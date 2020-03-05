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Транспорт
Лиана Липанова
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Fiat Chrysler представила полностью электрическую версию городского ретро-автомобиля Fiat 500 за $37,5 тысяч Материал редакции

Производство автомобиля запускают уже в третий раз.

4 комментария
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Итальянская Fiat Chrysler представила полностью электрическую версию миниатюрного городского автомобиля Fiat 500, который выпускался с 1957 года по 1975, а затем был перезапущен в 2007 году. Автомобиль будет стоить $37,5 тысяч, передаёт The Verge.

42-киловаттная батарея обеспечивает дальность хода в 320 километров. Аккумулятор заряжается до 80% за 35 минут, за пять минут машина может зарядиться на 48 километров. Электромобиль оснащён двигателем мощностью 117 л.с.

В салоне автомобиля установлен 10,25-дюймовый сенсорный экран с мультимедийной системой Uconnect 5, которая совместима и с Apple CarPlay, и с Android Auto, уточняет издание.

#fiat#fiat

Транспорт
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4 комментария
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sasha supertouch

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Обожаю Fiat 500🖤

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Николай Малков

sasha
0

Ох уж эти хипстеры:|

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Maxim Kalmykov

0

"Итальянская Fiat Chrysler" - неумелая днише-журналистика, паразитирующая на новостях.  

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Yuri Ahmedov

0

Класс. Но не дешево. 

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