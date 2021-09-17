Чтобы протестировать электромобиль, они отправятся в путешествие на 3000 км.

583 просмотров

Автомобиль Stella Vita был изготовлен студентами Технологического университета Эйндховена в Нидерландах, пишет Ars Technica.

До этого команда студентов разработала небольшой автомобиль Stella Lux, работающий на солнечной энергии. Как пишет издание, у машины оставалось так много энергии, что она могла заряжать и другие электромобили.

В марте команда приступила к созданию «дома на колёсах», который заряжается при помощи солнечных батарей.

Электромобиль Stella Vita Ars Technica

У автомобиля каплевидная форма, а на крыше установлены солнечные панели. Крышу можно поднять вверх, чтобы внутри машины можно было стоять, а панели разложить по горизонтали, чтобы увеличить площадь солнечных батарей до 17,5 м².

Электромобиль Stella Vita в раскрытом по Ars Technica

Внутри автомобиля есть кровать, небольшой холодильник, туалет, диван и небольшая кухонная зона. Вся техника в «доме» работает на солнечной энергии. Таким же образом смогут заряжать свои гаджеты водители и пассажиры. Но потребление электричества сократит время, которое машина могла быть в пути.

В электромобиль встроена система, которая информирует водителей об объёме оставшейся энергии. Всего Stella Vita может проехать 730 км в солнечный день — при условии, что в автомобиле не используют никакие удобства. Аккумулятор автомобиля можно полностью зарядить за два-три дня, это зависит от погоды. Но также машину можно заправить на станциях зарядки электромобилей.