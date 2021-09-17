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Транспорт
Nazigul Jusupova

Студенты из Нидерландов разработали электрический дом на колёсах, работающий на солнечной энергии Статьи редакции

Чтобы протестировать электромобиль, они отправятся в путешествие на 3000 км.

12 12 комментариев
583 просмотров

Автомобиль Stella Vita был изготовлен студентами Технологического университета Эйндховена в Нидерландах, пишет Ars Technica.

До этого команда студентов разработала небольшой автомобиль Stella Lux, работающий на солнечной энергии. Как пишет издание, у машины оставалось так много энергии, что она могла заряжать и другие электромобили.

В марте команда приступила к созданию «дома на колёсах», который заряжается при помощи солнечных батарей.

Электромобиль Stella Vita Ars Technica

У автомобиля каплевидная форма, а на крыше установлены солнечные панели. Крышу можно поднять вверх, чтобы внутри машины можно было стоять, а панели разложить по горизонтали, чтобы увеличить площадь солнечных батарей до 17,5 м².

Электромобиль Stella Vita в раскрытом по Ars Technica

Внутри автомобиля есть кровать, небольшой холодильник, туалет, диван и небольшая кухонная зона. Вся техника в «доме» работает на солнечной энергии. Таким же образом смогут заряжать свои гаджеты водители и пассажиры. Но потребление электричества сократит время, которое машина могла быть в пути.

В электромобиль встроена система, которая информирует водителей об объёме оставшейся энергии. Всего Stella Vita может проехать 730 км в солнечный день — при условии, что в автомобиле не используют никакие удобства. Аккумулятор автомобиля можно полностью зарядить за два-три дня, это зависит от погоды. Но также машину можно заправить на станциях зарядки электромобилей.

Чтобы протестировать электромобиль, команда отправится в путешествие на 3000 км от Эйндховена до южной границы Испании. Поездка продлится около четырех недель.

#новости #электромобиль

12 12 комментариев
7
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12 комментариев
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Фагиз Мавлютов

4

Жалкая пародия!
.
Неповторимый оригинал:

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Сергей Скопинцев

Фагиз
0

Этот укуренный чел, возможно, доехал до Голландии и стал их научруком.

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Игорь Миронов

2

Как вариант ещё 4 пары педалей приделать, чтобы дотолкать махину до зарядки, в случае чего

Ответить

Сергей Скопинцев

Игорь
3

И парус

Ответить

Илья Шишкунов

Сергей
1

Солнечный 

Ответить

Сергей Скопинцев

Илья
0

Надежды

Ответить

Лев Щенин

1

Идеально для Крыма, где бывает до 300 солнечных дней в году !
Россия, вперёд !

Ответить

Многочисленный корабль

0

Давно пора, прям напрашивалось решение

Один минус - включил электрочайник и каюк. Или еще два дня ждать.

Ответить

Сергей Янзин

0

Лигалайз в действии

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Fred Han

0

Ха, всего-то 3000 км. Там в барах путешествуют студенты в другие галактики, так что на мамонта аттракцион 🎢 

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Covid 19

0

В заголовке дом, на фото 100500 тележка с моторчиком.

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Илья Шишкунов

0

Разработали очень громкое слово, скорее визуализировали, так как не вижу ни чертежей, ни технических решений каких-то оригинальных, ни коммерческих продаж тем более, а так, они не первые, он. Не последние, дело это правильное, но у таких машин скорее проблемы не с бензином, что им только автономности даёт, а с водой и отходами 
Ну а вообще, выглядит не очень продумано, особенно смешным смотрится клиренс

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Nazigul Jusupova
Студенты из Нидерландов разработали электрический дом на колёсах, работающий на солнечной энергии Статьи редакции

Чтобы протестировать электромобиль, они отправятся в путешествие на 3000 км.

Электромобиль Stella Vita Ars Technica
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