Студенты из Нидерландов разработали электрический дом на колёсах, работающий на солнечной энергии Статьи редакции
Чтобы протестировать электромобиль, они отправятся в путешествие на 3000 км.
Автомобиль Stella Vita был изготовлен студентами Технологического университета Эйндховена в Нидерландах, пишет Ars Technica.
До этого команда студентов разработала небольшой автомобиль Stella Lux, работающий на солнечной энергии. Как пишет издание, у машины оставалось так много энергии, что она могла заряжать и другие электромобили.
В марте команда приступила к созданию «дома на колёсах», который заряжается при помощи солнечных батарей.
У автомобиля каплевидная форма, а на крыше установлены солнечные панели. Крышу можно поднять вверх, чтобы внутри машины можно было стоять, а панели разложить по горизонтали, чтобы увеличить площадь солнечных батарей до 17,5 м².
Внутри автомобиля есть кровать, небольшой холодильник, туалет, диван и небольшая кухонная зона. Вся техника в «доме» работает на солнечной энергии. Таким же образом смогут заряжать свои гаджеты водители и пассажиры. Но потребление электричества сократит время, которое машина могла быть в пути.
В электромобиль встроена система, которая информирует водителей об объёме оставшейся энергии. Всего Stella Vita может проехать 730 км в солнечный день — при условии, что в автомобиле не используют никакие удобства. Аккумулятор автомобиля можно полностью зарядить за два-три дня, это зависит от погоды. Но также машину можно заправить на станциях зарядки электромобилей.
Чтобы протестировать электромобиль, команда отправится в путешествие на 3000 км от Эйндховена до южной границы Испании. Поездка продлится около четырех недель.
Жалкая пародия!
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Неповторимый оригинал:
Этот укуренный чел, возможно, доехал до Голландии и стал их научруком.
Как вариант ещё 4 пары педалей приделать, чтобы дотолкать махину до зарядки, в случае чего
И парус
Ха, всего-то 3000 км. Там в барах путешествуют студенты в другие галактики, так что на мамонта аттракцион 🎢
Разработали очень громкое слово, скорее визуализировали, так как не вижу ни чертежей, ни технических решений каких-то оригинальных, ни коммерческих продаж тем более, а так, они не первые, он. Не последние, дело это правильное, но у таких машин скорее проблемы не с бензином, что им только автономности даёт, а с водой и отходами
Ну а вообще, выглядит не очень продумано, особенно смешным смотрится клиренс
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Чтобы протестировать электромобиль, они отправятся в путешествие на 3000 км.
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