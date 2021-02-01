Россия продлила ограничение авиасообщения с Великобританией до 16 февраля Статьи редакции
Авиасообщение остановили в конце 2020 года из-за нового штамма коронавируса из Великобритании.
- О запрете до 16 февраля пишет РБК со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.
- Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря, также поступили некоторые европейские страны. Оперштаб заявил, что запрет направлен на «защиту здоровья населения» и «недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в России».
- Изначально запрет установили до 12 января, потом его продлили до 1 февраля.
- Несмотря на запрет, авиакомпании British Airways и «Аэрофлот» продолжили возить россиян в Великобританию, писало BBC.
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