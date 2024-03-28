Транспорт
Маша Цепелева

Xiaomi начала продажи своего первого электромобиля SU7 Статьи редакции

Пока только в Китае, по цене от 216 тысяч юаней (около $30 тысяч).

Фото Bloomberg
  • Xiaomi провела презентацию EV Launch. Компания уточнила спецификации электромобиля и объявила о начале продаж в 59 магазинах Китая. Также можно сделать предзаказ с депозитом в 5 тысяч юаней, тогда покупатель получит машину в апреле 2024 года. О других рынках пока не сообщается.
  • Базовая версия будет стоить 215,9 тысячи юаней (около $30 тысяч или 2,8 млн рублей по курсу ЦБ на 28 марта 2024 года). Модель Pro — 245,9 тысячи юаней ($34 тысячи или 3,2 млн рублей), Max — 299,9 тысячи ($41 тысяча или 3,9 млн рублей). Для сравнения, цены на Tesla Model 3 в Китае начинаются от 245,9 тысячи юаней.
  • Машина доступна в девяти цветах. При этом голубой, серый и зелёный — это базовые цвета, за остальные нужно будет доплатить 7000 юаней (около $1000).
  • Xiaomi официально представила свой первый электромобиль в декабре 2023 года. Тогда она заявляла, что это пятиместный седан, который компания производит в партнёрстве с китайской BAIC. По данным Bloomberg, Xiaomi сотрудничала минимум с пятью производителями. На презентации компания показала собственный завод для сборки и тестирования электромобилей.
  • SU7 может разгоняться до 100 км/ч за 5,28 секунды, его максимальная скорость — 210 км/ч. У базовой модели запас хода — 700 км на одном заряде, а пятнадцатиминутной зарядки хватит, чтобы автомобиль проехал 350 км. У модели Pro запас хода составляет 830 км, у Max — 800 км, но она отличается «максимальный уровнем» автопилота.

#новости #xiaomi

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57 комментариев
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 Ivan sss

При стоянии на светофоре будет показывать рекламу?

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Укладчик стекловаты

Если бы ваз делал такую же Весту за 2,8 млн руб, фиг с ней с рекламой на светофоре)

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Alexey

Очередное г... китайское

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Ale K

Не читал, но осуждаю

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5 комментариев
Zloy Marketolog

Потом шильдик Москвич будете на нее наклеивать)

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Укладчик стекловаты

На чём ездишь?

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Олежка

Сусемь

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Вадим Д.

Ну а что, тачка в цвет смартфона. Стильно, модно, китайско.

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Император Нолимоций

Панельки будут сменные, интересно? А бампер силиконовый в коробке есть? А пленка на стекло на заводе наклеена?

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1 комментарий
Sergei Listopad

Тогда чехлы на машину и зарядка тоже должна быть Xiaomi.

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1 комментарий
Ale K

Зря, я бы лично купил такой аппарат

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1 комментарий
Запопу Кусь

Ну и где же наши любители Теслы и Эпла?
Китай скоро станет центром мира. Китай и мы №1 💁

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Драка вегетарианца с людоедом

Китай-то понятно, а вы где там?

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10 комментариев
Giraffe

Ахахах. Ну да, мы москвича делаем же

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Ale K

Топ за свои деньги

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Яков Борисов

А теперь о главном: продавать будут не в автодилерах. А в магазинах xiaomi.

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Согласовано

Не знаю как вы, а я лично жду машину от Доширак.

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Гриша Колесников

Запас хода хороший. И если реально за 15 минут на столько заряжает, то рили топ

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Liza Vanifateva

SU7 выглядит стильно и имеет неплохие характеристики, особенно запас хода и скорость зарядки. Цена также кажется конкурентоспособной. Надеюсь, в ближайшем будущем эти автомобили станут доступны не только в Китае

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Денис Демидов

Брать китайские машины, это считай деньги выкидывать, так как через пару-тройку лет падение стоимости будет фатальным, они же практически неремонтопригодные, базы запчастей нет даже у производителя...
Я еще понимаю китайцев, которые их за копейки покупают, но у нас они стоят как нормальные машины...

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Алекс

А какая альтернатива? Гранта за 1,5 млн без подушек?

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4 комментария
Фанат Полины Лааксо

Это что же, за любимый цвет Генри Форда надо косарь бачинских отстегнуть?

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Эльвира Асарова

выглядит великолепно и еще цена у него адекватная, мне очень нравится это авто

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Яков Борисов

Цена за комплектацию на заднем приводе(

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1 комментарий
Укладчик стекловаты

Это цена в Китае. В России +2х так как мы богаче китайских братишек)

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Алексей Сибирцев

Все. Конец бедной жизни. Дома Все на xiaomi. От отвёртки до машины

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V Gradusov

Звучит как коллаборация ОКБ Сухого и S7.

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Георгий Тлатов

Когда хочется быть Теслой и Порше

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debil
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Иван Беляев

Для братьев из России ждём великолепный автомобиль по скидке!

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Роберт Штерн

Как фанат марки Сяоми, я только за 😊

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Карина Ленц

2,8 млм!!!ТОЛЬКО ЖАЛЬ электромобили смогут выжить только в москве и в спб

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Vishna Savadhu

а у вас в смоленске и зарядок нет для них, чего переживать

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Bobby Jazzz

А камеры в машине, которые видят луну с обратной стороны будут?

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54 комментария
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