РЖД разработает единый стандарт для вокзалов — с кафе, фитнес-клубами, отелями и магазинами Статьи редакции
Его начнут внедрять уже весной 2021 года.
Российские вокзалы должны быть для всех, а «не только для прибывающих и отправляющихся пассажиров», передаёт «РИА Новости» слова замглавы РЖД Александра Плутника. Для этого компания готовит единый стандарт для вокзалов.
По словам Плутника, на вокзале должны быть все городские удобства — спортивные центры, коворкинги, отели, а также сетевые магазины и аптеки. «Сейчас всё устроено так, что сетевикам сложно заходить», — заявил он, добавив, что компания хочет привлечь «серьёзных инвесторов».
Новые стандарты для российских вокзалов будут одинаковыми во всех регионах, говорит Плутник. Их должны окончательно разработать в 2021 году — весной РЖД уже предложит часть объектов для торговли на вокзалах по новым стандартам.
Чтобы разработать требования к вокзалам, в РЖД изучали мировой опыт. Плутник отмечает, что «везде есть торговля», но вокзалы выглядят так, что посетитель не понимает, что он на вокзале. По его словам, этого эффекта в мире добились за счёт единых стандартов, «которые основаны на большом количестве сложных элементов».
еще бы унизительную процедуру досмотра как в тюрьме с расстегиванием внрхней одежды, , вытаскиванием вещей из карманов и перетряхиванием плотно уложенных дорожных сумок, прекратили на входе в вокзалы, тогда мб что то и вышло бы. представляю как люди идут в рестики и коворкинги а их держиморды на входе тормозят и шмонают.)) но так как никогда не уберут обыски, то идея априори провальная. я все сказала)
Кстати, в той же Европе нет никаких рамок и металлоискателей при входе на вокзал или аэропорт. У них простая и понятная логика: создание таких очередей на входе и дает потенциальным преступникам нужное им скопление людей.
так эти рамки априори бесполезны, тбо со стороны платформ любой дурак может пройти, никого нет. да и вообще если кому то надо пройти незамеченым, на изи можно, устроившись тем же уборщиком или торгашом в вокзальные кафе и киоски. я прост сама видела как бабок и дедов, дачников, заставляли мешки и рюкзаки раскрывать. сама прошлой зимой поехала с каникул на учебу, заставили сумку открыть и показать че там, хотя все вещи плотно упакованы и уложены были. да люди такой "сервис" за версту обходить будут.
Это где так? Положил сумку на ленту, телефон в лоток, прошёл через рамку. Никаких досмотров с пристрастием на входе не видел. В начале нулевых, правда, один раз ОМОН шмонал (может это был и не ОМОН, а просто менты в синем камуфляже - не разбираюсь), но тогда и рамок никаких не было.
Может он человек и бизнесмен, а может хорек и букашка - вот и поглядим
Задний кот
И чо, штаны упадут?))
Бизнес-залы с борщичком и свежими газетками РЖД всё равно не сможет выстроить на вокзалах.
Нельзя просто так взять и отменить театр безопасности, который сами и создали под прикрытием "террористов".
Во-первых придется признать, что фигню сваяли нерабочую. А признавать свои ошибки они не умеют.
Во-вторых, сколько денег было попилено на рентгенах, заборах и замках. Про текущие траты на зряплаты для людей с синдромом вахтёра, скромно промолчим.
В третьих, сколько людей заняты в этой бесполезной деятельности - на каждом вокзале, входе и выходе по 3-4 человека в несколько смен. Мы же за занятость и соц помощь, низя-низя!
А про бенефиты тоже очевидно - скорость пассажиропотока вырастает, цена заложенная в билете электрона или поезда на псевдобезопасность исчезает и как ни странно, шансов на большой Бада бум в очереди на досмотр уменьшается.
По этой же причине избегаю любых вокзалов
Не понимаю кто адекватный будет терпеть ежедневные досмотры, если например там будет фитнес клуб
Точно, планируют вложить миллиарды, а про это не подумали? Оставят рамки на проходе в зону посадки, а не во весь комплекс и всё.
Что-то я в Европе не видел ни одного коворкинга на вокзале.
После приведения вокзалов к единому стандарту:
Никогда ещё бомжи не были такими спортивными и сытыми.
с кафе, фитнес-клубами, отелями и магазинами
и с блядями?
Задний кот
Воооттт! Годный комент! Потому что азартные блэкджеки всё равно будут запрещены!)
Опять опоздают.. пока будут строить уже Зион будет и вокзалы будут не нужны, потому что будут телепорты.. 🤔
Неужели на платформу вокзалов можно будет входить с двух сторон, а не как сейчас со стороны здания вокзала и пилить по снегу/дождю 350 метров к первому вагону нумерация с головы состава?
Не могу негативно на это отреагировать, я был бы очень доволен этим при хорошей реализации.
так все были бы довольны, только мало кто в это верит, причём не безосновательно
И фамилия такая, что-то она мне напоминает. Теперь вокзалы встанут с колен, заживём!
Вокзал с блэкджеком и шлюхами, все как у бендера...ещё Аквадискотеку добавить и будет топ..😂
Что станет с красивыми историческими вокзалами? Тоже перестроят под новый формат?
Стоимость поездки в вагоне сравнялась с полетом на самолете, а теперь и превысит ее
Нормальная новость, внутри РЖД доросли до отдельной политики на эту тему. Почему бы и нет? Не обязательно вдруг на полустанках появятся фитнес-клубы. Скорее, будет свой вокзальный Магнит (или кто будет товарами для путешествий снабжать) и KFC.
вместо коммерции, пора бы о комфорте людей просто подумать.
нормальные вагоны, цены на билеты, и т.д.
Комфорт людей кипиайями необметрить, слишком разные понятия о комфорте у всех...
Это на вокзалах появятся магниты с ценниками как в ресторанах?
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