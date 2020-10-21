Илон Маск объявил о запуске бета-тестирования полного автопилота в некоторых машинах Tesla 20 октября Материал редакции
Сейчас Tesla использует систему помощи водителю Autopilot.
Ограниченные бета-тесты системы автономного вождения Full Self-Driving (FSD) от Tesla начнутся «сегодня вечером», написал глава компании Илон Маск в ночь на 21 октября в Twitter (по московскому времени). По его словам, внедрение системы будет «очень медленным и осторожным».
В начале октября Маск сообщал, что Tesla запустит бета-версию на ограниченном количестве машин с «опытными и аккуратными водителями».
Какие-либо детали запуска пока неизвестны, указывает профильное издание Teslarati. Однако утверждения Маска об осторожных тестах — хороший знак для публичного запуска системы, поскольку показывают, что компания серьёзно относится к безопасности, отмечает издание. Сейчас Tesla использует в машинах систему помощи водителю Autopilot.
Tesla запустит бета-версию на ограниченном количестве машин с «опытными и аккуратными водителями»
Лучше бы запускали принудительно для тех, кто в шашки играть на дороге начинает.
Я тут недавно комментарий написал, что у тесла уже есть полный автопилот, дак заминусовали со словами - да это еще не при нашей жизни. Маск молодец, двигаем в массы. Надеюсь лет через 10 управление человеком будет полностью запрещено в городах.
Нет полного автопилота у Теслы. Разве может она без разметки ехать? Зимой, например
В домах престарелых уже объявили набор в бета-тестеры?
Правильно я понимаю, что, если разметки нет, то и автопилота Теслы нет?
Неправильно ты понимаешь
Ну проясни тогда, как автопилот Теслы работает, Мыкола
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