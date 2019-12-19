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Торговля
Татьяна Боброва
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«Юлмарт» начал сокращать региональные представительства в пользу партнёрских пунктов выдачи Материал редакции

Оптимизация инфраструктуры и персонала позволит повысить привлекательность компании для инвесторов, надеются в «Юлмарте».

  • «Юлмарт» закрывает региональные представительства, рассказал источник «Коммерсанта» на розничном рынке. Об этом же написал якобы сотрудник компании в одном из Telegram-каналов. По его словам, ритейлер также сократил весь ИT-департамент в Москве. Клиенты жалуются в группе «Юлмарта» во «ВКонтакте» на сокращение ассортимента в интернет-магазине и срыв доставки товаров, отмечает газета.
  • В пресс-службе ритейлера подтвердили, что оптимизируют все длинные логистические цепочки для сокращения затрат. Компания оставит свою инфраструктуру в центральной и северо-западной частях России, а в остальных регионах сменит формат на партнёрские пункты выдачи.
  • Также ритейлер сокращает персонал — в рознице, главном офисе и ИТ-департаменте, который находится в Санкт-Петербурге. Оптимизация инфраструктуры и персонала позволит повысить привлекательность компании для потенциальных инвесторов, надеются в компании. Сейчас продолжаются переговоры — их исход и окончание корпоративного конфликта повлияют на развитие компании в 2020 году, говорят в «Юлмарте».
  • Первой о сокращении сети пунктов выдачи и персонала в начале декабря 2019 года написала «Фонтанка».
  • Корпоративный конфликт в «Юлмарте» тянется с 2016 года: совладельцы компании Дмитрий Костыгин и Август Мейер не договорились с миноритарием Михаилом Васинкевичем о дальнейшем развитии бизнеса. В мае 2019 года акционеры начали переговоры о прекращении спора.
  • В ноябре «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию компании писал, что «Юлмарт» ищет не менее 9 млрд рублей инвестиций и рассматривает возможность урегулирования конфликта через переход под контроль кредитора — владельца «Петербургского нефтяного терминала» Михаила Скигина. По словам Васинкевича, окончательно договориться об урегулировании так и не удалось, пишет газета.
«Юлмарт» похудеет к Новому году
Ритейлер сокращает региональные представительства и персонал
www.kommersant.ru

#новость #юлмарт

Торговля
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4 комментария
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Vl Al

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Зато VC устраивает слушания.

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Saucedo Puetz

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Разве юлмарт еще жив?!

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Vl Al

Saucedo
0

Юлмарт послал юриков с гарантиями на кладбище. Но vc.ru явно в теме. Мессаги про юлмарт затирает.

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Олег Гущин

0

Юлмарт, показатель дел в ритейле. Некогда успешный проект, забуксовал и покатился вниз с доходами граждан.

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