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Транспорт
Nazigul Jusupova

Основатель Kitty Hawk станет первым пассажиром в электросамолёте своей компании Статьи редакции

Повторит за Брэнсоном и Безосом, которые испытывали свои ракеты.

  • Себастьян Трун станет первым пассажиром электросамолёта Heaviside и пролетит в течение пяти минут на высоте 1000 футов над землёй (примерно 304 метра), пишет Bloomberg. Полёт состоится в течение ближайших шести месяцев.
  • У Труна есть лицензия коммерческого пилота, также он проходит сертификацию на управление большими коммерческими самолетами. Но Heaviside — беспилотник, и Трун не будет им управлять. Разработчики считают, что посадка большего количества людей на борт увеличит вес, шум от самолёта и его стоимость.
  • Kitty Hawk представил проект Heaviside в 2019 году после двух лет работы над ним. В стартап инвестировал сооснователь Google Ларри Пейдж.
  • Это одноместный электрический самолёт чёрно-оранжевого цвета с размахом крыльев в 20 футов (шесть метров) и системой вертикального взлёта и посадки, который поддерживает ручное управление и беспилотный режим. Аппарат назван в честь английского физика и инженера Оливера Хевисайда.
  • Себастьян Трун — не первый предприниматель, который сам будет участвовать в презентации воздушного транспорта. Так, в июле Ричард Брэнсон был на борту космолёта Virgin Galactic, а Джефф Безос отправился в космос на корабле Blue Origin.
Heaviside Kitty Hawk

#новости #kittyhawk

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9 9 комментариев
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Виктор Дубов

7

Рогозина бы посадить в экспериментальную ракету, глядишь или качество улучшилось или вообще бы перестали что-то делать)))

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Стартапер-пессимист

Виктор
0

Вы опечатались в фамилии Путин.

Ответить

Ar AbduRashid

Стартапер-песси…
2

Путин норм, это все бояре виноваты!

Ответить

Вася Пражкин

Виктор
0

Чисто уточнить - качество бы улучшилось в каком случае?

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Marat Yansaitov

2
Ответить

Карен Гаспарян

Marat
1

на самом деле это Рогозин

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Velemir Hasidov

2

 хорошая традиция

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Sergei Timofeyev

1

Хм, кроме элеронов иной механизации плоскости крыла нет.

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Илья Попов

Sergei
0

Скорее всего это флапероны. Они могут выполнять и функцию закрылков.

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