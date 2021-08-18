Китайский поисковик Baidu представил прототип своего первого беспилотного электромобиля Статьи редакции
Двери открываются вверх, а в салоне установлен большой мультимедиа-экран.
Китайский интернет-гигант Baidu провёл ежегодную конференцию, на которой объявил о расширении своей деятельности в сторону искусственного интеллекта и автономного вождения.
В течение последних лет компания пытается диверсифицировать доходы от веб-сервисов и рекламы, сфокусировавшись на аппаратных разработках. Так, Baidu приступила к массовому производству ИИ-чипов нового поколения Kunlun 2.
Новый чип лёг в основу первого электромобиля компании, который представил генеральный директор Робен Ли. Автономное транспортное средство оснащается открывающимися вверх дверьми и большим мультимедиа-экраном в салоне.
Экран — для развлечений. В систему встроена функция распознавания голоса, лица и жестов людей в салоне. Внутри нет руля и педалей — система автоматического управления соответствует автопилоту пятого уровня и не требует контроля водителя.
Точные характеристики пока не разглашаются. Известно, что чип изготавливается по 7-нм техпроцессу и предназначен для обработки больших объёмов данных и ускорения работы систем искусственного интеллекта.
Для сравнения, первое поколение Kunlun обеспечивало производительность в 260 трлн операций в секунду (TOPS), при этом потребляя всего 150 Вт. Kunlun 2 может оказаться в 2-3 раза быстрее, достигнув показателей крупнейших отраслевых ускорителей.
Baidu объявила о запуске собственного сервиса такси в крупных городах, включая Гуанчжоу и Пекин. Пользователи смогут вызвать автономное такси через приложение Apollo Go (Luobo Kuaipao), если находятся на подходящей территории.
Вице-президент группы интеллектуального вождения Вэй Дун отметил, что компания планирует обеспечить массовую коммерческую доступность в течение 2-3 лет. Стоимость услуг пока не называется.
Странно, почему у китайского авто шины Мишлен, а не какой-нибудь Goodride)
втирают людям очередную baidu под соусом "высоких технологий". через десяток лет по подписке будем карами "владеть" xDDD
Раньше мерялись литрами и лошадями, скоро нанометрами процессоров и триллионами операций в секунду! А сейчас затишье кстати, меняться особо нечем в авто((
Какой у него элегантный дизайн! Тесла тихонько плачет в стороне @Alexandre Svergoun
Как известно недавно компания Wildberries принадлежавшая одной из богатейших женщин России Татьяне Бакальчук вдруг ополчилась на иностранные Международные платежные системы (МПС) Visa и MasterCard и захотела получать при оплате данными картами комиссию в 2%
Привет! С вами снова Руслан Остропольский, Head of PMO В СберЗдоровье.
Помогли финтех-проекты, внимание публики и молодые инвесторы.
Это подарок МЕГИ к 305-летию Омска.
Если вы мечтаете о природе, свежем воздухе и костре в хорошей компании единомышленников, знающих все о разработке, то вам на наш уикенд-кемпинг!
Обычно в стаканах для напитков «с собой» есть пластик, поэтому их почти не принимают на переработку.
Он обогнал Tencent — капитализация китайской компании с июня упала с $777 млрд до $536 млрд.
Правила начнут действовать с 1 марта 2022 года.
Я уже сейчас вижу слом нормы восприятия агрессивных руководителей и коллег с «у него такой особенный стиль руководства, зато эффективный» на «агрессивный мудак, не хочу с ним работать, я лучше пойду на меньше денег, но в команду, в которой все будут друг о друге заботиться».