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Транспорт
DTF

Китайский поисковик Baidu представил прототип своего первого беспилотного электромобиля Статьи редакции

Двери открываются вверх, а в салоне установлен большой мультимедиа-экран.

10 10 комментариев
877 просмотров
Прототип беспилотного электромобиля Baidu Baidu

Китайский интернет-гигант Baidu провёл ежегодную конференцию, на которой объявил о расширении своей деятельности в сторону искусственного интеллекта и автономного вождения.

В течение последних лет компания пытается диверсифицировать доходы от веб-сервисов и рекламы, сфокусировавшись на аппаратных разработках. Так, Baidu приступила к массовому производству ИИ-чипов нового поколения Kunlun 2.

Прототип Baidu  autohome.com.cn

Новый чип лёг в основу первого электромобиля компании, который представил генеральный директор Робен Ли. Автономное транспортное средство оснащается открывающимися вверх дверьми и большим мультимедиа-экраном в салоне.

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Экран — для развлечений. В систему встроена функция распознавания голоса, лица и жестов людей в салоне. Внутри нет руля и педалей — система автоматического управления соответствует автопилоту пятого уровня и не требует контроля водителя.

Салон прототипа autohome.com.cn

Точные характеристики пока не разглашаются. Известно, что чип изготавливается по 7-нм техпроцессу и предназначен для обработки больших объёмов данных и ускорения работы систем искусственного интеллекта.

Для сравнения, первое поколение Kunlun обеспечивало производительность в 260 трлн операций в секунду (TOPS), при этом потребляя всего 150 Вт. Kunlun 2 может оказаться в 2-3 раза быстрее, достигнув показателей крупнейших отраслевых ускорителей.

Baidu объявила о запуске собственного сервиса такси в крупных городах, включая Гуанчжоу и Пекин. Пользователи смогут вызвать автономное такси через приложение Apollo Go (Luobo Kuaipao), если находятся на подходящей территории.

Вице-президент группы интеллектуального вождения Вэй Дун отметил, что компания планирует обеспечить массовую коммерческую доступность в течение 2-3 лет. Стоимость услуг пока не называется.

#новость #baidu

10 10 комментариев
5
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10 комментариев
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Александр Якунин

2

Наконец, то что было в фильмах как будущие

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Dmitry Kiselev

1

Странно, почему у китайского авто шины Мишлен, а не какой-нибудь Goodride)

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Артем Павлючук

Dmitry
0

Мишлен в одной лодке.

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Маджид Гаджиев

1

Такой беспилотный электромобиль ещё поискать надо!

Ответить

Game Topia

0

Сначала - вау! Присмотришся - что за фигня??? 

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ivan bagrov

0

втирают людям очередную baidu под соусом "высоких технологий". через десяток лет по подписке будем карами "владеть" xDDD 

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Andrey Zaynulin

ivan
0

Это уже давно есть, называется lease.

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Sasha Tsereteli

0

Непорядок. Надо закрыть.

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Termit Development

0

Раньше мерялись литрами и лошадями, скоро нанометрами процессоров и триллионами операций в секунду! А сейчас затишье кстати, меняться особо нечем в авто((

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Denis Kiselev

0

Какой у него элегантный дизайн! Тесла тихонько плачет в стороне @Alexandre Svergoun

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