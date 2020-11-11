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Дептранс: 79,1% поездок в Москве за неделю пришлось на «Яндекс.Такси», 18,8% — на «Ситимобил» Материал редакции
Gett занимает 1,9%, а на остальных игроков приходится менее 1%, говорят в департаменте.
По данным на 10 ноября, за неделю с помощью сервиса «Яндекс.Такси» москвичи совершили 79,1% поездок, 18,8% — с помощью «Ситимобил», 1,9% — Gett, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на департамент транспорта Москвы. На долю сервисов Maxim, Indriver и «Везёт» приходится менее 1%.
Количество поездок на такси увеличилось на 1% (на 5 тысяч поездок) по сравнению с прошлой неделей и на 8% (на 49 тысяч поездок) по сравнению с прошлым годом, пишет издание.
Число поездок на каршеринге в Москве уменьшилось по сравнению с прошлой неделей на 2% (на 3 тысячи поездок) и с прошлым годом (на 31 тысячу поездок). Поездки сократились, поскольку часть студентов и работающего населения перешла на удалёнку, пояснили в ведомстве.
Получается что каршеринг из-за самоизоляции просел на 8-10% год к году.
Другой вопрос - неужели так резко выросли поездки на такси в Москве, учитывая что рабочая сила наоборот уезжает, а поездки стали дороже?
просто сейчас практически всегда дороже на каршеринге, чем на такси... Я вот сравниваю Яндекс каршеринг и Яндекс такси, в 80% каршеринг от Яндекса дороже чем такси!!!
Ну еще бы, делал как то заказ в ситимобил.. пока приложение найдёт водителя, я успеваю открыть яндекс, сделать заказ, сесть в машину, доехать до назначения, и тут сити пишет что водитель найден, и он будет всего через 15 минут!)
Я как бы и рад не пользоваться Яндексом, но ждать машину в сити это реально не для тех кто торопится
Люди стали чаще ездить на такси, пора вводить новые налоги.
Удивлен, что у rutaxi так мало. Или они не сообщают дептрансу о поездках за налик?
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