ВТБ раскрыл приобретённую долю в «Делимобиле» — 13,4% Статьи редакции
Сделка обошлась в $75 млн.
- Долю раскрыл член правления банка Дмитрий Пьянов во время встречи с журналистами, сообщает агентство «Прайм».
- О покупке стало известно во время ПМЭФ в июне 2021 года. Доля обошлась «ВТБ Капитал» в $75 млн. Это первая инвестиция банка на рынке каршеринга.
ВТБ — партнёр «Делимобиля» с 2019 года, группа предоставляет сервису машины в финансовый лизинг.
- Каршеринг «Делимобиль» работает с 2015 года и доступен в 10 городах России. В Чехии, Казахстане и Белоруссии сервис работает под брендом Anytime. В России под брендом Anytime.Prime развивается сервис аренды автомобилей по подписке.
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