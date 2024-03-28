Xiaomi начала продажи своего первого электромобиля SU7 Статьи редакции
Пока только в Китае, по цене от 216 тысяч юаней (около $30 тысяч).
- Xiaomi провела презентацию EV Launch. Компания уточнила спецификации электромобиля и объявила о начале продаж в 59 магазинах Китая. Также можно сделать предзаказ с депозитом в 5 тысяч юаней, тогда покупатель получит машину в апреле 2024 года. О других рынках пока не сообщается.
- Базовая версия будет стоить 215,9 тысячи юаней (около $30 тысяч или 2,8 млн рублей по курсу ЦБ на 28 марта 2024 года). Модель Pro — 245,9 тысячи юаней ($34 тысячи или 3,2 млн рублей), Max — 299,9 тысячи ($41 тысяча или 3,9 млн рублей). Для сравнения, цены на Tesla Model 3 в Китае начинаются от 245,9 тысячи юаней.
- Машина доступна в девяти цветах. При этом голубой, серый и зелёный — это базовые цвета, за остальные нужно будет доплатить 7000 юаней (около $1000).
- Xiaomi официально представила свой первый электромобиль в декабре 2023 года. Тогда она заявляла, что это пятиместный седан, который компания производит в партнёрстве с китайской BAIC. По данным Bloomberg, Xiaomi сотрудничала минимум с пятью производителями. На презентации компания показала собственный завод для сборки и тестирования электромобилей.
- SU7 может разгоняться до 100 км/ч за 5,28 секунды, его максимальная скорость — 210 км/ч. У базовой модели запас хода — 700 км на одном заряде, а пятнадцатиминутной зарядки хватит, чтобы автомобиль проехал 350 км. У модели Pro запас хода составляет 830 км, у Max — 800 км, но она отличается «максимальный уровнем» автопилота.
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При стоянии на светофоре будет показывать рекламу?
Если бы ваз делал такую же Весту за 2,8 млн руб, фиг с ней с рекламой на светофоре)
Очередное г... китайское
Не читал, но осуждаю
Потом шильдик Москвич будете на нее наклеивать)
На чём ездишь?
Сусемь
Ну а что, тачка в цвет смартфона. Стильно, модно, китайско.
Панельки будут сменные, интересно? А бампер силиконовый в коробке есть? А пленка на стекло на заводе наклеена?
Тогда чехлы на машину и зарядка тоже должна быть Xiaomi.
Зря, я бы лично купил такой аппарат
Ну и где же наши любители Теслы и Эпла?
Китай скоро станет центром мира. Китай и мы №1 💁
Китай-то понятно, а вы где там?
Ахахах. Ну да, мы москвича делаем же
Топ за свои деньги
А теперь о главном: продавать будут не в автодилерах. А в магазинах xiaomi.
Не знаю как вы, а я лично жду машину от Доширак.
Запас хода хороший. И если реально за 15 минут на столько заряжает, то рили топ
SU7 выглядит стильно и имеет неплохие характеристики, особенно запас хода и скорость зарядки. Цена также кажется конкурентоспособной. Надеюсь, в ближайшем будущем эти автомобили станут доступны не только в Китае
Брать китайские машины, это считай деньги выкидывать, так как через пару-тройку лет падение стоимости будет фатальным, они же практически неремонтопригодные, базы запчастей нет даже у производителя...
Я еще понимаю китайцев, которые их за копейки покупают, но у нас они стоят как нормальные машины...
А какая альтернатива? Гранта за 1,5 млн без подушек?
Это что же, за любимый цвет Генри Форда надо косарь бачинских отстегнуть?
выглядит великолепно и еще цена у него адекватная, мне очень нравится это авто
Цена за комплектацию на заднем приводе(
Это цена в Китае. В России +2х так как мы богаче китайских братишек)
Все. Конец бедной жизни. Дома Все на xiaomi. От отвёртки до машины
Звучит как коллаборация ОКБ Сухого и S7.
Когда хочется быть Теслой и Порше
Для братьев из России ждём великолепный автомобиль по скидке!
Как фанат марки Сяоми, я только за 😊
2,8 млм!!!ТОЛЬКО ЖАЛЬ электромобили смогут выжить только в москве и в спб
а у вас в смоленске и зарядок нет для них, чего переживать
А камеры в машине, которые видят луну с обратной стороны будут?