Nokia выиграла патентный спор с Mercedes-Benz — она сможет потребовать запрет на продажу машин бренда в Германии Материал редакции
Nokia хочет получать процент с каждого проданного автомобиля, а Daimler готова только покупать лицензии на патенты.
Daimler, владелец марки Mercedes-Benz, нарушил патенты Nokia на мобильные технологии, используя их в своих автомобилях, постановил немецкий суд в Мангейме. Это решение позволит Nokia запретить Daimler продавать автомобили в Германии, передаёт Bloomberg.
«Мы не можем понять вердикт суда Мангейма и подадим апелляцию», — заявили в Daimler. Если Nokia потребует запрета на продажу машин, ей нужно будет внести залог в €7 млрд, указывает Bloomberg. Автопроизводитель рассчитывает, что Nokia не пойдёт на это.
Mercedes-Benz нарушил патент, не получив лицензию на условиях Nokia: финская компания хочет получать сбор за каждый проданный автомобиль со своими технологиями вместо того, чтобы выдавать производителям автозапчастей лицензию на соответствующие компоненты.
Некоторые поставщики, включая Continental AG и Robert Bosch GmbH, поддерживают Daimler в этом деле, отмечает издание. Автопроизводитель считает, что такая плата будет слишком высокой. В ответ Nokia заявила, что её лицензионную модель приняли другие компании, в том числе BMW AG и Volkswagen AG.
Это решение может стать прецедентом того, как должны быть лицензированы технологии для мобильных телекоммуникационных систем в машинах, утверждает Bloomberg. Суд Мангейма заявил, что ему пришлось встать на сторону Nokia, потому что Daimler не придерживался существующих правил для так называемых «стандартных патентов».
«Мы надеемся, что теперь Daimler примет на себя обязательства и получит лицензию на справедливых условиях», — заявили в Nokia.
В июне 2020 года Федеральное ведомство по делам картелей Германии предложило суду Мангейма обратиться в Европейский суд, прежде чем выносить решение по спору, но просьба была отклонена. Сама Daimler также подала иск об аннулировании патентов Nokia в отдельный суд, напоминает издание.
Если Nokia потребует запрета на продажу машин, ей нужно будет внести залог в €7 млн, указывает Bloomberg. Автопроизводитель рассчитывает, что Nokia не пойдёт на это.
Думаю что при таком джекпоте ребята из BMW или Volkswagen сами подвезут в офис Nokia пару чемоданчиков наличности, чтобы убедить Nokia пойти на это :)
А может и не подвезут: согласно статье оригиналу, речь о залоговой сумме размером 7 миллиардов евро.
The ruling potentially could allow Nokia to stop Daimler from selling vehicles in Germany, but doing so would require Nokia to post collateral of 7 billion euros ($8.3 billion) in a separate proceeding. Daimler said it didn’t expect Nokia to seek a sales ban.
То есть Daimler нарушил правила, а когда его спросили «почему?», сказал «потому что по вашим правилам выходит дороговато», так?
The court said it had to side with Nokia because Daimler wasn’t willing to abide by existing rules for so-called standard essential patents.
Похоже, что в Daimler считают нокиевское решение стандартным, базовым, неизбежным, и абсурдным платить за его использование. Что не мешает Nokia быть правыми.
Нужно ночью в костюме водолаза к ним на завод проникнуть , и встроить в Мерседес Чубайсовский нано - чехол, и тоже в суд подать за использование наших Роснано технологий .
Написали бы, что в тех патентах за технологии: водяная вода, капитанство или действительно ноу-хау
Кто-то может объяснить для чего нокиа должна вносить залог?
Возможно, это компенсация бюджету страны, который в случае такого решения недополучит налоговых сборов от Mercedes
Да, похоже вы правы.
Тогда, возможно, это такая форма подтверждения серьезности своих намерений? 7 млрд лишними не бывают, даже если сумма возвратная.
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