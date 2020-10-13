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Транспорт
Рая Хачатрян
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«Яндекс» добавит поддержку Apple CarPlay и Android Auto в «Карты» и «Навигатор» Материал редакции

Эта функция может стать доступной для подписчиков «Яндекс.Плюс».

33 комментария
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«Яндекс» может добавить поддержку Apple CarPlay и Android Auto в «Карты» и «Навигатор», но доступ к этой функции будет только у подписчиков «Плюса», рассказал блогер Wylsacom. В компании подтвердили vc.ru, что готовят интеграцию приложений с CarPlay и Android Auto.

«Мы планируем добавить в Навигатор и Яндекс.Карты поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Навигация для CarPlay и AndroidAuto может стать частью "Яндекс.Плюса". Мы рассматриваем и такой вариант, но пока не готовы раскрывать детали реализации», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».

CarPlay и Android Auto позволяют подключать к мультимедийной системе автомобиля смартфоны на iOS и Android соответственно и использовать на ней совместимые с этими технологиями приложения. Сейчас «Навигатор» и «Карты» с ними не совместимы и официально их нельзя вывести на экран в автомобиле.

Похожая система есть и у «Яндекса» — «Яндекс.Авто». С её помощью в том числе можно запустить в автомобиле «Навигатор», «Музыку», голосового помощника «Алису». Компания будет и дальше развивать «Авто» — сейчас она работает над интеграцией с Lada, уточнили в «Яндексе».

#новость #яндекс #яндекснавигатор

Рая Хачатрян
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33 комментария
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Andrey Artemyev

11

Наконец-то!

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Даниил Пискурёв

6

Небось и по подписке реклама будет в навигаторе

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Филипп Концаренко

Даниил
10

Настройки — Карта и интерфейс — Другие настройки — Отключить всю рекламу

Ответить

Nikolay Werner

Филипп
3

Золотой вы человек!

Ответить

Maxim Medvedev

Филипп
0

У меня в Яндекс картах таких настроек нет! Или вы про навигатор написали?

Ответить

Григорий Громов

Даниил
0

Стопудово

Ответить

Rodionov Anton

–4

Эмм? Зачем, когда гугл карты/навигатор работают? И без всяких там подписок

Ответить

Александр Рязанов

Rodionov
4

Ключевое слово тут одно - CarPlay

Ответить

Розарио Агро

1

Ахаха, яндексу-лада. Логично.

Ответить

Антон Штадлер

Розарио
1

Почему нет? Странно, что до сих пор нет интеграции с крупнейшим местным автопроизводителем

Ответить

Пластиковое Окно

Антон
0

Потому что оно нахуй там не всралось. 

Ответить

Пластиковое Окно

0

Пиздец. Ну и дно, если по подписке будет. Не понимаю чему тут все радуются. 

Ответить

Vasya Aksyonov

Пластиковое
1

Ну тут просто миллионеры тусуются и могут себе позволить такое излишество, как Яндекс.Плюс за 150р в месяц

Ответить

Пластиковое Окно

Vasya
2

Щас бы за навигатор платить 150 рублей в месяц. Пиздец просто. Хуй с ним, если бы была подписка только у навигатора рублей за 30 без остальной яндексовской поеботы. Тогда бы я платил ещё. 

Ответить

Vasya Aksyonov

Пластиковое
4
Ответить

vc.ru

Пластиковое
1

Не ставьте минусы всем подряд. Получите бан.

Ответить

Пластиковое Окно

vc.ru
1

Я и не ставлю всем подряд. Смотрите внимательнее. 

Ответить

Ivan Susanin

1

Возвращаться ли теперь на Яндекс или остаться верным 2ГИС, на который пришлось перейти из-за чудаковатого поведения Яндекса?..

Ответить

Andrey Uchaev

0

Дождались.

Ответить

Даниил Лепетков

0

НЕУЖЕЛИ!!!!!!!

Ответить

Gregory Mishutin

0

Ну наконец-то. А то я уж грешным делом задумывался над покупкой Яндекс.Авто

Ответить

Самир Гурбанов

0

Ураааааап

Ответить

Григорий Крутеев

0

Наконец-то можно избавиться от второго айфона с джейлом.

Ответить

Vasya Aksyonov

0

Я думал, что оно уже давно там, с тех пор, как стало можно сторонние приложения в КарПлее запускать

Ответить

Денис Комаров

0

Не благодарите ))

Ответить

Евгений Симутин

0

Finally!!!

Ответить

Yuri Finogeev

0

 Тим Кук сейчас анонсирует это на презентации

Ответить

Alexey Rudakovsky

0

Лучше бы добавили приложение Rocket Reply для озвучивания сообщений

Ответить

Ашот Кочконян

0

Ну еп твою мать НЕУЖЕЛИ СВЕРШИЛОСЬ У НИХ В ГОЛОВАХ!

Ответить

Павел Бокарёв

0

Интересно чем вызван такой поворот в стратегии. Но для юзеров новость отличная.

Ответить

Артём Прокопенко

0

Неоднозначная история, с одной стороны один из лучших навигационных продуктов на рынке, с другой стороны Яндекс 2,5 года принципиально забивал на пользователей CarPlay и сейчас предоставляют доступ только по подписке. А тем временем уже Google Maps неплохо работают.

Ответить

Василий Гуров

–1

Пока это на уровне идеи. А так еще несколько месяцев, как понимаю, пользоваться слегка туповатеньким 2ГИС. Странно, что 2ГИС на айфон зашел, а на андроид так и не видно. Видимо, не очень интересное для них направление. 

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Яра Анти

–1

Неужели..

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