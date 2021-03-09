Транспорт
Рая Хачатрян

РЖД разработает единый стандарт для вокзалов — с кафе, фитнес-клубами, отелями и магазинами Статьи редакции

Его начнут внедрять уже весной 2021 года.

Российские вокзалы должны быть для всех, а «не только для прибывающих и отправляющихся пассажиров», передаёт «РИА Новости» слова замглавы РЖД Александра Плутника. Для этого компания готовит единый стандарт для вокзалов.

По словам Плутника, на вокзале должны быть все городские удобства — спортивные центры, коворкинги, отели, а также сетевые магазины и аптеки. «Сейчас всё устроено так, что сетевикам сложно заходить», — заявил он, добавив, что компания хочет привлечь «серьёзных инвесторов».

Новые стандарты для российских вокзалов будут одинаковыми во всех регионах, говорит Плутник. Их должны окончательно разработать в 2021 году — весной РЖД уже предложит часть объектов для торговли на вокзалах по новым стандартам.

Чтобы разработать требования к вокзалам, в РЖД изучали мировой опыт. Плутник отмечает, что «везде есть торговля», но вокзалы выглядят так, что посетитель не понимает, что он на вокзале. По его словам, этого эффекта в мире добились за счёт единых стандартов, «которые основаны на большом количестве сложных элементов».

#новость #ржд

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An Ar

25

еще бы унизительную процедуру досмотра как в тюрьме с расстегиванием внрхней одежды, , вытаскиванием вещей из карманов и перетряхиванием плотно уложенных дорожных сумок, прекратили на входе в вокзалы, тогда мб что то и вышло бы. представляю как люди идут в рестики и коворкинги а их держиморды на входе тормозят и шмонают.)) но так как никогда не уберут обыски, то идея априори провальная. я все сказала)

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Andrey Kim

An
8

Кстати, в той же Европе нет никаких рамок и металлоискателей при входе на вокзал или аэропорт. У них простая и понятная логика: создание таких очередей на входе и дает потенциальным преступникам нужное им скопление людей.

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An Ar

Andrey
7

так эти рамки априори бесполезны, тбо со стороны платформ любой дурак может пройти, никого нет. да и вообще если кому то надо пройти незамеченым, на изи можно, устроившись тем же уборщиком или торгашом в вокзальные кафе и киоски. я прост сама видела как бабок и дедов, дачников, заставляли мешки и рюкзаки раскрывать. сама прошлой зимой поехала с каникул на учебу, заставили сумку открыть и показать че там, хотя все вещи плотно упакованы и уложены были. да люди такой "сервис" за версту обходить будут.

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Danila

Andrey
1

Рамки регистрируют определенную массу металла, но полно всякой бяки, которую рамка точно не определит. И если кто-то очень захочет что-то совершить, он это сделает, и, как правило, с участием одного из сотрудников.

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ur spam

An
6

Это где так? Положил сумку на ленту, телефон в лоток, прошёл через рамку. Никаких досмотров с пристрастием на входе не видел. В начале нулевых, правда, один раз ОМОН шмонал (может это был и не ОМОН, а просто менты в синем камуфляже - не разбираюсь), но тогда и рамок никаких не было.

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Danila

ur
1

Позавчера агрились на ключи в кармане и пряжку ремня на вокзале

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An Ar

Danila
6

вот прикинь идет такой челик бизнисмен в коворкинг, а его ремень из штанов заставляют выдернуть. лул.

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Михаил Качалов

An
0

Может он человек и бизнесмен, а может хорек и букашка - вот и поглядим

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Danila

Михаил
0

Ну тут как раз все понятно - нет мигалки и рядом нет чувачков из фсо - значит букашка. А если есть - то хорек.
Но это не точно!

Ответить

Задний кот

An
0

И чо, штаны упадут?))
Бизнес-залы с борщичком и свежими газетками РЖД всё равно не сможет выстроить на вокзалах. 

Ответить

An Ar

ur
0

в любом вокзале в провинции.

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p0st

An
1

Нельзя просто так взять и отменить театр безопасности, который сами и создали под прикрытием "террористов". 
Во-первых придется признать, что фигню сваяли нерабочую. А признавать свои ошибки они не умеют.
Во-вторых, сколько денег было попилено на рентгенах, заборах и замках. Про текущие траты на зряплаты для людей с синдромом вахтёра, скромно промолчим.
В третьих, сколько людей заняты в этой бесполезной деятельности - на каждом вокзале, входе и выходе по 3-4 человека в несколько смен. Мы же за занятость и соц помощь, низя-низя!

А про бенефиты тоже очевидно - скорость пассажиропотока вырастает, цена заложенная в билете электрона или поезда на псевдобезопасность исчезает и как ни странно, шансов на большой Бада бум в очереди на досмотр уменьшается.

Ответить

Михаил Федотов

An
0

По этой же причине избегаю любых вокзалов
Не понимаю кто адекватный будет терпеть ежедневные досмотры, если например там будет фитнес клуб

Ответить

Ренат Зайдуллин

An
0

Точно, планируют вложить миллиарды, а про это не подумали? Оставят рамки на проходе в зону посадки, а не во весь комплекс и всё.

Ответить

Andrey Kim

6

Что-то я в Европе не видел ни одного коворкинга на вокзале.

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ivan krapivin

Andrey
13

коливинги зато есть

Ответить

Михаил Качалов

Andrey
5

А у нас не только коворкинги, но и хостелы есть!

Ответить

Михаил Качалов

Andrey
0

Народ там не креативный

Ответить

Nino Nekret

9

После приведения вокзалов к единому стандарту:
Никогда ещё бомжи не были такими спортивными и сытыми.

Ответить

Вася Пражкин

5

с кафе, фитнес-клубами, отелями и магазинами

и с блядями?

Ответить

Dmitry Kiselev

Вася
8
Ответить

Задний кот

Dmitry
1

1000 котиков Вам в карму за память этому вечному мему! 

Ответить

Задний кот

Вася
0

Воооттт! Годный комент! Потому что азартные блэкджеки всё равно будут запрещены!)

Ответить

Anton Kosenko

4

Опять опоздают.. пока будут строить уже Зион будет и вокзалы будут не нужны, потому что будут телепорты.. 🤔

Ответить

Роман Тихомиров

3

Неужели на платформу вокзалов можно будет входить с двух сторон, а не как сейчас со стороны здания вокзала и пилить по снегу/дождю 350 метров к первому вагону нумерация с головы состава?

Ответить

Danila

Роман
1

Ну не до такой же степени, это уже фантастика.

Ответить

Задний кот

Роман
0

Прочла Ваш пост голосом объявляшки и ту=ду=ду=ду-дууу_)))

Ответить

Andre Fed

3

Не могу негативно на это отреагировать, я был бы очень доволен этим при хорошей реализации.

Ответить

Алёна Погребняк

Andre
1

так все были бы довольны, только мало кто в это верит, причём не безосновательно

Ответить

Danila

Andre
0

На вокзале публика очень специфическая, плюс, всякие болячки, которые вокзальная публика имеет в избытке. Такое себе.

Ответить

Саня Видосов

2

И фамилия такая, что-то она мне напоминает. Теперь вокзалы встанут с колен, заживём!

Ответить

Anton Kosenko

1

Вот куда Мишустин выделил 700 миллиардов ☺️

Ответить

Anton Kosenko

1

Вокзал с блэкджеком и шлюхами, все как у бендера...ещё Аквадискотеку добавить и будет топ..😂

Ответить

Екатерина Маклакова

Anton
0

АХААХААХАХАХХА

Ответить

Leha Shum

1

С блекджеком и шлюхами!
И статую Ленина надеюсь оставят? 

Ответить

Саня Видосов

0

Это он так намекает, что вокзалы и для бездомных?)

Ответить

Дмитрий Немов

0

Что станет с красивыми историческими вокзалами? Тоже перестроят под новый формат?

Ответить

Александр

0

Стоимость поездки в вагоне сравнялась с полетом на самолете, а теперь и превысит ее

Ответить

Юрий Белоножкин

0

Нормальная новость, внутри РЖД доросли до отдельной политики на эту тему. Почему бы и нет? Не обязательно вдруг на полустанках появятся фитнес-клубы. Скорее, будет свой вокзальный Магнит (или кто будет товарами для путешествий снабжать) и KFC.

Ответить

Artemida Svet

0

вместо коммерции, пора бы о комфорте людей просто подумать.
нормальные вагоны, цены на билеты, и т.д.

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Александр Сорокин

Artemida
0

Комфорт людей кипиайями необметрить, слишком разные понятия о комфорте у всех...

Ответить

Danila

Artemida
0

и нормальные скорости передвижения, сапсаны же сумели ускорить

Ответить

Michael Solar

0

Это на вокзалах появятся магниты с ценниками как в ресторанах?

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Danila

Michael
0

На вокзалах цены божеские (сужу по мск, там, где есть магазины). Вот в аэропортах - жесть.

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