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Транспорт
Евгения Евсеева
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«Яндекс» заморозил планы по IPO «Яндекс.Такси» Материал редакции

Одной из причин стала пандемия.

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«Яндекс» больше не рассматривает возможность публичного размещения акций «Яндекс.Такси». Об этом рассказал операционный и финансовый директор компании Грег Абовский на онлайн-конференции с аналитиками Sberbank CIB, пишет «Интерфакс».

Среди причин такого решения Абовский назвал пандемию. Кроме того, нынешняя платформа «Яндекса» становится лучше из-за «своей цельности», заявил Абовский.

Мы пока совсем передумали. Мы видим очень много синергий внутри группы за счет того, что у нас есть контролирующий пакет. И на фоне пандемии, и на фоне развивающихся бизнесов, которые родились за счет пандемии в «Яндекс.Такси».

Грег Абовский
цитата по The Bell

В начале 2019 года Грег Абовский говорил, что «Яндекс.Такси» планирует провести IPO в 2019 или 2020 году. В апреле в компании появился пост первого финдиректора — его занял Евгений Сендеров, который участвовал в IPO «Ленты» и Luxoft. В сентябре того же года Forbes со ссылкой на инвестбанки писал об оценке «Яндекс.Такси» в $7,3-8,5 млрд.

В июне 2020 года Bloomberg сообщил, что вместо IPO «Яндекс» задумался о выкупе доли Uber в «Яндекс.Такси», которая составляет 38%. По состоянию на 31 марта 2020 года Uber оценил свою долю в СП в $1,24 млрд.

#новость #яндекс #яндекстакси

Евгения Евсеева
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Кирилл Загоскин

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Выкупаем долю, идём на новые рынки с лавкой, запускаем беспилот 

И тогда можно на ipo, думаю

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