ОАК запланировала переименовать Superjet в «Яковлев» Статьи редакции
Новое название для российских гражданских самолётов обсуждают с 2019 года.
- Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») планирует отказаться от названия Superjet, рассказал в интервью РБК глава госкорпорации Сергей Чемезов.
- На вопрос, разработан ли новый бренд для всей линейки гражданских самолётов ОАК, он ответил: «У нас это всё под “КБ им. А. С. Яковлева”, и я думаю, что так и будет — “Яковлев“».
- Выбор единого названия для российских пассажирских самолётов обсуждается с 2019 года, уточняет РБК. Однако рассматриваемые варианты до этого не раскрывались.
- В январе 2024 года Денис Мантуров, занимавший должность главы Минпромторга, заявил, что новый бренд для российских самолётов SSJ 100 и МС-21 представят «в ближайшее время», но не привёл подробностей.
- Александр Яковлев — советский авиаконструктор и глава «Опытно-конструкторского бюро имени Яковлева» (1956–1984), выпустившего больше 200 типов и модификаций летательных аппаратов. В 2023 году корпорацию «Иркут», которая занимается производством SSJ и МС-21, переименовали в «Яковлев».
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Теперь попрет дело. Оказывается вся причина в наименовании
Вы что, не знали? Как корабль назовешь, так он и поплывет!
Если не поможет, то марафон желаний пройдут, там точно верняк.
Он аккаунт год назад зарегил. А первый комментарий оставил только сейчас. Терпел ради дурачков. Ну и дождался наконец.
Когда ты понял что на экспорт не пойдешь уже в этой жизни,а деньги нужны….
Yakovlev
Только если)
Они бы самолёты начали в срок выпускать)) вот на что все время уходит у компании
Поддерживаю! Больше русских названий!
А то эти фреши, чикен байтсы, ретриты, смалл талки итд режут слух.
Один из вариантов. Почему бы и нет. Преемственность. Сейчас именно так и трендово. Если самолёт будет хороший, то его под любым именем брать будут.
Сухой Яковлев
Сначала комиссия соберется и объявит за ребрендинг 1kkkk$