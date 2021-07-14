Транспорт
Маша Цепелева

Hyundai запустит в Южной Корее беспилотные маршрутки по требованию Статьи редакции

Микроавтобус можно будет заказать через приложение, он приедет к одной из 20 остановок.

  • Hyundai Motor запустит пилотный проект беспилотного общественного транспорта RoboShuttle 9 августа 2021 года.
  • Микроавтобус будет курсировать по маршруту длиной около шести километров в городе Седжон, по пути будет 20 остановок.
  • Пассажиры смогут «заказать» микроавтобус через приложение Shucle. Система с помощью искусственного интеллекта определит, к какой остановке лучше подойти пассажиру, и как транспорт может доехать быстрее.
  • Компания использует в проекте микроавтобус Hyundai H350. Технологии беспилотного вождения соответствуют четвёртому уровню автономности, они могут работать при определённых условиях. В салоне будет находиться водитель для безопасности.
  • Во второй половине 2021 года компания запустит сервис в районе Намьянг южнокорейского города Хвасон.
Микроавтобус Hyundai H350 для беспилотного общественного транспорта Hyundai

#новость #hyundai

337 просмотров
5 5 комментариев
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Алексей Штейн

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Зумеры изобрели маршрутки из нулевых, которые останавливаются где поудобнее

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ivan krapivin

Алексей
2

В которых с помощью интуитивного голосового интерфейса выкрикиваешь место желаемой остановки в сторону панели управления

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Игорь Колесо

0

Настоящее, которое дойдёт до РФ к 2159 году....

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Денис Мартынов

Игорь
0

Вы полны оптимизма!)

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useless uS

0

На светофоре, пожалуйста!

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Транспорт
Маша Цепелева
Hyundai запустит в Южной Корее беспилотные маршрутки по требованию Статьи редакции

Микроавтобус можно будет заказать через приложение, он приедет к одной из 20 остановок.

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