Транспорт
Евгения Евсеева

Минцифры разрешит с 1 мая заключать договоры о покупке и продаже автомобиля на Госуслугах Статьи редакции

Сейчас их нужно заполнять в бумажном виде.

  • С 1 мая 2021 года в России вступит в силу законопроект, который позволяет заключать электронный договор купли-продажи (ДКП) автомобиля через Госуслуги, сообщил директор департамента передовых цифровых решений Минцифры Алексей Горобцов.
  • Пользователю нужно будет загрузить на сайт паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации и полис ОСАГО, если он есть, на имя старого собственника, пишут «РИА Новости».
  • Это даст участникам сделки возможность подписывать документы электронной подписью и в цифровом виде отправлять на регистрацию в ГИБДД.
  • Таким образом в ведомстве хотят упростить процедуру заключения договора. Это сократит время на оформление и исключит риск ошибок при составлении, считают в Минцифры.
  • В 2019 году МВД и Минцифры заявили о планах запустить бесплатный сервис для оформления договора купли-продажи автомобилей через Госуслуги. Тогда замглавы Минцифры Максим Паршин заявил, что это позволит сделать сделки более безопасными.
  • Сейчас для продажи автомобиля договор нужно оформить в бумажном виде — письменном или печатном — в трёх экземплярах.

#новость

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Спасибо за наводку ГЛЯНЕМ КАК
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Viacheslav Semenchuk

3

Круто

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Sergei Timofeyev

1

 Таким образом в ведомстве хотят упростить процедуру заключения договора.

Усложнить. Особенно, если это станет единственным способом. Что на это нам говорит ГК РФ? Зато будет проще начислять налоги. ))

Ответить

Ярослав Михайлов

Sergei
1

все правильно делают, как минимум немного усложнят жизнь перекупам и одарённым личностям, которые договор на договор и ездят так годами

Ответить

Sergei Timofeyev

Ярослав
0

Вы к тому, что договор каждые 10 дней переписывается? С этим вообще всё просто. Номерные знаки в розыск подаются при снятии с учёта предыдущим владельцем по истечении 10 дней.

Ответить

Канищев Максим

0

Теперь после взлома госуслуг можешь оказаться без машины. 

Ответить

Станислав Антохи

Канищев
2

Не можешь остаться без машины. Договор является исполненным и все права и обязанности по нему переходят только в случае выполнения всех существенных условий. Оплата является существенным условием. Причём по тем реквизитам,  которые указаны в договоре. Просто так вам денег непонятно куда кидать. 

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Mike Espoo

Станислав
0

 Вот Вам статейка, что происходит с квартирами.
https://realty.rbc.ru/news/5ddbab509a7947aae97ced92

Ответить

Канищев Максим

Станислав
–1

Посмотрим как это реализуют. Но интересно как будет сделана оплата наличкой.

Ответить

Sergei Timofeyev

Канищев
0

Для этого мошенникам надо будет передать ещё ПТС и СОР. Касаемо автомобилей, переход собственности не означает допуск к дорожному движению. Для этого нужно пройти регистрацию ТС и получить после ДК.

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Станислав Назаров

Канищев
0

 подписывать документы электронной подписью 

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Канищев Максим

Станислав
2

Это будет смс по телефону, сто процентов.

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Sergei Timofeyev

Станислав
1

Как квартиры

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