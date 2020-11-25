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«Яндекс.Заправки» запустили доставку еды и кофе в машину на АЗС Материал редакции
Услуга уже доступна на 100 на станциях BP и «Нефтьмагистрали» в Москве и области.
«Яндекс» запустил доставку еды в машину на АЗС в приложениях «Заправки», «Навигатор» и «Карты», сообщила компания на презентации YaC 2020. Заказы доставляют сотрудники магазина на станции.
Водитель должен выбрать понравившиеся блюдо, оплатить его и указать номер машины. Доставка заказа занимает около 5 минут. С меню можно ознакомиться в карточке станции — в разделе «Еда на АЗС».
Услуга уже доступна на 100 станциях BP и «Нефтьмагистрали» в Москве и области. Она подключается постепенно и позже появится на других подключённых к сервису АЗС, которые продают еду, сообщила компания.
- «Нам очень помогли опыт и технологии "Яндекс.Еды", но все процессы пришлось отстраивать с нуля. Перед запуском мы помогли станциям оформить меню в цифровом виде, обеспечили их планшетами с предустановленной программой для обработки заказов и обучили сотрудников АЗС», — рассказали руководители «Заправок» Артём и Роман Прудниковы.
- 20 ноября «Яндекс» добавил сервис «Заправки» в подписку «Плюс». Пользователи могут получить баллы за заправки от 1500 рублей и тратить их на топливо или в других сервисах компании. По данным компании, к «Заправкам» подключены около 7000 станций «Роснефти», «Татнефти» и других сетей.
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Яна Кашаева
А с туалетом что-то придумают?
Stahovsky Igorevich AndreyЯна
Выносить утку и под кресло подкладывать?
Яна КашаеваStahovsky
Звучит хорошо, дайте две
ivan krapivinЯна
Ожидайте братьев Прудниковых
Никита АлфимовЯна
Максимум горшок детский принесут, ну или за пилят букинг туалета
Ismail SultanovЯна
Приезжаешь на заправку, подаешь заявку, получаешь номерок - ждешь свой номерок на электронном табло
Vladimir Zp
Не понял, а где ожидаешь доставку?
Pavel ProkhorovVladimir
Дайте-ка подумать, приезжаешь туда на машине для заправки...хммм...где же ждать доставку?)
Антон Ковойцев
а курьер будет из ложечки кормить?
Николай Беликов
carplay для навигатора? мм?
Эффективный пистолет
Заказы доставляют сотрудники магазина на станции. Доставка заказа занимает около 5 минут.
Сколько раз за день сотрудник сможет бегать с заказами на улицу, прежде чем он/она словит ангину от постоянной смены температурного режима, и прежде чем он/она просто начнёт плевать в каждый кофе?
Sergey Pozhilov
Зашедшие заплатить по-старинке через кассу — подождут, не переломятся
Виталий Журавлев
Водитель должен выбрать понравившиеся блюдо, оплатить его и указать номер машины. Доставка заказа занимает около 5 минут.
Брехня... обычный хот-дог на АЗС готовят 7-10 минут, при этом забИв на тех, кто хочет оплатить топливо.