Транспорт
Маша Цепелева

ВТБ раскрыл приобретённую долю в «Делимобиле» — 13,4% Статьи редакции

Сделка обошлась в $75 млн.

  • Долю раскрыл член правления банка Дмитрий Пьянов во время встречи с журналистами, сообщает агентство «Прайм».
  • О покупке стало известно во время ПМЭФ в июне 2021 года. Доля обошлась «ВТБ Капитал» в $75 млн. Это первая инвестиция банка на рынке каршеринга.

  • ВТБ — партнёр «Делимобиля» с 2019 года, группа предоставляет сервису машины в финансовый лизинг.

  • Каршеринг «Делимобиль» работает с 2015 года и доступен в 10 городах России. В Чехии, Казахстане и Белоруссии сервис работает под брендом Anytime. В России под брендом Anytime.Prime развивается сервис аренды автомобилей по подписке.

#новость #делимобиль #втб

885 просмотров
5 5 комментариев
3
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u0435\u043b\u0438\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c","\u0432\u0442\u0431"], "comments": 5, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 275848, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 30 Jul 2021 18:23:25 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Городской супер_стар

4

То есть теперь штрафы можно будет оформлять в кредит сразу в приложении? Удобно.

Ответить

Александр Якунин

Городской
0

Много штрафуют?

Ответить

Дмитрий Журиков

2

Со стула упал со смеха)

Ответить

Graf De Lotarev

1

Ага, а банк у Делимобиля Сбер, вот умора 😂

Ответить

Viacheslav Semenchuk

0

Лол

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Право
Полина Караченцева
Наследование цифровых активов

Можно ли передать детям биткоины? Кто будет использовать мой номер телефона после меня? Удалит ли фейсбук мой профиль? Все это далеко не праздные вопросы, поскольку с развитием и изменением общественных отношений возрастает ценность цифровых активов, а наследство, в состав которого такие активы входят, может зачастую обогатить наследников…

Основные способы получения доступа к цифровым активам
2 2 комментария
11
Aidata
Как подготовиться к жизни без cookies: рекомендации маркетологам

О технологии Federated Learning of Cohorts (FLoC), которая заменит cookies, Google объявил еще в начале года. Недавно компания анонсировала перенос запуска технологии на 2023 год, и теперь у рынка интернет-маркетинга есть 2 года, чтобы найти альтернативу работе с данными. Как выглядит ситуация сейчас и что делать маркетологам — в обзоре от AiData.

5 5 комментариев
16
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Ингосстрах
Как малому бизнесу понять свою «зону смерти»

Риск-менеджмент традиционно считается уделом крупных компаний. Кроме них просчитывают риски разве что стартапы, и те по требованию инвесторов. Малый и средний бизнес (МСБ) работает без подобной аналитики — ему не до этого. Предпринимателей можно понять, когда ты поднимаешься с нуля или масштабируешь проект, мысль идет в векторе достижения…

0 Обсудить
0
Право
Евгения Евсеева
В Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина Статьи редакции

В декабре 2020 года против организаторов Finiko завели уголовное дело.

Finiko
207 207 комментариев
67
Дизайн
Николай Романов
Пять практических приёмов, как улучшить читаемость документов
Пошаговый пример переработки таблицы Joey Cherdarchuk, darkhorseanalytics.com
49 49 комментариев
197
Маркетинг
Nastya Mikhur
Скандалы пивоварни BrewDog приносят её панкам-создателям миллионы: история про дикий маркетинг Статьи редакции

Джеймс Ватт и Мартин Дики ездят на танке по Лондону, продают чучела с бутылками внутри, бесят корпорации своим «агрессивным портером» и благодаря этому привлекают инвесторов и покупателей.

Мартин Дики (слева) и Джеймс Ватт (справа) BrewDog
5 5 комментариев
28
Финансы
Евгения Евсеева
Сооснователи Robinhood стали миллиардерами после IPO Статьи редакции

Состояние Влада Тенева оценивается в $2,4 млрд, Байджу Бхатта — в $2,8 млрд, по версии Bloomberg.

18 18 комментариев
22
GoTech Innovation
31 июля завершается приём заявок в 1-й этап отбора программы B2C Future Solutions
0 Обсудить
1
Личный опыт
Роман Рабочий
Олег, не переживай, мы не одни. Твоя Маша

Привет, я Роман Рабочий. В марте я выпустил статью про виртуального секретаря Машу, позавчера рассказал, как мы преодолеваем конкуренцию, а вчера «Тинькофф Банк» вдруг назвал меня «последователем». Давайте расставим точки над i.

60 60 комментариев
50
Личный опыт
Nick Nedelchuk
Осталось денег на 2 недели. Закрывать стартап? Или выживать?

Эта история — моя собственная. Но интереснее всего здесь ваши комментарии. Расскажите, как бы вы поступили на моем месте, и как было бы поступить правильно — с вашей точки зрения.

Команда Локали в нашем центральном офисе в Роттердаме, август 2020 Из архива команды Локали
28 28 комментариев
21
Фоксфорд
Как превратить юристов из бюрократов в опору компании

Бывает, что корпоративные юристы — люди, которые не показываются из кабинета и иногда вставляют палки в колёса другим отделам. Но в «Фоксфорде» они сами ходят к бизнес-заказчикам и предлагают идеи. Юрист онлайн-школы «Фоксфорд» Катя Кулакова рассказывает, как работает юридический отдел, который живёт интересами компании.

Катя Кулакова, юрист онлайн-школы "Фоксфорд"
1 1 комментарий
8
Больше статей
null