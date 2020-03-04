Российский такси-сервис inDriver объявил о планах скупать стартапы с уклоном в мобильную разработку
Материал редакции
Предпочтение компания отдаст маркетплейсам и агрегаторам с сильными технической и продуктовой командами.
Основатель российского такси-сервиса inDriver Арсен Томский написал на своей странице в Facebook, что компания ищет стартапы для покупки в рамках дивизиона исследований и разработок inDriverX. В комментариях к публикации он уточнил, что речь идёт о слиянии или поглощении, а не об инвестициях.
Томский отметил, что inDriver рассмотрит и сами проекты, если они «соответствуют p2p-идеологии компании». Стартапы могут работать в любой стране, поскольку возможен переезд или длительные командировки в один из офисов inDriver, пояснил Томский. Условия сделки он не назвал, но отметил среди перспектив соглашения международную экспансию.
Mike Raitsyn
Ой, а так можно было?
Тоже куплю парочку, обязательно с крутыми продактами в команде.
Ware WowMike
Крутой продакт есть только один.
Роман МанаевWare
какой?
Sht_AntonРоман
IvanoDigital, ну он сам так считает, поверим ему
Марк Бережной
Губа не дура, однако.
Saucedo Puetz
Захотели яндкс.такси стать?
Ваня Пупкмн
Я рад, что компании дозревают, что нужны продакты. Значит будут впереди.
WikiExpert
Арсен норм поц, серьезный бизнесмен. И как будто независимый от яндексмейлгуцириев....