«Яндекс» добавил к сервису дистанционной оплаты топлива плавучие заправки «Роснефти» для катеров и яхт в Петербурге
Материал редакции
Топливо можно оплатить через одно из приложений компании.
Заправку гидроциклов, прогулочных катеров и яхт на плавучих станциях «Роснефти» в Санкт-Петербурге теперь можно оплатить через приложения «Яндекса», рассказали vc.ru в компании.
Чтобы получить услугу, капитану судна или владельцу гидроцикла нужно подплыть к станции и оплатить её через «Карты», «Навигатор» или «Заправки».
Санкт-Петербург пока единственный город, где доступен этот сервис, отметили в «Яндексе». У «Роснефти» здесь пять плавучих заправочных станций. Компания планирует обсудить партнёрство с другими владельцами станций, в том числе в Волгограде, Казани, Ростове-на-Дону и Москве.
В середине мая 2020 года «Яндекс» подключил к сервису «Заправки» свыше 3000 АЗС «Роснефти» — топливо можно оплачивать не выходя из машины. Всего дистанционная оплата доступна на 5500 АЗС. По данным компании, сервисом постоянно пользуются 900 тысяч водителей.
Антон
На эсминце куда подъехать
Yury Kotov
Можно для частных самолетов еще
Vitold SedyshevYury
Хорошая мысль дозаправка в воздухе. Вопрос потребителей только всего пара человек.
Irek KhasyanovVitold
Военные контракты, там денег много
Bilguun BillyYury
Надеюсь вы не серьёзно, а так, пошутили.
Игра не стоит свеч.
Тимур Сайфуллин
L I o ijji o. Olh
alex twit
Игорю "Колбаске" Иванычу и любовнице костина теперь есть где заправить яхту через приложуху, ура