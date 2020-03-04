Условие — стартап должен иметь укомпектованную команду мобильной разработки, как минимум Android/iOS, ещё лучше с бэкендом и продуктовыми специалистами. Вдвойне интересно, если стартап является маркетплейсом или агрегатором.

В первую очередь, целью M&A будет техническая и продуктовая команда. Так что, скорее всего, основной аудиторией этого сообщения являются стартапы с опытными командами, но не подтвердившие свои гипотезы и находящиеся в раздумьях, что дальше делать.