Транспорт
Евгения Евсеева

«Дочка» Volvo показала концепт электроскутера для перевозки грузов Статьи редакции

Он может перевозить до 275 кг, первый образец выйдет осенью 2021 года.

13 13 комментариев
902 просмотров

Компания Polestar, которая принадлежит автопроизводителю Volvo, представила концепт электроскутера Re:Move, который может перевозить до 275 кг мелких грузов.

Скутер сделали по заказу журнала Wallpaper, в проекте приняли участие металлургический концерн Hydro и шведская фирма по выпуску электромотоциклов Cake. Дизайном занимался дизайнер Константин Грчик (Konstantin Grcic).

Благодаря компактным размерам на скутере можно перемещаться по велосипедным дорожкам, отмечают в компании.

Пока это только экспериментальная разработка. Компания планирует представить больше подробностей о скутере 17 марта, а первый серийный образец выпустить осенью 2021 года.

Polestar — дочерний бренд Volvo, который занимается выпуском электромобилей. Свой первый полностью электрический автомобиль Polestar 2 он показал в феврале 2019 года.

#новость #polestar #volvo

13 13 комментариев
4
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13 комментариев
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Nino Nekret

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Срошу другое: 
Как груз должен держаться на абсолютно плоской платформе?
И почему нельзя было прилепить сидушку и руль как у Харлеев?

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Dmitriy Alekperov

1

скоро на велодорожках ожидаются пробки с велофурами, затем построят велоцкад

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Nino Nekret

0

А зачем спереди два колеса?

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Злой Полушубок

Nino
0

Для устойчивости, 275 кг груза это не шутки.

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Nino Nekret

Злой
0

О, точно, невнимателен я.

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Ваня Самков

Nino
1

В Европе обычные скутеры тоже часто встречаются с двойным передним 🤷🏻

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Nino Nekret

Ваня
0

Знаю, но выглядит это по-*****ски, всегда думал, почему нельзя было и сзади сделать 2 колеса.

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Андрей Суслов

Nino
0

Потому что это перейдёт из разряда скутеров-трициклов в разряд тележек, где уже доминируют рохли

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Александр Кузнецов

0

Яндекс Еда всё равно себе такие не закупит)

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Алёна Погребняк

0
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Злой Полушубок

0
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Роман Капралов

0

Сейчас обратных ход эволюции...

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Предстоящий каякер

–2

Так и скажите придумали кще одну телегу с движком и ценник у нее будет зоблачный, так как дизайн и прочее это тебе не трактор эконом класса.

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