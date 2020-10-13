Эта функция может стать доступной для подписчиков «Яндекс.Плюс».

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«Яндекс» может добавить поддержку Apple CarPlay и Android Auto в «Карты» и «Навигатор», но доступ к этой функции будет только у подписчиков «Плюса», рассказал блогер Wylsacom. В компании подтвердили vc.ru, что готовят интеграцию приложений с CarPlay и Android Auto.

«Мы планируем добавить в Навигатор и Яндекс.Карты поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Навигация для CarPlay и AndroidAuto может стать частью "Яндекс.Плюса". Мы рассматриваем и такой вариант, но пока не готовы раскрывать детали реализации», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».

CarPlay и Android Auto позволяют подключать к мультимедийной системе автомобиля смартфоны на iOS и Android соответственно и использовать на ней совместимые с этими технологиями приложения. Сейчас «Навигатор» и «Карты» с ними не совместимы и официально их нельзя вывести на экран в автомобиле.