денис Демидов

Дмитрий
1

Это посыл АКИТ-у

Ответить

Roman Nz

Денис
0

Или высокохудожественному вруну, как вариант

Ответить

Lis Fermi

Денис
1

И лица у них светлые и добрые...

И большие :)

Ответить

Magomet Apaev

Александр
0

Ага :) Как же плохо строить бизнес, рассчитывая на собственную выгоду :)

Ответить

Dear Moscow,

7

Во всей этой истории с повышением пошлин и Алиэкспрессом & Co меня раздражает вот какой момент: 

Неужели нельзя остановиться на варианте, который бы отсекал торгующих на Авито перекупов и подобных, но оставлял бы возможность хотя бы одной более-менее крупной покупки (пусть даже реже, чем в месяц) нормальным людям? 

А то бросаются из крайности в крайность — то тяни сколько хочешь на 1000 евро и плевать на местную розницу, то порог в 20 евро и вообще ничего не купи.

Ответить

Danila Romanov

Dear
0

Вас +15% остановят от покупки?

Сейчас россияне вправе заказывать товары из зарубежных онлайн-магазинов без уплаты пошлины на сумму до €500 и не более 31 кг в календарный месяц. При выходе за эти пределы нужно платить 30% от суммы товаров, но не менее €4 за 1 кг сверх лимита.

С 1 января 2020 года пошлина будет начисляться на каждую посылку дороже €200. Налог составит 15% от суммы превышения, но не менее €2 за 1 кг сверх лимита.

Ответить

Денис Демидов

Danila
0

15% это ни о чем, все равно будет в разы дешевле чем здесь, так как местные игроки сумарно платят государству гораздо больше этих 15% + получают логистический тариф от той же Почта России в разы больше.

Ответить

Danila Romanov

Денис
0

Как у тебя НДС в 20% и пошлины, которые в основном от 0 до 10% превращаются в 30-50% от конечной стоимости? Мне даже лень думать о всех других налогах, ведь импортируется товар по оптовой цене в большом количестве, что явно будет намного дешевле покупки штучного товара и его доставки посылкой.

Ответить

Денис Демидов

Danila
0

Забудь про оптовые скидки у китайцев, которые есть, но они полностью нивелируются когда ты просишь оформить документы на товар для экспорта.
Помимо НДС есть еще таможенная пошлина, есть налог на прибыль, есть расходы на гарантию, так как ты должен покупать товар дороже чтобы он весь не сломался в период гарантии.
Есть еще расходы на чудовищно дорогие деньги в РФ (см. сверхприбыль сбера)
Тут более подробно описал все расходы
https://vc.ru/trade/64316-kak-rabotat-s-kitaem-i-ne-oblazhatsya

Как работать с Китаем и не облажаться — Торговля…
Приветствую, коллеги! Удивлён, что моя предыдущая статья про выживание в конкуренции с AliExpress…
vc.ru
Ответить

Vadim Medvedev

3

Ситуация, когда покупая китайскую футболку по почте я не плачу ндс, а покупая российскую - плачу, крайне неправильная. Она ставит китайского производителя в заведомо более выгодное положение. 

Пошлина должна быть. В идеале надо сделать так, чтобы её платил непосредственно али (и другие крупные площадки), а покупатель просто получал покупку. Как это сделано с НДС в том же стиме. 

Ответить

Александр Пилюгин

Vadim
3

И вы, конечно же считаете, что возложенные на %название магазина% налоговые обязательства не будут перекинуты на плечи покупателей путем повышения стоимости товара? Наивно. Стима тоже касается.

Ответить

Денис Демидов

Александр
2

Все расходы государства всегда перекидываются на плечи покупателей, больше не на кого. Если вы не заплатите пошлину с покупки на али, то заплатите за более дорогой бензин. Только в первом случае будут предпосылки для создания новых компаний в РФ в том числе производственных, а во втором какой-либо олигарх станет еще богаче. Третьего не дано.

Ответить

Anton Voynov

Александр
1

Разумеется будут. И в таком случае %название магазина% становится либо неконкурентным либо должен торговать в минус или на грани выживаемости и в скором времени закрыть бизнес и вместе с тем перестать платить налоги и ликвидировать рабочие места в России. Кто от этого выиграет? Только Китай.

Ответить

Andron Andronov

Anton
–2

выиграют жители данной территории
в рф все равно ни чего не производиться
только купи продай

Ответить

Денис Демидов

Andron
0

В РФ очень много чего производится, просто производители стесняются, что они из РФ, постоянно прикрываются иностранными марками.
В моем ассортименте примерно треть товара произведена в РФ, одни сигнализации Starline чего стоят, настоящий хайтек.

Ответить

Andron Andronov

Денис
0

и все?
может еще мерцедес с надписью камаз с прибитой китайскими гвоздями?

Ответить

Денис Демидов

Andron
0

В РФ реальная зарплата падает быстрее бакса + дорогие плохие (дорогая логистика), много чего становится выгодно производить - собирать.

Ответить

Andron Andronov

Денис
0

по мелочи
как только подниметесь за вами придут
ни один трезво мыслящий тут мутить ни чего не будет

Ответить

Денис Демидов

Andron
0

Это запросто. Насчет трезво мыслящих не согласен, взять меня, я прекрасно понимаю, что в любой момент могу сесть, один раз чуть не сел (за неуплату налогов поставщиком), но уезжать не хочу (не хочу мигрантом быть), сидеть сложа руки тоже, вот такая загадочная русская душа...

Ответить

Andron Andronov

Денис
0

у моих знакомых все дети в америке, европе, в австралии, китае
ни кто на рф ставку не делает 

Ответить

Денис Демидов

Andron
0

Правильно делают, у меня вся семья в США (мать, брат и сестра), уже гражданство получили, один я с пулей в голове...

Ответить

Saucedo Puetz

4

давайте зарегулируем трансграничную торговлю, а после этого поднимем вдвое цены.

первый человек кто публично правду сказал

Ответить

Alexey Praskovin

Saucedo
3

Нет-нет, вы ничего не понимаете. "Подорожание товаров для населения приведет к увеличению собранных налогов". Ну допустим, ква, как говорится. А вот дальше логика лоббистов российского ритейла делает интересный финт: "А увеличение собранных налогов поднимет уровень жизни населения". И вот на этом этапе я всегда зависаю...

Ответить

Денис Демидов

Alexey
0

АКИТ глупо агитирует, нелогично.
Надо им упор не на увеличение налогов делать (хотя часть денег с них тоже прилетит бюджетникам), а на увеличение количества рабочих мест. В торговле занято 17 млн. из всего 70 млн. трудоспособного населения, т.е. это N1 поставщик рабочих мест. Чем больше рабочих мест, тем выше конкуренция за рабочую силу, чем выше конкуренция тем выше зарплата.
В богатых странах говорят: чтобы лучше жить, надо больше зарабатывать. 
В бедных: чтобы лучше жить, надо меньше тратить.
Именно поэтому в самых богатых странах одни из самых высоких цен, исключение только в США, так как там совершенно другая налоговая система, основные налоги там не на потребление, а на доходы.

Ответить

Alexey Praskovin

Денис
1

Денис, ну зачем вы мне вот про это:

Чем больше рабочих мест, тем выше конкуренция за рабочую силу, чем выше конкуренция тем выше зарплата.

рассказываете? Как будто я не вижу, как работает ритейл относительно кадров - числом поболее, ценою подешевле. А при нынешнем уровне безработицы у вас раньше кончится "кому продавать", чем вы исчерпаете свободные ресурсы на рынке труда.

Так что никакие зарплаты ни у кого не поднимутся, вырастут только цены. 100%. Потому что вы их задираете прямо пропорционально росту цен на товары из-за рубежа, идущие мимо вас.

Ответить

Денис Демидов

Alexey
0

Т.е. вы считаете, что если ритейл перестанет нанимать кого-то, то безработица не увеличится? 
Зарплаты не упадут?
А если начнет сокращаться, он не выплеснет порцию безработных и не увеличит безработицу?
Потому что вы их задираете прямо пропорционально росту цен на товары из-за рубежа, идущие мимо вас.

Часто это слышу, как барыги цены задирают, удивляет только одно, почему они не идут в отрасль, куда войти три копейки делов и не станут новыми Безосами?
Вот вы, почему не займетесь торговлей?

От куда у людей идея, по которой цены в РФ можно поднять всем вместе?
Все вместе могут поднять цены на условный адидас, где именно импортер решает какая будет РРЦ (рекомендуемая розничная цена), но условный рибок всегда займет долю адидаса в этом случае.

Ответить

Alexey Praskovin

Денис
1

Т.е. вы считаете, что если ритейл перестанет нанимать кого-то, то безработица не увеличится?

Нет, не считаю. То, что я считаю - я написал выше: "никакие зарплаты ни у кого не поднимутся, вырастут только цены".

А если начнет сокращаться, он не выплеснет порцию безработных и не увеличит безработицу?

Выплеснет. И что?

Вот вы, почему не займетесь торговлей?

Потому что в текущих реалиях РФ она мне противна. И пока у меня есть возможность не работать в неприятных мне нишах - я не буду этого делать. Плачу упущенной выгодой за свой комфорт, если упростить.

От куда у людей идея, по которой цены в РФ можно поднять

Оттуда, что эти цены непрерывно растут? И растут скачком каждый раз, когда в очередной раз что-то запретят/обложат пошлинами?

Денис, вы не поняли моего посыла. Я не про то, что надо убить/запретить российских ритейл и отдать весь рынок РФ (весьма куцый, к слову) Китаю/Америке/рептилоидам. Я про то, что не худо бы российскому ритейлу начать уже развиваться. Если не до уровня Амазона, то хотя бы от уровня Черкизона отползти к цивилизации.

Ответить

Денис Демидов

Alexey
0

Выплеснет. И что?

Упадут зарплаты, у всех, это же очевидно?
Потому что в текущих реалиях РФ она мне противна. 

Победите в себе совок и не будет противно. Торговля это нужное и полезное дело, вся экономика мира держится на торговле, именно торговля решает большую часть проблем людей.
Оттуда, что эти цены непрерывно растут?

А торговля тут причем, если государство налоги увеличивает?
Я про то, что не худо бы российскому ритейлу начать уже развиваться. 

Разрешив налоги не платить китайцам, а нашему ритейлу увеличив НДС до 20% вы так хотите его развивать? Может еще предложите для развитие ретайла ему еще и стоимость денег поднять? Чем ЦБ РФ денно и ночно занимается...

Ответить

Saucedo Puetz

Alexey
0

Чем больше я плачу налогов тем лучше я живу? А они точно бизнесмены?

Ответить

Alexey Praskovin

Saucedo
0

А они точно бизнесмены?

Не знаю, не ко мне вопрос. Называют себя так.

А что касается налогов: тут можно порассуждать. Условный швейцарец налогов платит немало. А живет хорошо. Но какое отношение это имеет к России образца 2019 года - хоть убей не пойму. За последние 10 лет налогов я начал платить больше. А жить лучше - только в той части, которая на 100% от меня же и зависит. :)

Ответить

Денис Демидов

Saucedo
0

Их посыл невнятный. Внятно было бы говорить так:
Чем более равные условия для бизнеса, тем лучше будет чувствовать себя российский бизнес, тем больше у него будет потребность в рабочей силе, тем рабочей силе больше придется платить.

Ответить

Денис Демидов

Saucedo
1

Торговля в РФ самая конкурентная отрасль, попробуйте поднять там цены в два раза, быстро останетесь без клиентов. Даже если представить себе картельный сговор от АКИТ, то средним и мелкие компаниям контролирующие большую часть рынка сразу отъедят долю у них.
Правда в том, что Усмановскому алиэкспресс можно налоги не платить, так как он совладелец РФ, а тому же АКИТ нет.

Ответить

Alexander Mitryashkin

Денис
0

Торговля самая конкурентная отрасль потому что других нет, не развиваются. Торговлю имеет смысл развивать когда есть что продать из несырьевого. А пока нечего производить - надо развивать и поддерживать производителя (вводимые пошлины это не о поддержке производителя). 

Ответить

Денис Демидов

Alexander
0

Если не выгодно продавать, то производить тем более, производитель он и продавец тоже.
Если поддерживать не равные условий для бизнеса для всех, а точечно конкретных производителей, то это почти всегда превращается в распил.

Ответить

Антон Лисин

1

Почта соснет  когда объем посылок упадет.

Ответить

Денис Демидов

Антон
3

Ее пора закрывать, частники работают и быстрее и дешевле, денег из бюджета не сосут. Почта в последние годы превратилась в огромное корыта для чинушей, квартиры по ярду покупают... 
https://theins.ru/korrupciya/136340

Николай Подгузов Тюдор. Глава «Почты России…
Генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов приобрел апартаменты в Москве, в так…
theins.ru
Ответить

Oleg Oleg

Денис
0

Почта за последнее время стала работать намного лучше.

Ответить

Денис Демидов

Oleg
4

Если посмотреть сколько денег она соснула из бюджета, то окажется что работает она слишком плохо. Частники типа СДЕК ничего не сосут из бюджета, но работают лучше, быстрее и дешевле.

Ответить

Andron Andronov

Денис
3

транспортники частные работают как лошади
с гос почтой зажравшейся не сравнить - груз не теряют, не швыряют и пинают
знают что отвечать перед клиентом придется

Ответить

Andron Andronov

Oleg
1

все равно говно

Ответить

Andron Andronov

Денис
2

дык многа гос монополий надо разогнать
газпром, роснефть, ж/д, ростелеком, почта, роснано и многая многая
дык кто это сделает?

Ответить

Roman Nz

Денис
1

Наоборот, надо ещё парочку таких открыть. Чтобы на таблички в нью-йоркском парке всем близким хватило

Ответить

Saucedo Puetz

Денис
0

Хочу с али заказать частником, как!?

Ответить

Денис Демидов

Saucedo
0

Если вещь не три копейки стоит, то курьерской могут отправить.

Ответить

Saucedo Puetz

Денис
0

В этом и проблема если 3 копейки(

Ответить

Борис Моренко

2

Ещё один шаг к обнищанию населения.

Ответить

Danila Romanov

Борис
1

У россиян денег на еду нет, а за бугром только олигархи закупаются, поэтому логично их обложить налогами.

Ответить

Денис Демидов

1

на управление системами для взимания платы потребуется больше денег, чем бюджет получит с пошлин. 

Надо перестать взимать налоги с продажи булочки в Ашане, ведь стоимость взимания налогов с нее превосходит стоимость этой булочки по мнению Сергеева...
По словам Сергеева, это снижение «не очень сильно» затронет AliExpress, так как большинство российских пользователей делает покупку на всю семью на меньшую сумму, чем этот порог.

Но ведь это только маркетинг, чтоб познакомить человека с алиэкспресс, продавать то хочется ему в итоге на много большие суммы, хочется подмять под себя всю екомерс отрасль.
А сейчас есть прозрачный онлайн-канал в нашем лице, где каждый заказ так или иначе учтён, абсолютно прозрачен оборот.

Какая пользу от этой прозрачности стране, если налогов просят не взимать?

Ответить

Oleg Oleg

2

Меня во всём этом раздражает только одно почта сейчас стала работать более-менее нормально, а сейчас опять начнётся. Занижение стоимости посылок, разборки на таможне и так далее.
А ещё очень смешно. что беспошлинный порог в 10000 евро при ввозе багажом так и остался. Почему-то депутатов это абсолютно не беспокоит. Наверное потому что это для них очень удобно.

Ответить

Stanislav Milykh

0

Больше всего меня раздражает то. что я не могу купить велик за  2 000 евро в интернет магазине. Причем в РФ этих великов просто нет.

Ответить

Alex Kuz

Stanislav
5

почему не можете? можете, никто не запрещает, пошлину только надо будет оплатить при ввозе.

Ответить

Danila Romanov

0

Пусть будет 15%, но с необлагаемой суммой 100 евро в месяц. Это должно устроить подавляющее большинство простых жителей, бюджет и ритейл.

Ответить

Денис Демидов

Danila
4

С чего бы это устроило ритейл? Мне, российскому интернет-магазину разрешат не платить налоги, если человек купил у меня в месяц меньше чем на 100 евро?
Откуда взялись эти 15%, тогда как доля налогов и пошлин достигает 30-50% в цене товара? Усманов пролоббировал?

Ответить

Danila Romanov

Денис
0

У тебя наценка 5% к таможенной стоимости?

Ответить

Денис Демидов

Danila
1

Средняя наценка в моей отрасли 20-30%, но если ты с ней выйдешь на рентабельность 5% то ты гуру бизнеса.
Большая часть отрасли работает с около нулевой прибылью, так как с одной стороны цена входа маленькая, с другой стороны, рынок растет и все гонятся за долей в ущерб прибыли.

Ответить

Анна Спиридонова

Денис
1

Возникает вопрос, а зачем тогда вы работаете в подобной отрасли? Не проще ли найти работу в ‘на дядю’ получать зарплату, Соцпакет, и прочие плюшки.

Ответить

Денис Демидов

Анна
3

Она не всегда была такой, до 2014 все было более интереснее.
Моя "околонулевая прибыль" все равно выше, чем зарплата у дяди с плюшками. Откуда у дяди возьмется нормальная зарплата, если он ведет бизнес в РФ? У него сплошные риски и расходы, сегодня заработал, завтра в тюрьму.
Но по большей части, бизнес превращается в чемодан без ручки и бросить жалко (13 лет жизни) и нести смысла все меньше.

Ответить

Alexander

Денис
1

То есть Медведев пи***л когда всех учителей отправлял идти в бизнес?

Ответить

Денис Демидов

Alexand…
0

Удивлены? Вэлкам ту раша....

Ответить

Анна Спиридонова

–2

Помониторьте сумму беспошлинного заказа он-лайн в странах « развитой европы» и вы увидите, что есть ограничения 150  - 100- 70 и даже 25евро, Но это на одну покупку. Также в развитой Европе есть обязательный платёж за обработку отправления и здесь цена колеблется от 20 € за одно отправление до 60 £ , т е не так все просто в забугорье.

Ответить

Roman Nz

Анна
2

А что у нас ещё общего с "развитой европой"? Может быть, уровень свобод и достатка? Или только нелепые (в наших условиях) запреты?

Ответить

Alex Kuz

Roman
–2

У нас все очень неплохо в сравнении с европой. Возможность зарабатывания денег на порядок выше, если, конечно, на диване не сидеть. Доступность медицины, в т.ч. реально бесплатной, просто несравнима, многие уехавшие туда приезжают сюда лечиться. Налоги тоже сильно меньше. Минуса 2 - климат и ниже уровень социальных гарантий, но последнее напрямую связано с величиной налогов.

Ответить

Roman Nz

Alex
2

В том-то и дело, что налоги уже вплотную подбираются к европейским. особенно, если пенсионные взносы считать налогами, коими они реально сейчас и являются. А уровень жизни и свобод - наоборот - как в Африке уже почти

Ответить

Fred Johnson

Анна
0

Да, 20 евро лимит, но внутри ЕС никакого лимита нет. Покупай сколько вздумается.

Ответить

Danila Romanov

Fred
0

Но НДС есть.

Ответить

Rafael Sobol

1

даёшь поменьше пошлости

Ответить

Дима Анонимный

1

Похоже, скоро иностранцы начнут массово дарить россиянам технику и одежду. Речь о сервисах пересылок :)

Ответить

Sergey Ontime

Дима
0

Да так и делают. Подарок и 🖕

Опаснее, но тогда уж страховка дешевле будет.

Ответить

Виктор Ефимов

0

С 1 января 2020 года в России снижается беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок до €200 в месяц

Только не в месяц, а за одну посылку. Ну какая разница. Главное статью написать. Ничего что самый главный факт в ней перевран.

Ответить

Александр Тцев

Виктор
0

походу ты сам не разобрался, главное комментарий написать ))

Ответить

Андрей Малолин

0

«....люди вернутся на вещевые рынки...» — можно подумать, что Али — не огромная барахолка, где если хорошо поискать, то иногда попадается что-то из «дешево/вполне сердито», а прям гарантия качества, солидно, дорохо-бохато.

Ответить

Сергей Воробьев

0

Как-то читал книгу, в которой описывался экономический кризис в UK в 60-70х гг прошлого века. Кризис был очень очень похож на наш в 2014 году (только тогда все банки мира и ФРС кинулись спасать их). Так вот одной из многих причин было нарушение торгового баланса: англичане стали покупать больше за рубежом!
Что касается сейчас, то в интернет магазинах что-то покупать часто нет смысла, так как на сайтах агрегаторах все дешевле и бесплатная доставка.
Насчет цен в российский интернет-магазинах: они не могут сравниться с агрегаторами типа ВБ, Озона и тп, по ряду причин. Видя ситуацию, владельцы пробуют что-то предпринять. Но результат скорее предрешен: один Амазон удобнее 100 мелких сайтов.
На vc было несколько статей о том, как предприниматели сталкиваются с крупными сетями и в итоге закрывают бизнес. Да и вчерашняя статья про намерение федеральных каналов ограничить трансляцию онлайн контента схожа в своей сути.

Ответить

Ivan Matveev

Сергей
0

Да и вчерашняя статья про намерение федеральных каналов ограничить трансляцию онлайн контента схожа в своей сути.

Это вообще про другое. Копирайт и рекламные бюджеты. В телеке нет предпринимателей, сталкивающихся с крупными сетями, там есть только крупные сети и желающие перепродавать/отдавать их контент бесплатно

Ответить

Алексей Иванов

0

Они скорее вернутся на вещевые рынки, если мы говорим про регионы. «

Бери выше, в пещеры вернутся...

Ответить

Sergey Ontime

0

А куда расходуется НДС?
Куда расходуются пошлины?

Ответить

Andron Andronov

Sergey
0

в космос на планету набиру

Ответить

Николай Вавилов

0

Я сомневаюсь, что это поддержка российских магазинов - часто ли у нас власти заботятся о частном мелком и среднем бизнесе? Вот именно.

Просто ребята ищут новые источники налоговых поступлений. Поток товаров через границу идёт, зарубежные компании получают прибыль, а государство с этого мало что имеет. Вот и решили это исправить)

Ответить

Andrew Orlow

0

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