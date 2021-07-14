Hyundai запустит в Южной Корее беспилотные маршрутки по требованию Статьи редакции
Микроавтобус можно будет заказать через приложение, он приедет к одной из 20 остановок.
- Hyundai Motor запустит пилотный проект беспилотного общественного транспорта RoboShuttle 9 августа 2021 года.
- Микроавтобус будет курсировать по маршруту длиной около шести километров в городе Седжон, по пути будет 20 остановок.
- Пассажиры смогут «заказать» микроавтобус через приложение Shucle. Система с помощью искусственного интеллекта определит, к какой остановке лучше подойти пассажиру, и как транспорт может доехать быстрее.
- Компания использует в проекте микроавтобус Hyundai H350. Технологии беспилотного вождения соответствуют четвёртому уровню автономности, они могут работать при определённых условиях. В салоне будет находиться водитель для безопасности.
- Во второй половине 2021 года компания запустит сервис в районе Намьянг южнокорейского города Хвасон.
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