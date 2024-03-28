«Яндекс Драйв» возобновил работу в Казани Статьи редакции
С 2022 года пользователи не могли арендовать машины.
- С 28 марта 2024 года водители снова могут арендовать автомобили в Казани, сообщил каршеринг.
- Для аренды доступны новые кроссоверы Belgee X50 2023 и 2024 года выпуска. Это новая модель в автопарке «Драйва», отметили в сервисе.
Арендовать кроссоверы могут водители старше 21 года со стажем вождения не менее двух лет.
- Есть три тарифа: «Минуты» для поездок по городу с несколькими остановками, «Фикс» для простого маршрута по точному адресу и «Часы и дни» — когда автомобиль нужно взять на долгий срок, например на выходные. В честь запуска сервис делает скидки.
- Все городские парковки Казани для автомобилей каршеринга бесплатные.
- «Яндекс Драйв» начал работать в Казани в 2019 году. В 2022 году каршеринг сообщил, что частично уйдёт из города, продолжив работать только с бизнесом.
- О скором возвращении в Казань сервис сообщил в феврале 2024 года, но точную дату и детали не называл. В марте уведомления о запуске также стали получать пользователи.
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Спасибо большое Яндексу за обилие китайского г... на в каршеринге. Именно благодаря Яндекс драйв я убедился - уж лучше пешком или на самокате, чем ездить на китайце. 🤣
А вы смешной.
Хотите, чтобы там были премиум европейцы? Десятикратное увеличение цены за аренду устроит?
У Яндекса есть другие варианты?
Попрошу Яндекс извиниться перед вами, из-за того что вы вынуждены были на таком ездить. Могли бы и потратиться в 100 раз больше, чтобы рандомному челу было удобненько
Других городов вообще не существует, верно?
А что не так? Казань один самых крупных и мощных городов. Да и Яндекс там уже был
Существуют, но в данном случае новость про Казань. Или в чем в данном случае опять облажались?
Для других городов есть делимобиль
Я тут сейчас в одной недружественной европейской стране в командировке, офис находится в деревне на 100 000 жителей. Два каршеринга работают. А я раньше думал, что в России каршеринг один из самых развитых в мире
А как это противоречит?
Просто РФ - страна контрастов и анклавов. Это не только каршеринга касается.
В целом, как и в большинстве крупных стран, в ней сфера не базовых офлайн-услуг ограничена наличием локаций с денежным спросом. Если бы в российских городах на 100К была прослойка спроса, то услуги и там бы были.
А далеко от вашей деревни соседняя на 100к? И далеко ли от них крупный город? А то например в селе Лазаревское тоже шеринг есть (и не один), при том, там всего где-то 50к жителей.
Название деревни что не позволило написать? Чтобы была конкретика....
живу в деревне, на 100к человек в России у нас тоже два каршеринга работают и что?
Это хорошо что Яндекс вернулся в Казань, нь я не понимаю почему арендовать могут только с 21 года, какая разница все равно же ответственность нести будут что в 18 что в 21
В 21 есть чем нести ответственность, нежели чем в 18, когда нечем расплачиваться будь ты хоть трижды ответственный.
Машину стукннешь, или царапину от предыдущего клиента не заметишь, а потом в армию заберут. Это чтобы с тебя шкуру снять целый год ждать надо.
потому что тупенький еще
Яндекс дорогой очень у меня. Ситидрайв единственный с адекватными ценами
Купи месячную подписку (390р.), привяжи Альфа карту, води аккуратно получи рейтинг высокий (в идеале 100) будет хорошая скидка, у меня сейчас 30% на все поездки плюс периодически Яндекс плюсами расплачиваюсь 🤷🏼♂️
он там не нужен
Почему? Как по мне очень удобный сервис.
Всё пыль.
Пока ты не можешь взять тачку в одном городе, а завершить аренду в другом – это всё зачатки нормальной аренды авто.
До американских фильмов 70-х нам ещё оооооочень далеко.
Так там, в фильмах 70х, наверное и машину сдавать надо в специально установленные пункты сдачи машин? Так то аренда, а не каршеринг
только на картинке geely coolray вроде
Это и есть Белджи (кулрей белорусского производства)
а причину приостановки помнит кто то ?В принципе неважно, хорошо, что возобновили)все парковки бесплатные-это прикольно
Вчера катался на поло Делимобиля. Задний передний бампер в дырах. Внутри грязь, контакт оторванный, даже рычаг регулировки водительского. У Яндекса такого не помню.