«Дочка» Volvo показала концепт электроскутера для перевозки грузов Статьи редакции
Он может перевозить до 275 кг, первый образец выйдет осенью 2021 года.
Компания Polestar, которая принадлежит автопроизводителю Volvo, представила концепт электроскутера Re:Move, который может перевозить до 275 кг мелких грузов.
Скутер сделали по заказу журнала Wallpaper, в проекте приняли участие металлургический концерн Hydro и шведская фирма по выпуску электромотоциклов Cake. Дизайном занимался дизайнер Константин Грчик (Konstantin Grcic).
Благодаря компактным размерам на скутере можно перемещаться по велосипедным дорожкам, отмечают в компании.
Пока это только экспериментальная разработка. Компания планирует представить больше подробностей о скутере 17 марта, а первый серийный образец выпустить осенью 2021 года.
Polestar — дочерний бренд Volvo, который занимается выпуском электромобилей. Свой первый полностью электрический автомобиль Polestar 2 он показал в феврале 2019 года.
Срошу другое:
Как груз должен держаться на абсолютно плоской платформе?
И почему нельзя было прилепить сидушку и руль как у Харлеев?
скоро на велодорожках ожидаются пробки с велофурами, затем построят велоцкад
А зачем спереди два колеса?
Для устойчивости, 275 кг груза это не шутки.
О, точно, невнимателен я.
В Европе обычные скутеры тоже часто встречаются с двойным передним 🤷🏻
Знаю, но выглядит это по-*****ски, всегда думал, почему нельзя было и сзади сделать 2 колеса.
Потому что это перейдёт из разряда скутеров-трициклов в разряд тележек, где уже доминируют рохли
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