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«Яндекс.Навигатор» запустил маршруты для грузовиков с учётом габаритов и добавил их в «Карты» Материал редакции
Водители смогут избежать штрафов, а компании — лучше планировать маршруты.
- «Яндекс» добавил в «Навигатор» маршруты для грузовиков с учётом их габаритов, веса, нагрузки на ось, экологического класса и других параметров, рассказали vc.ru в компании. Сначала сервис заработал в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти.
- Чтобы строить маршруты с учётом ограничений, водителям нужно в меню «Навигатора» поменять режим с легкового на грузовой и в разделе «Грузовая навигация» указать параметры грузовика.
- Кроме навигатора компания добавила построение маршрутов в веб-версию «Карт», и в сервис «Маршрутизация», который используют логистические, курьерские и другие компании.
- В «Яндексе» отметили, что водители могут ускорить появление грузовой навигации в своём регионе. Для этого нужно установить приложение «Народная карта» для Android и снимать маршруты во время поездок: с загруженных фотографий картографы компании смогут получить информацию об ограничениях для грузовиков и добавить её.
- В декабре 2019 года «Яндекс» добавил в «Навигатор» маршруты по грузовому каркасу Москвы, но тогда речь шла только о списке улиц с разрешённым движением, отметили в компании. Строить маршруты для грузовиков с учётом ограничений в Москве и области позволяет и сервис «2ГИС».
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Saucedo Puetz
Достойный ответ дубль гису, неужно раньше так нельзя было сделать?