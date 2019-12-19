«Юлмарт» начал сокращать региональные представительства в пользу партнёрских пунктов выдачи
Материал редакции
Оптимизация инфраструктуры и персонала позволит повысить привлекательность компании для инвесторов, надеются в «Юлмарте».
«Юлмарт» закрывает региональные представительства, рассказал источник «Коммерсанта» на розничном рынке. Об этом же написал якобы сотрудник компании в одном из Telegram-каналов. По его словам, ритейлер также сократил весь ИT-департамент в Москве. Клиенты жалуются в группе «Юлмарта» во «ВКонтакте» на сокращение ассортимента в интернет-магазине и срыв доставки товаров, отмечает газета.
В пресс-службе ритейлера подтвердили, что оптимизируют все длинные логистические цепочки для сокращения затрат. Компания оставит свою инфраструктуру в центральной и северо-западной частях России, а в остальных регионах сменит формат на партнёрские пункты выдачи.
Также ритейлер сокращает персонал — в рознице, главном офисе и ИТ-департаменте, который находится в Санкт-Петербурге. Оптимизация инфраструктуры и персонала позволит повысить привлекательность компании для потенциальных инвесторов, надеются в компании. Сейчас продолжаются переговоры — их исход и окончание корпоративного конфликта повлияют на развитие компании в 2020 году, говорят в «Юлмарте».
Первой о сокращении сети пунктов выдачи и персонала в начале декабря 2019 года написала «Фонтанка».
Корпоративный конфликт в «Юлмарте» тянется с 2016 года: совладельцы компании Дмитрий Костыгин и Август Мейер не договорились с миноритарием Михаилом Васинкевичем о дальнейшем развитии бизнеса. В мае 2019 года акционеры начали переговоры о прекращении спора.
В ноябре «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию компании писал, что «Юлмарт» ищет не менее 9 млрд рублей инвестиций и рассматривает возможность урегулирования конфликта через переход под контроль кредитора — владельца «Петербургского нефтяного терминала» Михаила Скигина. По словам Васинкевича, окончательно договориться об урегулировании так и не удалось, пишет газета.
Vl Al
Зато VC устраивает слушания.
Saucedo Puetz
Разве юлмарт еще жив?!
Vl AlSaucedo
Юлмарт послал юриков с гарантиями на кладбище. Но vc.ru явно в теме. Мессаги про юлмарт затирает.
Олег Гущин
Юлмарт, показатель дел в ритейле. Некогда успешный проект, забуксовал и покатился вниз с доходами граждан.