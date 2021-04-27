В России сейчас действуют долгосрочные подписки на семь марок автомобилей — Volvo, Hyundai, Kia, Genesis, Skoda, Audi и УАЗ. «Сравни ру» изучил все условия и посчитал, что выгоднее — покупать или арендовать.

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Volvo Car Drive

Стоимость: 59 500 ₽ в месяц или 714 тысяч в год.

Сервис шведского автоконцерна называется Volvo Car Drive. Самый дешёвый автомобиль, доступный для аренды — седан Volvo S90 в топовой комплектации inscription. У него двухлитровый турбированный бензиновый двигатель, который выдаёт 190 лошадиных сил, 8-диапазонный автомат, светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль и пакет систем безопасности City Safe.

Volvo предлагает единую цену для годовой аренды автомобиля — 714 000 ₽. Ежемесячный платёж составляет 59 500 ₽ в месяц. Если вам потребуется машина на меньшее время, то будет сделан перерасчёт в соответствии со специальным тарифом.

Пробег ограничен 30 тысячами километров на весь срок аренды и 4 тысячами километров в месяц (если период аренды меньше 12 месяцев). За превышение этого лимита установлена доплата. Если вы наездили от 30 001 до 32 500 километров, придётся единоразово заплатить 20 000 ₽.

При пробеге от 32 501 до 35 000 километров — ещё 20 000 ₽. Если же количество пройденных километров превысит 35 000, договор аренды аннулируется и произойдёт перерасчёт стоимости по фактическому времени использования автомобиля.

Что входит в стоимость кроме самой машины

Регулярное техническое обслуживание (ТО). При этом вам не нужно будет самостоятельно ездить в дилерский техцентр. В программу входит услуга Pick Up & Delivery — это когда сотрудники Volvo сами забирают машину, отгоняют её на ТО, а потом возвращают назад.

Постановка авто на учёт. Автомобиль будет уже поставлен на учёт в ГИБДД — не придётся тратить время и силы на регистрацию.

Оплата транспортного налога.

Летняя и зимняя резина также идёт в комплекте с машиной. Более того, её хранение и замена осуществляется компанией.

Страховка. Все автомобили застрахованы по ОСАГО и каско.

Круглосуточная служба поддержки Volvo Assistance, которая позволит выйти из сложной ситуации, если она произойдёт в пути. В случае ДТП автомобиль для ремонта также заберут сами сотрудники компании. Если расчётный срок восстановительных работ превысит пять дней, вам будет выдан подменный автомобиль.

Все прочие текущие расходы — заправку, мойку, парковку, омывающую жидкость для стёкол — автомобилист берёт на себя. Отметим, что средний заявленный расход топлива для установленного на S90 мотора равен 6,9 литра на 100 километров пути.

Среди других доступных по подписке моделей:

Volvo XC40 (59 500 ₽ в месяц или 714 000 ₽ за год);

Volvo XC60 (68 000 ₽ в месяц или 816 000 ₽ за год);

Volvo XC90 (98 000 ₽ в месяц или 1 176 000 ₽ за год).

Какие есть ограничения

Заявки на подписку не принимаются от водителей моложе 25 лет. При этом водительский стаж не учитывается. То есть даже если вы получили права неделю назад, но вам больше 25 лет — заявка будет рассмотрена. Сказывается ли опыт вождения на принятии решения о доступе водителя к системе, официально не уточняется. Также вы можете зарегистрировать второго водителя — к нему предъявляются такие же требования.

Пользоваться машиной можно только в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах России.

Все полученные штрафы вам будет необходимо оплачивать самостоятельно.

Если на карте будет недостаточно средств для списания очередного платежа, то сотрудник компании свяжется с вами и напомнит об этом. Но нарушение срока оплаты может привести к досрочному расторжению договора и перерасчёту платежа в соответствии с тарифом. Также Volvo может дистанционно заглушить двигатель автомобиля.

Выкупить автомобиль после окончания годовой подписки по остаточной стоимости, как это происходит при лизинге, нельзя. Более того, не получится даже продлить аренду той же машины. Поэтому если вы захотите продолжать пользоваться сервисом, то спустя 12 месяцев вам будет выдан новый автомобиль.

Покупка vs. длительная аренда

По правилам компании предлагаются только модели 2021 года. Арендовать среднеразмерный кроссовер XC60 можно за 68 000 ₽ в месяц (или 816 000 ₽ в год), флагманский XC90 — за 98 000 ₽ в месяц (1 176 000 ₽ в год), а стоимость седана S90 — 59 500 ₽. Примечательно, что на момент написания статьи ни одного свободного S90 не осталось.

Что выгоднее — покупка или подписка на Volvo S90

Разница: 555 931 ₽ (в пользу аренды)

Купить такой автомобиль будет стоить значительно дороже. Например, флагманский седан S90 в комплектации Inscription обойдётся в 3 872 000 . К тому же Volvo S90 попадает под налог на роскошь (повышающий коэффициент при расчёте транспортного налога).

ОСАГО на него вы сможете оформить за 10 790 ₽, а каско — за 94 255 ₽.

Что касается обслуживания автомобиля — Volvo требует проводить регламентные работы каждые 20 000 километров пробега. И имея ограничение в 30 000 километров в год, вам потребуется только один раз приехать к дилеру (не считая так называемого «нулевого ТО», которое осуществляется бесплатно после 3000 километров или 3 месяцев). Техцентр Авилон предлагаеттехническое обслуживание вместе с оригинальными запчастями за 30 867 ₽.

Если вы приобрели машину летом, то не обойтись без комплекта зимней резины. S90 в максимальной комплектации имеет 19” колёсные диски. Хорошие покрышки Nokian Hakkapeliitta 8 255/40 R19 100T XL будут стоить около 48 700 ₽. За год владения необходимо заплатить транспортный налог в размере 10 450 ₽. Таким образом, общая сумма затрат составит 4 066 931 ₽.

Если через год вы захотите продать свой автомобиль, то его стоимость составит уже 2 797 000 ₽ (столько стоят на «Авто.ру» похожие модели с пробегом около 30 тысяч километров).

Итоговые затраты составят 1 269 931 ₽, что существенно дороже, чем годовая подписка.

Hyundai Mobility

Стоимость: от 31 900 ₽ за месяц или 382 800 ₽ в год

Корейский концерн предлагает программу автоподписки — Hyundai Mobility. Здесь доступны несколько моделей, и сроки аренды могут быть разные. Есть три варианта договора. Автомобиль нельзя арендовать на час, минимум — на сутки. Такой план называется Country (от 1 дня до месяца). Второй тариф — Travel — предполагает подписку на месяц. Подписаться на автомобиль на год позволяет тариф Freedom.

Тариф Country. Он предполагает посуточную аренду автомобилей. Стоимость зависит от количества дней, в течение которых вы будете использовать машину:

от 1 до 2 дней;

от 3 до 6 дней;

от 7 до 13 дней;

от 14 до 31 дня.

Для каждого периода — своя стоимость. И чем длительнее аренда, тем меньше будут стоить сутки. Разброс цен зависит от срока, для Hyundai Creta он составит от 3600 ₽ до 3000 ₽, для Hyundai Tucson — от 5000 ₽ до 4050 ₽, для Hyundai Santa Fe — от 6800 ₽ до 5550 ₽.

Есть возможность арендовать минивэн Hyundai H-1. В этом случае вам придётся заплатить от 6100 ₽ до 5050 ₽ за день.

Также в автопарке моделей по кратковременной подписке есть седан Sonata. Арендовать его на сутки можно за 5700 ₽, но если вы берёте автомобиль на 14 дней — то сутки обойдутся в 4700 ₽.

Можно как продлить аренду, так и завершить её раньше (в этом случае будет произведён пересчёт стоимости относительно фактического времени аренды).

Тариф Travel. Он предполагает аренду автомобиля на месяц (без каких-либо дополнительных вариантов):

Hyundai Creta — 47 250 ₽;

Hyundai Tucson — 61 900 ₽;

Hyundai Santa Fe — 75 500 ₽;

Hyundai Sonata — 61 900 ₽;

Hyundai H-1 — 82 900 ₽.

Тариф Freedom. В этой тарификации предлагаются две опции: аренда на год и аренда на год с пометкой Smart. В первом случае пробег ограничен 2500 км в месяц, а во втором — 1000 км. Расценки такие:

Hyundai Creta — 36 900–31 900 ₽ за месяц;

Hyundai Tucson — 45 900–40 900 ₽ за месяц;

Hyundai Santa Fe — 53 900–48 900 ₽ за месяц;

Hyundai Sonata — 51 900–49 900 ₽ за месяц;

Hyundai H-1 — 56 900–52 900 ₽ за месяц.

Также для тарифа Freedom доступен полноразмерный кроссовер Palisade. Подписка на него будет стоить 74 900 ₽ (в режиме Smart) и 79 900 ₽ с ограничением пробега в 2500 км.

Что входит в стоимость, кроме самой машины

Условия схожи с теми, что предлагает Volvo, но есть и различия. Например, при почасовой аренде заправляться и мыться автомобиль будет за счёт компании. В случае более длительного срока эксплуатации эти расходы ложатся на водителя.

Страховка и регламентное обслуживание, а также актуальная на момент сезона аренды резина предоставляются при любом сроке аренды.

Hyundai берёт на себя оплату транспортного налога. А вот штрафы и парковку придётся оплачивать самостоятельно.

Какие есть ограничения

Месячный пробег ограничен 2500 километрами (при годовой аренде можно выбрать опцию Smart с пробегом 1000 километров, тогда ежемесячный платёж снизится на 4000–5000 ₽).

Водитель должен быть старше 25 лет и иметь от трёх лет стажа. Те же условия должны соблюдаться при добавлении второго водителя (всего Hyundai позволяет пользоваться автомобилем трём водителям).

Пользователи программы Hyundai Mobility могут ездить по всей стране и выезжать за её пределы. Но такие действия нужно предварительно согласовать.

Выкупить автомобиль после окончания годовой подписки не получится.

Покупка vs. длительная аренда

Самая популярная модель из предлагаемых по подписке — Hyundai Creta (при аренде вы получите полноприводную версию в максимальной комплектации). Рассчитаем и сравним на её примере, что выгоднее — купить или оформить подписку.

Что выгоднее — покупка или подписка на Hyundai Creta

Разница: 245 880 ₽ (в пользу покупки)

KIA Mobility

Стоимость: от 27 000 ₽ в месяц или 324 000 ₽ в год.

Вслед за Hyundai свою подписку на автомобили начал предлагать и родственный ей корейский бренд KIA.

KIA предлагает следующие модели:

Rio (день 1900 ₽/месяц, 36 000 ₽/год, 27 000 ₽ ежемесячно);

Seltos (день 2400 ₽/месяц, 45 000 ₽/год, 36 000 ₽ ежемесячно);

Sportage (день 2900 ₽/месяц, 54 000 ₽/год, 42 000 ₽ ежемесячно);

K5 (день 2900 ₽/месяц, 54 000 ₽/год, 42 000 ₽ ежемесячно);

Sorento (день 3500 ₽/месяц, 66 000 ₽/год, 57 000 ₽ ежемесячно).

Минимальный срок аренды — 1 день, максимальный — 1 год.

Что входит в стоимость, кроме самой машины

Помимо машины, вы получите комплект автомобилиста: летнюю и зимнюю резину, а также салонные коврики. Однако с конкретным дилерским центром можно обговорить и аренду дополнительного оборудования (например, детского кресла). Все автомобили застрахованы по ОСАГО и каско.

Какие есть ограничения

Заключить договор может водитель старше 25 лет, имеющий не менее трёх лет стажа.

Ограничение по пробегу — 2500 км в месяц и 30 тысяч км в год.

Покупка vs. длительная аренда

Чтобы понять, выгодна ли долгосрочная аренда автомобилей KIA, сравним её со стоимостью владения собственной машиной. Для примера возьмём наиболее популярный KIA Rio (1,6 л, 123 л. с., автоматическая КПП).

Что выгоднее — покупка или подписка на KIA Rio

Разница: 52 487 ₽ (в пользу покупки)

Genesis

Стоимость: 68 900 ₽ в месяц или 826 800 ₽ в год.

Есть программа подписки на автомобиль и у премиального южнокорейского бренда Genesis — дочерней компании Hyundai-KIA.

В автопарке представлено три модели: среднеразмерный седан G70, полноразмерный G80, а также кроссовер GV80. Примечательно, что флагманская модель G90 в списке отсутствует. При этом G70 доступна в двух комплектациях — Sport и Supreme. На сегодня предлагается только долгосрочная аренда на 12 месяцев.

G70 Sport — 68 900 ₽ в месяц;

G70 Supreme — 71 900 ₽ в месяц;

G80 — 89 000 ₽ в месяц;

GV80 — 99 000 ₽ в месяц.

Что входит в стоимость, кроме самой машины

В стоимость включено техническое обслуживание, ОСАГО и каско, а также зимняя и летняя резина.

Какие есть ограничения

Условия аренды схожи с теми, что предлагают Hyundai и KIA: участником программы может стать водитель старше 25 лет с трёхлетним стажем. Годовой пробег не должен превышать 30 000 км.

Покупка vs. длительная аренда

Выгодно ли арендовать премиальные корейские автомобили, выясним на примере младшей модели G70 Sport (2 л, 247 лошадиных сил).

Что выгоднее — покупка или подписка на G70 Sport

Разница: 123 920 ₽ (в пользу аренды)

Skoda Smart Drive

Стоимость: 45 500 ₽ в месяц или 546 000 ₽ в год.

Подписку на свои автомобили предлагает ещё один популярный в России бренд — Skoda. Сервис запустился в партнёрстве со службой каршеринга Belka.

Эксплуатировать автомобиль можно на всей территории России. Предлагается два автомобиля — компактный кроссовер Karoq и среднеразмерный Kodiaq.

Skoda Karoq — 45 500 ₽ в месяц или 546 000 ₽ в год;

Skoda Kodiaq — 65 000 ₽ в месяц или 780 000 ₽ в год.

Что входит в стоимость, кроме самой машины

Вы получите новый автомобиль 2021 модельного года. Он застрахован по ОСАГО и каско (без франшизы). Машина будет бесплатно доставлена клиенту (в пределах МКАД).

В подписку входит набор автомобилиста, светоотражающий жилет, салонные коврики, резина в соответствии с сезоном эксплуатации. Помимо этого предоставляется помощь на дорогах и подменный автомобиль в случае длительного ремонта. Техническое обслуживание также входит в стоимость подписки. О необходимости проведения работ вам сообщит компания.

Какие есть ограничения

Требования к водителю в этом случае несколько выше. Он должен быть не младше 25 лет и иметь не менее пяти лет стажа. Примечательно, что месячный пробег не ограничен, но при годовой аренде он не должен превышать 25 000 км в год.

Покупка vs. длительная аренда

Насколько выгодно арендовать автомобиль Skoda? Рассмотрим на примере компактного кроссовера Karoq (1,4 л, 150 л. с., DSG, полный привод).

Что выгоднее — покупка или подписка на Karoq

Разница: 230 152 ₽ (в пользу покупки)

Audi Drive

Стоимость: 67 900 ₽ в месяц или 814 800 ₽ в год.

Свою подписку на автомобили запустили и в Audi. Компания предлагает широкий выбор моделей — от компактного седана A4 до кроссовера Q8:

Audi A4 — 67 900 ₽ в месяц/814 800 ₽ в год;

Audi A5 (купе) — 69 900 ₽ в месяц/838 800 ₽ в год;

Audi A5 (лифтбэк) — 69 900 ₽ в месяц/838 800 ₽ в год;

Audi A6 — 91 900 ₽ в месяц/1 102 800 ₽ в год;

Audi Q3 — 74 900 ₽ в месяц/898 800₽ в год;

Audi Q7 — 109 900 ₽ в месяц/1 318 800 ₽ в год;

Audi Q8 — 128 900 ₽ в месяц/1 546 800 ₽ в год.

Что входит в стоимость, кроме самой машины

По подписке вы получаете новый автомобиль, застрахованный по ОСАГО и каско (без франшизы виновника). Транспортный налог и техобслуживание включены в стоимость. Также предоставляется сезонная резина и шиномонтаж. Помимо этого вы получаете помощь на дорогах и подменный автомобиль в случае возникновения серьёзных проблем.

Какие есть ограничения

Пробег ограничен 25 000 км в год (ограничения месячного пробега нет). Водитель должен быть старше 25 лет и иметь не менее пяти лет стажа.

Покупка vs. длительная аренда

Выгоднее ли арендовать премиальные автомобили — рассмотрим на примере Audi A4.

Что выгоднее — покупка или подписка на Audi A4

Разница: 547 203 ₽ (в пользу покупки)

УАЗ

Стоимость: 42 500 ₽ в месяц.

Собственную программу долгосрочной аренды предлагает отечественный УАЗ. Доступна единственная модель — Patriot с автоматической коробкой передач:

Аренда на выходные (пятница — понедельник): 15 000 ₽;

Аренда на 7 дней: 20 000 ₽;

Аренда на 14 дней: 30 000 ₽;

Аренда на 21 день: 37 500 ₽;

Аренда на 28 дней: 42 500 ₽.

Что входит в стоимость, кроме самой машины

Автомобиль — на сезонной резине, застрахованный по ОСАГО и каско (с франшизой 15 000 ₽). Забрать машину нужно будет самостоятельно. Выдача производится в единственном дилерском центре, который расположен на 88 км МКАД (УАЗ Торгмаш).

Также компания предлагает несколько интересных маршрутов. Указываются достопримечательности и расчётное расстояние. Это может быть полезно тем, кто любит путешествовать на автомобиле по России.

Какие есть ограничения

Требования к водителю: не моложе 25 лет, не менее трёх лет стажа. Пробег не ограничен. Перед подписанием договора необходимо внести депозит в 15 000 ₽.

Покупка vs. длительная аренда

Рассчитаем, выгодна ли аренда внедорожника.

Что выгоднее — покупка или подписка на Patriot

Так как подписка на эту модель возможна не более чем на 28 дней, мы считали разницу при условии владения машиной в течение одного месяца.

Разница: 5217 ₽ (в пользу аренды из расчёта на месяц)

Другие сервисы

Кроме сервисов автоподписки от самих производителей, существуют также площадки, которые предлагают долгосрочную аренду автомобилей сразу нескольких марок.

Например, через Caravay можно арендовать Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda и Volkswagen. При условии аренды на 12 месяцев дешевле всего обойдётся Audi A3 (65 000 ₽ в месяц), а дороже остальных — Mercedes-Benz E-class (103 000 ₽ в месяц). Минимальный срок аренды — 3 месяца. Пробег ограничен 2500 километров в месяц. В эту стоимость также входит страховка (ОСАГО и каско), транспортный налог, сезонная резина, служба поддержки и помощи на дороге.

Компания Rent a Ride предлагает более сложную схему долгосрочной аренды. Вы можете пользоваться выбранным автомобилем от 5 до 90 дней. Однако они должны входить в определённый период (прописанный в договоре), который может равняться одному, трём или шести месяцам. То есть эти даты не обязательно должны идти подряд.

Список предлагаемых автомобилей достаточно широк — от KIA Rio до Audi A6. Пять дней аренды KIA Rio обойдутся в 8790 ₽, а 90 дней — 129 900 ₽. Audi можно арендовать минимум на 10 дней за 58 000 ₽, а максимум — на 90 за 469 900 ₽.

Если вы выбираете модели премиального сегмента, то получаете бонус в виде нескольких (от трёх до 35 в зависимости от срока аренды) бесплатных доставок — вам привезут и заберут автомобиль по указанному адресу. Суточный пробег ограничен 250 километрами.

Предлагаемые этими сервисами автомобили — подержанные.