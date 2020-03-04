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Транспорт
Татьяна Боброва
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Российский такси-сервис inDriver объявил о планах скупать стартапы с уклоном в мобильную разработку Материал редакции

Предпочтение компания отдаст маркетплейсам и агрегаторам с сильными технической и продуктовой командами.

Основатель российского такси-сервиса inDriver Арсен Томский написал на своей странице в Facebook, что компания ищет стартапы для покупки в рамках дивизиона исследований и разработок inDriverX. В комментариях к публикации он уточнил, что речь идёт о слиянии или поглощении, а не об инвестициях.

Условие — стартап должен иметь укомпектованную команду мобильной разработки, как минимум Android/iOS, ещё лучше с бэкендом и продуктовыми специалистами. Вдвойне интересно, если стартап является маркетплейсом или агрегатором.

В первую очередь, целью M&A будет техническая и продуктовая команда. Так что, скорее всего, основной аудиторией этого сообщения являются стартапы с опытными командами, но не подтвердившие свои гипотезы и находящиеся в раздумьях, что дальше делать.

Арсен Томский
основатель inDriver

Томский отметил, что inDriver рассмотрит и сами проекты, если они «соответствуют p2p-идеологии компании». Стартапы могут работать в любой стране, поскольку возможен переезд или длительные командировки в один из офисов inDriver, пояснил Томский. Условия сделки он не назвал, но отметил среди перспектив соглашения международную экспансию.

#новость #indriver

Транспорт
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8 комментариев
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Mike Raitsyn

1

Ой, а так можно было? 
Тоже куплю парочку, обязательно с крутыми продактами в команде.

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Ware Wow

Mike
1

Крутой продакт есть только один.

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Роман Манаев

Ware
0

какой?

Ответить

Sht_Anton

Роман
1

IvanoDigital, ну он сам так считает, поверим ему

Ответить

Марк Бережной

1

Губа не дура, однако.

Ответить

Saucedo Puetz

0

Захотели яндкс.такси стать?

Ответить

Ваня Пупкмн

0

Я рад, что компании дозревают, что нужны продакты. Значит будут впереди.

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WikiExpert

0

Арсен норм поц, серьезный бизнесмен. И как будто независимый от яндексмейлгуцириев....

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