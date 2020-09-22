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Транспорт
Татьяна Боброва
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«Яндекс.Навигатор» запустил маршруты для грузовиков с учётом габаритов и добавил их в «Карты» Материал редакции

Водители смогут избежать штрафов, а компании — лучше планировать маршруты.

  • «Яндекс» добавил в «Навигатор» маршруты для грузовиков с учётом их габаритов, веса, нагрузки на ось, экологического класса и других параметров, рассказали vc.ru в компании. Сначала сервис заработал в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти.
  • Чтобы строить маршруты с учётом ограничений, водителям нужно в меню «Навигатора» поменять режим с легкового на грузовой и в разделе «Грузовая навигация» указать параметры грузовика.
  • Кроме навигатора компания добавила построение маршрутов в веб-версию «Карт», и в сервис «Маршрутизация», который используют логистические, курьерские и другие компании.
  • В «Яндексе» отметили, что водители могут ускорить появление грузовой навигации в своём регионе. Для этого нужно установить приложение «Народная карта» для Android и снимать маршруты во время поездок: с загруженных фотографий картографы компании смогут получить информацию об ограничениях для грузовиков и добавить её.
  • В декабре 2019 года «Яндекс» добавил в «Навигатор» маршруты по грузовому каркасу Москвы, но тогда речь шла только о списке улиц с разрешённым движением, отметили в компании. Строить маршруты для грузовиков с учётом ограничений в Москве и области позволяет и сервис «2ГИС».
«Яндекс.Навигатор»

#новость #яндекс #навигатор

Татьяна Боброва
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Достойный ответ дубль гису, неужно раньше так нельзя было сделать?

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