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Транспорт
Татьяна Боброва
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Илон Маск объявил о запуске бета-тестирования полного автопилота в некоторых машинах Tesla 20 октября Материал редакции

Сейчас Tesla использует систему помощи водителю Autopilot.

14 комментариев
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Ограниченные бета-тесты системы автономного вождения Full Self-Driving (FSD) от Tesla начнутся «сегодня вечером», написал глава компании Илон Маск в ночь на 21 октября в Twitter (по московскому времени). По его словам, внедрение системы будет «очень медленным и осторожным».

Elon Musk @elonmusk
FSD beta rollout happening tonight. Will be extremely slow & cautious, as it should.

В начале октября Маск сообщал, что Tesla запустит бета-версию на ограниченном количестве машин с «опытными и аккуратными водителями».

Какие-либо детали запуска пока неизвестны, указывает профильное издание Teslarati. Однако утверждения Маска об осторожных тестах — хороший знак для публичного запуска системы, поскольку показывают, что компания серьёзно относится к безопасности, отмечает издание. Сейчас Tesla использует в машинах систему помощи водителю Autopilot.

#новость #tesla

Татьяна Боброва
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14 комментариев
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Вася Пражкин

6

 Tesla запустит бета-версию на ограниченном количестве машин с «опытными и аккуратными водителями»

Лучше бы запускали принудительно для тех, кто в шашки играть на дороге начинает.

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Артем Голендберг

3

Я тут недавно комментарий написал, что у тесла уже есть полный автопилот, дак заминусовали со словами - да это еще не при нашей жизни. Маск молодец, двигаем в массы. Надеюсь лет через 10 управление человеком будет полностью запрещено в городах.

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Максим Гришутин

Артем
2

Классика

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Danila Romanov

Артем
0

пока нет

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Алексей Дымов

Артем
0

Нет полного автопилота у Теслы. Разве может она без разметки ехать? Зимой, например

Ответить

Mykola Petiukh

3

В домах престарелых уже объявили набор в бета-тестеры?

Ответить

Dear Moscow,

Mykola
1

В домах престарелых уже объявили набор в бета-тестеры?

В японских.

Ответить

Yury Kotov

1

Акции идут вниз просто 😏

Ответить

Алексей Дымов

0

Правильно я понимаю, что, если разметки нет, то и автопилота Теслы нет?

Ответить

Дамир Губаев

Алексей
1

Да, если дороги нет, то и Теслы нет....

Ответить

Mykola Petiukh

Алексей
0

Неправильно ты понимаешь

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Алексей Дымов

Mykola
0

Ну проясни тогда, как автопилот Теслы работает, Мыкола

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Mykola Petiukh

Алексей
1
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Bobo Momo

0

Веди нас! Гений!

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