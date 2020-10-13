«Яндекс» добавит поддержку Apple CarPlay и Android Auto в «Карты» и «Навигатор» Материал редакции
Эта функция может стать доступной для подписчиков «Яндекс.Плюс».
«Яндекс» может добавить поддержку Apple CarPlay и Android Auto в «Карты» и «Навигатор», но доступ к этой функции будет только у подписчиков «Плюса», рассказал блогер Wylsacom. В компании подтвердили vc.ru, что готовят интеграцию приложений с CarPlay и Android Auto.
«Мы планируем добавить в Навигатор и Яндекс.Карты поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Навигация для CarPlay и AndroidAuto может стать частью "Яндекс.Плюса". Мы рассматриваем и такой вариант, но пока не готовы раскрывать детали реализации», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».
CarPlay и Android Auto позволяют подключать к мультимедийной системе автомобиля смартфоны на iOS и Android соответственно и использовать на ней совместимые с этими технологиями приложения. Сейчас «Навигатор» и «Карты» с ними не совместимы и официально их нельзя вывести на экран в автомобиле.
Похожая система есть и у «Яндекса» — «Яндекс.Авто». С её помощью в том числе можно запустить в автомобиле «Навигатор», «Музыку», голосового помощника «Алису». Компания будет и дальше развивать «Авто» — сейчас она работает над интеграцией с Lada, уточнили в «Яндексе».
Небось и по подписке реклама будет в навигаторе
Настройки — Карта и интерфейс — Другие настройки — Отключить всю рекламу
У меня в Яндекс картах таких настроек нет! Или вы про навигатор написали?
Эмм? Зачем, когда гугл карты/навигатор работают? И без всяких там подписок
Ахаха, яндексу-лада. Логично.
Почему нет? Странно, что до сих пор нет интеграции с крупнейшим местным автопроизводителем
Пиздец. Ну и дно, если по подписке будет. Не понимаю чему тут все радуются.
Ну тут просто миллионеры тусуются и могут себе позволить такое излишество, как Яндекс.Плюс за 150р в месяц
Щас бы за навигатор платить 150 рублей в месяц. Пиздец просто. Хуй с ним, если бы была подписка только у навигатора рублей за 30 без остальной яндексовской поеботы. Тогда бы я платил ещё.
Не ставьте минусы всем подряд. Получите бан.
Возвращаться ли теперь на Яндекс или остаться верным 2ГИС, на который пришлось перейти из-за чудаковатого поведения Яндекса?..
Ну наконец-то. А то я уж грешным делом задумывался над покупкой Яндекс.Авто
Я думал, что оно уже давно там, с тех пор, как стало можно сторонние приложения в КарПлее запускать
Интересно чем вызван такой поворот в стратегии. Но для юзеров новость отличная.
Неоднозначная история, с одной стороны один из лучших навигационных продуктов на рынке, с другой стороны Яндекс 2,5 года принципиально забивал на пользователей CarPlay и сейчас предоставляют доступ только по подписке. А тем временем уже Google Maps неплохо работают.
Пока это на уровне идеи. А так еще несколько месяцев, как понимаю, пользоваться слегка туповатеньким 2ГИС. Странно, что 2ГИС на айфон зашел, а на андроид так и не видно. Видимо, не очень интересное для них направление.
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