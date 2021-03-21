Минцифры разрешит с 1 мая заключать договоры о покупке и продаже автомобиля на Госуслугах Статьи редакции
Сейчас их нужно заполнять в бумажном виде.
- С 1 мая 2021 года в России вступит в силу законопроект, который позволяет заключать электронный договор купли-продажи (ДКП) автомобиля через Госуслуги, сообщил директор департамента передовых цифровых решений Минцифры Алексей Горобцов.
- Пользователю нужно будет загрузить на сайт паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации и полис ОСАГО, если он есть, на имя старого собственника, пишут «РИА Новости».
- Это даст участникам сделки возможность подписывать документы электронной подписью и в цифровом виде отправлять на регистрацию в ГИБДД.
- Таким образом в ведомстве хотят упростить процедуру заключения договора. Это сократит время на оформление и исключит риск ошибок при составлении, считают в Минцифры.
- В 2019 году МВД и Минцифры заявили о планах запустить бесплатный сервис для оформления договора купли-продажи автомобилей через Госуслуги. Тогда замглавы Минцифры Максим Паршин заявил, что это позволит сделать сделки более безопасными.
- Сейчас для продажи автомобиля договор нужно оформить в бумажном виде — письменном или печатном — в трёх экземплярах.
Таким образом в ведомстве хотят упростить процедуру заключения договора.
Усложнить. Особенно, если это станет единственным способом. Что на это нам говорит ГК РФ? Зато будет проще начислять налоги. ))
все правильно делают, как минимум немного усложнят жизнь перекупам и одарённым личностям, которые договор на договор и ездят так годами
Вы к тому, что договор каждые 10 дней переписывается? С этим вообще всё просто. Номерные знаки в розыск подаются при снятии с учёта предыдущим владельцем по истечении 10 дней.
Теперь после взлома госуслуг можешь оказаться без машины.
Не можешь остаться без машины. Договор является исполненным и все права и обязанности по нему переходят только в случае выполнения всех существенных условий. Оплата является существенным условием. Причём по тем реквизитам, которые указаны в договоре. Просто так вам денег непонятно куда кидать.
Вот Вам статейка, что происходит с квартирами.
https://realty.rbc.ru/news/5ddbab509a7947aae97ced92
Посмотрим как это реализуют. Но интересно как будет сделана оплата наличкой.
Для этого мошенникам надо будет передать ещё ПТС и СОР. Касаемо автомобилей, переход собственности не означает допуск к дорожному движению. Для этого нужно пройти регистрацию ТС и получить после ДК.
подписывать документы электронной подписью
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