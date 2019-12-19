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Снижение порога лоббируют российские онлайн-магазины, обеспокоенные собственной выгодой, а не поступлениями в бюджет, считает Дмитрий Сергеев.
Дальнейшее снижение порога беспошлинного ввоза на покупки в зарубежных интернет-магазинах может привести к тому, что на управление системами для взимания платы потребуется больше денег, чем бюджет получит с пошлин. Такое мнение высказал гендиректор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев в интервью «Ведомостям».
По словам Сергеева, снижение порога лоббируют российские онлайн-магазины, рассчитывающие получить коммерческую выгоду от ограничений. Он отметил, что при этом многие товары в российских онлайн-магазинах, выступающих за снижение беспошлинного порога, произведены тоже в Китае, но стоят в два-три раза больше, чем на AliExpress.
«Значит, вряд ли дело в налогах. Наверное, мы говорим о марже этих онлайн-магазинов и о чисто коммерческом вопросе», — рассуждает глава «AliExpress Россия».
С 1 января 2020 года в России снижается беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок до €200 в месяц. По словам Сергеева, это снижение «не очень сильно» затронет AliExpress, так как большинство российских пользователей делает покупку на всю семью на меньшую сумму, чем этот порог.
В начале декабря Минфин предложил снижать порог быстрее: до €100 с 1 июля 2020 года, до €50 с 1 января 2021 года и до €20 с 1 января 2022 года. Предложение поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев и поручил обсудить эту идею в рамках Евразийского экономического союза.
Российские интернет-ритейлеры в лице Ассоциации компаний интернет-торговли в начале 2019 года предлагали отменить пошлины на зарубежные онлайн-покупки и ввести на них единый сбор в размере 15% от стоимости.
обеспокоенные собственной выгодой, а не поступлениями в бюджет
есть прозрачный онлайн-канал в нашем лице
Хорошо, что остались еще такие люди с чистыми, бескорыстными намерениями
И лица у них светлые и добрые...
Мастер-класс по цап-царапу?
Это посыл АКИТ-у
Ага :) Как же плохо строить бизнес, рассчитывая на собственную выгоду :)
Во всей этой истории с повышением пошлин и Алиэкспрессом & Co меня раздражает вот какой момент:
Неужели нельзя остановиться на варианте, который бы отсекал торгующих на Авито перекупов и подобных, но оставлял бы возможность хотя бы одной более-менее крупной покупки (пусть даже реже, чем в месяц) нормальным людям?
А то бросаются из крайности в крайность — то тяни сколько хочешь на 1000 евро и плевать на местную розницу, то порог в 20 евро и вообще ничего не купи.
Вас +15% остановят от покупки?
Сейчас россияне вправе заказывать товары из зарубежных онлайн-магазинов без уплаты пошлины на сумму до €500 и не более 31 кг в календарный месяц. При выходе за эти пределы нужно платить 30% от суммы товаров, но не менее €4 за 1 кг сверх лимита.
С 1 января 2020 года пошлина будет начисляться на каждую посылку дороже €200. Налог составит 15% от суммы превышения, но не менее €2 за 1 кг сверх лимита.
15% это ни о чем, все равно будет в разы дешевле чем здесь, так как местные игроки сумарно платят государству гораздо больше этих 15% + получают логистический тариф от той же Почта России в разы больше.
Как у тебя НДС в 20% и пошлины, которые в основном от 0 до 10% превращаются в 30-50% от конечной стоимости? Мне даже лень думать о всех других налогах, ведь импортируется товар по оптовой цене в большом количестве, что явно будет намного дешевле покупки штучного товара и его доставки посылкой.
Забудь про оптовые скидки у китайцев, которые есть, но они полностью нивелируются когда ты просишь оформить документы на товар для экспорта.
Помимо НДС есть еще таможенная пошлина, есть налог на прибыль, есть расходы на гарантию, так как ты должен покупать товар дороже чтобы он весь не сломался в период гарантии.
Есть еще расходы на чудовищно дорогие деньги в РФ (см. сверхприбыль сбера)
Тут более подробно описал все расходы
https://vc.ru/trade/64316-kak-rabotat-s-kitaem-i-ne-oblazhatsya
Ситуация, когда покупая китайскую футболку по почте я не плачу ндс, а покупая российскую - плачу, крайне неправильная. Она ставит китайского производителя в заведомо более выгодное положение.
Пошлина должна быть. В идеале надо сделать так, чтобы её платил непосредственно али (и другие крупные площадки), а покупатель просто получал покупку. Как это сделано с НДС в том же стиме.
И вы, конечно же считаете, что возложенные на %название магазина% налоговые обязательства не будут перекинуты на плечи покупателей путем повышения стоимости товара? Наивно. Стима тоже касается.
Все расходы государства всегда перекидываются на плечи покупателей, больше не на кого. Если вы не заплатите пошлину с покупки на али, то заплатите за более дорогой бензин. Только в первом случае будут предпосылки для создания новых компаний в РФ в том числе производственных, а во втором какой-либо олигарх станет еще богаче. Третьего не дано.
Разумеется будут. И в таком случае %название магазина% становится либо неконкурентным либо должен торговать в минус или на грани выживаемости и в скором времени закрыть бизнес и вместе с тем перестать платить налоги и ликвидировать рабочие места в России. Кто от этого выиграет? Только Китай.
выиграют жители данной территории
в рф все равно ни чего не производиться
только купи продай
В РФ очень много чего производится, просто производители стесняются, что они из РФ, постоянно прикрываются иностранными марками.
В моем ассортименте примерно треть товара произведена в РФ, одни сигнализации Starline чего стоят, настоящий хайтек.
и все?
может еще мерцедес с надписью камаз с прибитой китайскими гвоздями?
В РФ реальная зарплата падает быстрее бакса + дорогие плохие (дорогая логистика), много чего становится выгодно производить - собирать.
по мелочи
как только подниметесь за вами придут
ни один трезво мыслящий тут мутить ни чего не будет
Это запросто. Насчет трезво мыслящих не согласен, взять меня, я прекрасно понимаю, что в любой момент могу сесть, один раз чуть не сел (за неуплату налогов поставщиком), но уезжать не хочу (не хочу мигрантом быть), сидеть сложа руки тоже, вот такая загадочная русская душа...
у моих знакомых все дети в америке, европе, в австралии, китае
ни кто на рф ставку не делает
Правильно делают, у меня вся семья в США (мать, брат и сестра), уже гражданство получили, один я с пулей в голове...
давайте зарегулируем трансграничную торговлю, а после этого поднимем вдвое цены.
первый человек кто публично правду сказал
Нет-нет, вы ничего не понимаете. "Подорожание товаров для населения приведет к увеличению собранных налогов". Ну допустим, ква, как говорится. А вот дальше логика лоббистов российского ритейла делает интересный финт: "А увеличение собранных налогов поднимет уровень жизни населения". И вот на этом этапе я всегда зависаю...
АКИТ глупо агитирует, нелогично.
Надо им упор не на увеличение налогов делать (хотя часть денег с них тоже прилетит бюджетникам), а на увеличение количества рабочих мест. В торговле занято 17 млн. из всего 70 млн. трудоспособного населения, т.е. это N1 поставщик рабочих мест. Чем больше рабочих мест, тем выше конкуренция за рабочую силу, чем выше конкуренция тем выше зарплата.
В богатых странах говорят: чтобы лучше жить, надо больше зарабатывать.
В бедных: чтобы лучше жить, надо меньше тратить.
Именно поэтому в самых богатых странах одни из самых высоких цен, исключение только в США, так как там совершенно другая налоговая система, основные налоги там не на потребление, а на доходы.
Денис, ну зачем вы мне вот про это:
Чем больше рабочих мест, тем выше конкуренция за рабочую силу, чем выше конкуренция тем выше зарплата.
рассказываете? Как будто я не вижу, как работает ритейл относительно кадров - числом поболее, ценою подешевле. А при нынешнем уровне безработицы у вас раньше кончится "кому продавать", чем вы исчерпаете свободные ресурсы на рынке труда.
Так что никакие зарплаты ни у кого не поднимутся, вырастут только цены. 100%. Потому что вы их задираете прямо пропорционально росту цен на товары из-за рубежа, идущие мимо вас.
Т.е. вы считаете, что если ритейл перестанет нанимать кого-то, то безработица не увеличится?
Зарплаты не упадут?
А если начнет сокращаться, он не выплеснет порцию безработных и не увеличит безработицу?
Потому что вы их задираете прямо пропорционально росту цен на товары из-за рубежа, идущие мимо вас.
Часто это слышу, как барыги цены задирают, удивляет только одно, почему они не идут в отрасль, куда войти три копейки делов и не станут новыми Безосами?
Вот вы, почему не займетесь торговлей?
От куда у людей идея, по которой цены в РФ можно поднять всем вместе?
Все вместе могут поднять цены на условный адидас, где именно импортер решает какая будет РРЦ (рекомендуемая розничная цена), но условный рибок всегда займет долю адидаса в этом случае.
Т.е. вы считаете, что если ритейл перестанет нанимать кого-то, то безработица не увеличится?
Нет, не считаю. То, что я считаю - я написал выше: "никакие зарплаты ни у кого не поднимутся, вырастут только цены".
А если начнет сокращаться, он не выплеснет порцию безработных и не увеличит безработицу?
Выплеснет. И что?
Вот вы, почему не займетесь торговлей?
Потому что в текущих реалиях РФ она мне противна. И пока у меня есть возможность не работать в неприятных мне нишах - я не буду этого делать. Плачу упущенной выгодой за свой комфорт, если упростить.
От куда у людей идея, по которой цены в РФ можно поднять
Оттуда, что эти цены непрерывно растут? И растут скачком каждый раз, когда в очередной раз что-то запретят/обложат пошлинами?
Денис, вы не поняли моего посыла. Я не про то, что надо убить/запретить российских ритейл и отдать весь рынок РФ (весьма куцый, к слову) Китаю/Америке/рептилоидам. Я про то, что не худо бы российскому ритейлу начать уже развиваться. Если не до уровня Амазона, то хотя бы от уровня Черкизона отползти к цивилизации.
Выплеснет. И что?
Упадут зарплаты, у всех, это же очевидно?
Потому что в текущих реалиях РФ она мне противна.
Победите в себе совок и не будет противно. Торговля это нужное и полезное дело, вся экономика мира держится на торговле, именно торговля решает большую часть проблем людей.
Оттуда, что эти цены непрерывно растут?
А торговля тут причем, если государство налоги увеличивает?
Я про то, что не худо бы российскому ритейлу начать уже развиваться.
Разрешив налоги не платить китайцам, а нашему ритейлу увеличив НДС до 20% вы так хотите его развивать? Может еще предложите для развитие ретайла ему еще и стоимость денег поднять? Чем ЦБ РФ денно и ночно занимается...
Чем больше я плачу налогов тем лучше я живу? А они точно бизнесмены?
А они точно бизнесмены?
Не знаю, не ко мне вопрос. Называют себя так.
А что касается налогов: тут можно порассуждать. Условный швейцарец налогов платит немало. А живет хорошо. Но какое отношение это имеет к России образца 2019 года - хоть убей не пойму. За последние 10 лет налогов я начал платить больше. А жить лучше - только в той части, которая на 100% от меня же и зависит. :)
Их посыл невнятный. Внятно было бы говорить так:
Чем более равные условия для бизнеса, тем лучше будет чувствовать себя российский бизнес, тем больше у него будет потребность в рабочей силе, тем рабочей силе больше придется платить.
Торговля в РФ самая конкурентная отрасль, попробуйте поднять там цены в два раза, быстро останетесь без клиентов. Даже если представить себе картельный сговор от АКИТ, то средним и мелкие компаниям контролирующие большую часть рынка сразу отъедят долю у них.
Правда в том, что Усмановскому алиэкспресс можно налоги не платить, так как он совладелец РФ, а тому же АКИТ нет.
Торговля самая конкурентная отрасль потому что других нет, не развиваются. Торговлю имеет смысл развивать когда есть что продать из несырьевого. А пока нечего производить - надо развивать и поддерживать производителя (вводимые пошлины это не о поддержке производителя).
Если не выгодно продавать, то производить тем более, производитель он и продавец тоже.
Если поддерживать не равные условий для бизнеса для всех, а точечно конкретных производителей, то это почти всегда превращается в распил.
Почта соснет когда объем посылок упадет.
Ее пора закрывать, частники работают и быстрее и дешевле, денег из бюджета не сосут. Почта в последние годы превратилась в огромное корыта для чинушей, квартиры по ярду покупают...
https://theins.ru/korrupciya/136340
Если посмотреть сколько денег она соснула из бюджета, то окажется что работает она слишком плохо. Частники типа СДЕК ничего не сосут из бюджета, но работают лучше, быстрее и дешевле.
транспортники частные работают как лошади
с гос почтой зажравшейся не сравнить - груз не теряют, не швыряют и пинают
знают что отвечать перед клиентом придется
дык многа гос монополий надо разогнать
газпром, роснефть, ж/д, ростелеком, почта, роснано и многая многая
дык кто это сделает?
Хочу с али заказать частником, как!?
Если вещь не три копейки стоит, то курьерской могут отправить.
Ещё один шаг к обнищанию населения.
У россиян денег на еду нет, а за бугром только олигархи закупаются, поэтому логично их обложить налогами.
на управление системами для взимания платы потребуется больше денег, чем бюджет получит с пошлин.
Надо перестать взимать налоги с продажи булочки в Ашане, ведь стоимость взимания налогов с нее превосходит стоимость этой булочки по мнению Сергеева...
По словам Сергеева, это снижение «не очень сильно» затронет AliExpress, так как большинство российских пользователей делает покупку на всю семью на меньшую сумму, чем этот порог.
Но ведь это только маркетинг, чтоб познакомить человека с алиэкспресс, продавать то хочется ему в итоге на много большие суммы, хочется подмять под себя всю екомерс отрасль.
А сейчас есть прозрачный онлайн-канал в нашем лице, где каждый заказ так или иначе учтён, абсолютно прозрачен оборот.
Какая пользу от этой прозрачности стране, если налогов просят не взимать?
Меня во всём этом раздражает только одно почта сейчас стала работать более-менее нормально, а сейчас опять начнётся. Занижение стоимости посылок, разборки на таможне и так далее.
А ещё очень смешно. что беспошлинный порог в 10000 евро при ввозе багажом так и остался. Почему-то депутатов это абсолютно не беспокоит. Наверное потому что это для них очень удобно.
Больше всего меня раздражает то. что я не могу купить велик за 2 000 евро в интернет магазине. Причем в РФ этих великов просто нет.
Пусть будет 15%, но с необлагаемой суммой 100 евро в месяц. Это должно устроить подавляющее большинство простых жителей, бюджет и ритейл.
С чего бы это устроило ритейл? Мне, российскому интернет-магазину разрешат не платить налоги, если человек купил у меня в месяц меньше чем на 100 евро?
Откуда взялись эти 15%, тогда как доля налогов и пошлин достигает 30-50% в цене товара? Усманов пролоббировал?
У тебя наценка 5% к таможенной стоимости?
Средняя наценка в моей отрасли 20-30%, но если ты с ней выйдешь на рентабельность 5% то ты гуру бизнеса.
Большая часть отрасли работает с около нулевой прибылью, так как с одной стороны цена входа маленькая, с другой стороны, рынок растет и все гонятся за долей в ущерб прибыли.
Возникает вопрос, а зачем тогда вы работаете в подобной отрасли? Не проще ли найти работу в ‘на дядю’ получать зарплату, Соцпакет, и прочие плюшки.
Она не всегда была такой, до 2014 все было более интереснее.
Моя "околонулевая прибыль" все равно выше, чем зарплата у дяди с плюшками. Откуда у дяди возьмется нормальная зарплата, если он ведет бизнес в РФ? У него сплошные риски и расходы, сегодня заработал, завтра в тюрьму.
Но по большей части, бизнес превращается в чемодан без ручки и бросить жалко (13 лет жизни) и нести смысла все меньше.
Помониторьте сумму беспошлинного заказа он-лайн в странах « развитой европы» и вы увидите, что есть ограничения 150 - 100- 70 и даже 25евро, Но это на одну покупку. Также в развитой Европе есть обязательный платёж за обработку отправления и здесь цена колеблется от 20 € за одно отправление до 60 £ , т е не так все просто в забугорье.
У нас все очень неплохо в сравнении с европой. Возможность зарабатывания денег на порядок выше, если, конечно, на диване не сидеть. Доступность медицины, в т.ч. реально бесплатной, просто несравнима, многие уехавшие туда приезжают сюда лечиться. Налоги тоже сильно меньше. Минуса 2 - климат и ниже уровень социальных гарантий, но последнее напрямую связано с величиной налогов.
Да, 20 евро лимит, но внутри ЕС никакого лимита нет. Покупай сколько вздумается.
Похоже, скоро иностранцы начнут массово дарить россиянам технику и одежду. Речь о сервисах пересылок :)
Да так и делают. Подарок и 🖕
Опаснее, но тогда уж страховка дешевле будет.
С 1 января 2020 года в России снижается беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок до €200 в месяц
Только не в месяц, а за одну посылку. Ну какая разница. Главное статью написать. Ничего что самый главный факт в ней перевран.
«....люди вернутся на вещевые рынки...» — можно подумать, что Али — не огромная барахолка, где если хорошо поискать, то иногда попадается что-то из «дешево/вполне сердито», а прям гарантия качества, солидно, дорохо-бохато.
Как-то читал книгу, в которой описывался экономический кризис в UK в 60-70х гг прошлого века. Кризис был очень очень похож на наш в 2014 году (только тогда все банки мира и ФРС кинулись спасать их). Так вот одной из многих причин было нарушение торгового баланса: англичане стали покупать больше за рубежом!
Что касается сейчас, то в интернет магазинах что-то покупать часто нет смысла, так как на сайтах агрегаторах все дешевле и бесплатная доставка.
Насчет цен в российский интернет-магазинах: они не могут сравниться с агрегаторами типа ВБ, Озона и тп, по ряду причин. Видя ситуацию, владельцы пробуют что-то предпринять. Но результат скорее предрешен: один Амазон удобнее 100 мелких сайтов.
На vc было несколько статей о том, как предприниматели сталкиваются с крупными сетями и в итоге закрывают бизнес. Да и вчерашняя статья про намерение федеральных каналов ограничить трансляцию онлайн контента схожа в своей сути.
Да и вчерашняя статья про намерение федеральных каналов ограничить трансляцию онлайн контента схожа в своей сути.
Это вообще про другое. Копирайт и рекламные бюджеты. В телеке нет предпринимателей, сталкивающихся с крупными сетями, там есть только крупные сети и желающие перепродавать/отдавать их контент бесплатно
Они скорее вернутся на вещевые рынки, если мы говорим про регионы. «
Бери выше, в пещеры вернутся...
А куда расходуется НДС?
Куда расходуются пошлины?
Я сомневаюсь, что это поддержка российских магазинов - часто ли у нас власти заботятся о частном мелком и среднем бизнесе? Вот именно.
Просто ребята ищут новые источники налоговых поступлений. Поток товаров через границу идёт, зарубежные компании получают прибыль, а государство с этого мало что имеет. Вот и решили это исправить)
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