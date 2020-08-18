Nokia хочет получать процент с каждого проданного автомобиля, а Daimler готова только покупать лицензии на патенты.

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Daimler, владелец марки Mercedes-Benz, нарушил патенты Nokia на мобильные технологии, используя их в своих автомобилях, постановил немецкий суд в Мангейме. Это решение позволит Nokia запретить Daimler продавать автомобили в Германии, передаёт Bloomberg.

«Мы не можем понять вердикт суда Мангейма и подадим апелляцию», — заявили в Daimler. Если Nokia потребует запрета на продажу машин, ей нужно будет внести залог в €7 млрд, указывает Bloomberg. Автопроизводитель рассчитывает, что Nokia не пойдёт на это.

Mercedes-Benz нарушил патент, не получив лицензию на условиях Nokia: финская компания хочет получать сбор за каждый проданный автомобиль со своими технологиями вместо того, чтобы выдавать производителям автозапчастей лицензию на соответствующие компоненты.

Некоторые поставщики, включая Continental AG и Robert Bosch GmbH, поддерживают Daimler в этом деле, отмечает издание. Автопроизводитель считает, что такая плата будет слишком высокой. В ответ Nokia заявила, что её лицензионную модель приняли другие компании, в том числе BMW AG и Volkswagen AG.

Это решение может стать прецедентом того, как должны быть лицензированы технологии для мобильных телекоммуникационных систем в машинах, утверждает Bloomberg. Суд Мангейма заявил, что ему пришлось встать на сторону Nokia, потому что Daimler не придерживался существующих правил для так называемых «стандартных патентов».

«Мы надеемся, что теперь Daimler примет на себя обязательства и получит лицензию на справедливых условиях», — заявили в Nokia.