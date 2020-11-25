Форум Альфа-Банка про диджитал
До начала осталось:
Узнать
(function(w, d, id) { var a = d.querySelector('#volvo-article'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); if (a && b) a.style.display = 'block';}(window, document, 137185));
Транспорт
Рая Хачатрян
998

«Яндекс.Заправки» запустили доставку еды и кофе в машину на АЗС Материал редакции

Услуга уже доступна на 100 на станциях BP и «Нефтьмагистрали» в Москве и области.

  • «Яндекс» запустил доставку еды в машину на АЗС в приложениях «Заправки», «Навигатор» и «Карты», сообщила компания на презентации YaC 2020. Заказы доставляют сотрудники магазина на станции.

  • Водитель должен выбрать понравившиеся блюдо, оплатить его и указать номер машины. Доставка заказа занимает около 5 минут. С меню можно ознакомиться в карточке станции — в разделе «Еда на АЗС».

  • Услуга уже доступна на 100 станциях BP и «Нефтьмагистрали» в Москве и области. Она подключается постепенно и позже появится на других подключённых к сервису АЗС, которые продают еду, сообщила компания.

  • «Нам очень помогли опыт и технологии "Яндекс.Еды", но все процессы пришлось отстраивать с нуля. Перед запуском мы помогли станциям оформить меню в цифровом виде, обеспечили их планшетами с предустановленной программой для обработки заказов и обучили сотрудников АЗС», — рассказали руководители «Заправок» Артём и Роман Прудниковы.
  • 20 ноября «Яндекс» добавил сервис «Заправки» в подписку «Плюс». Пользователи могут получить баллы за заправки от 1500 рублей и тратить их на топливо или в других сервисах компании. По данным компании, к «Заправкам» подключены около 7000 станций «Роснефти», «Татнефти» и других сетей.

#новость #яндекс #яндексзаправки

Рая Хачатрян PLUS
+5275
1
4
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0437\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043a\u0438","\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 13, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 180688, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 25 Nov 2020 11:47:44 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Умер и умер: про бизнес у Темы в ЖЖ
15 бизнесов: 12 выжили, 3 закрылись — итоги пандемии Covid в ЖЖ Артемия Лебедева
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Яна Кашаева

15

А с туалетом что-то придумают?

Ответить

Stahovsky Igorevich Andrey

Яна
4

Выносить утку и под кресло подкладывать?

Ответить

Яна Кашаева

Stahovsky
1

Звучит хорошо, дайте две

Ответить

ivan krapivin

Яна
0

Ожидайте братьев Прудниковых

Ответить

Никита Алфимов

Яна
0

Максимум горшок детский принесут, ну или за пилят букинг туалета

Ответить

Ismail Sultanov

Яна
0

Приезжаешь на заправку, подаешь заявку, получаешь номерок - ждешь свой номерок на электронном табло

Ответить

Vladimir Zp

0

Не понял, а где ожидаешь доставку? 

Ответить

Pavel Prokhorov

Vladimir
0

Дайте-ка подумать, приезжаешь туда на машине для заправки...хммм...где же ждать доставку?)

Ответить

Антон Ковойцев

0

а курьер будет из ложечки кормить?

Ответить

Николай Беликов

0

carplay для навигатора? мм?

Ответить

Эффективный пистолет

0

Заказы доставляют сотрудники магазина на станции. Доставка заказа занимает около 5 минут.

Сколько раз за день сотрудник сможет бегать с заказами на улицу, прежде чем он/она словит ангину от постоянной смены температурного режима, и прежде чем он/она просто начнёт плевать в каждый кофе?

Ответить

Sergey Pozhilov

0

Зашедшие заплатить по-старинке через кассу — подождут, не переломятся

Ответить

Виталий Журавлев

0

Водитель должен выбрать понравившиеся блюдо, оплатить его и указать номер машины. Доставка заказа занимает около 5 минут.

Брехня... обычный хот-дог на АЗС готовят 7-10 минут, при этом забИв на тех, кто хочет оплатить топливо. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
Лиса vs кошка. Борьба за приманку
Борьба лисы и кошки попала в объектив фото-ловушки Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.…
0
Самокат
Подписан
Отписаться
Быть зеленым: что мешает российским брендам защищать природу
Родион Шишков, основатель сервиса экспресс-доставки «Самокат»
13
NTA
Подписан
Отписаться
Как быстро выгрузить полный список файлов, хранящихся на сетевом файловом ресурсе?
Ключевые информационные процессы организации проходят через сетевые файловые ресурсы. Не удивительно, что одним из необ…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Артём Сергеевич
за день
Ржомба, уже который раз вижу как мгновенно здесь решается вопрос, когда в чате мурыжат с месяц, может напрямую сюда писать при вопросах теперь, а не в поддержку?
«Яндекс.Такси» не возмещает 27 тысяч рублей, ошибочно списанных за чужие поездки
Slava Itprofi
за неделю
Post-purchase rationalization, также известно как Стокгольмский синдром покупателя) — одно из когнитивных искажений, выражающееся в том, что покупатель дорогого продукта или услуги после покупки склонен искать…
Павел Дуров об iPhone 12 Pro: «чувствуется устаревшим, такими темпами через 7-10 лет Apple потеряет рынок»

Комментарии

Serge Kharkov

«Яндекс.Такси» не возмещает…

Alex Illarionov

«ВКонтакте» начала…

Лучезарный Смех

«Яндекс» представил «умную…

МТС Твой бизнес

«Яндекс» представил сервис с…

Serge Kharkov

«Яндекс.Такси» не возмещает…

Михаил Анюков

Поддержка 4К HDR, LED-экран, 65…

F Mas

UX и «Точка». Как устроены…

Andrei Smirnovsky

Поддержка 4К HDR, LED-экран, 65…

Sergei Bakharev

«ВКонтакте» начала…

L A

Минпромторг предложил…

Aleks Ander

«Яндекс» представил «умную…

Serge Kharkov

«Яндекс.Такси» не возмещает…

Serge Kharkov

«Яндекс.Такси» не возмещает…

Виталий Журавлев

«Яндекс.Заправки» запустили…

Станислав…

Минпромторг предложил…

Михаил Анюков

Поддержка 4К HDR, LED-экран, 65…

Шизоидная обезьяна

Поддержка 4К HDR, LED-экран, 65…

Andrei Smirnovsky

«Яндекс» представил «умную…

Виктор Петров

Непонятно что делает…

Всвиторе

«Яндекс» представил «умную…
null