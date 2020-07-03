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Транспорт
Галина Мубаракшина
885

«Яндекс» добавил к сервису дистанционной оплаты топлива плавучие заправки «Роснефти» для катеров и яхт в Петербурге Материал редакции

Топливо можно оплатить через одно из приложений компании.

  • Заправку гидроциклов, прогулочных катеров и яхт на плавучих станциях «Роснефти» в Санкт-Петербурге теперь можно оплатить через приложения «Яндекса», рассказали vc.ru в компании.
  • Чтобы получить услугу, капитану судна или владельцу гидроцикла нужно подплыть к станции и оплатить её через «Карты», «Навигатор» или «Заправки».
  • Санкт-Петербург пока единственный город, где доступен этот сервис, отметили в «Яндексе». У «Роснефти» здесь пять плавучих заправочных станций. Компания планирует обсудить партнёрство с другими владельцами станций, в том числе в Волгограде, Казани, Ростове-на-Дону и Москве.
  • В середине мая 2020 года «Яндекс» подключил к сервису «Заправки» свыше 3000 АЗС «Роснефти» — топливо можно оплачивать не выходя из машины. Всего дистанционная оплата доступна на 5500 АЗС. По данным компании, сервисом постоянно пользуются 900 тысяч водителей.
«Яндекс»

#новость #яндекс #роснефть

Галина Мубаракшина
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7 комментариев
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Антон

2

На эсминце куда подъехать 

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Yury Kotov

1

Можно для частных самолетов еще

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Vitold Sedyshev

Yury
1

Хорошая мысль дозаправка в воздухе. Вопрос потребителей только всего пара человек.

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Irek Khasyanov

Vitold
1

Военные контракты, там денег много

Ответить

Bilguun Billy

Yury
0

Надеюсь вы не серьёзно, а так, пошутили.
Игра не стоит свеч.

Ответить

Тимур Сайфуллин

0

L I o ijji o. Olh

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alex twit

0

Игорю "Колбаске" Иванычу и любовнице костина теперь есть где заправить яхту через приложуху, ура

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