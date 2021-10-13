Приставы и ГИБДД приготовились к приостановке водительских прав у должников и нарушителей в каршеринге — Autonews.ru Статьи редакции
Сумма долга должна превышать 10 тысяч рублей.
- Право ограничивать вождение за долги у приставов было и раньше, но его использовали только эпизодически, а теперь служба планирует массовые ограничения у «миллионов должников», пишет Autonews.ru со ссылкой на источник, близкий к ФССП.
- Сейчас приставы по закону могут приостановить действие прав на неограниченный срок. Для этого сумма долга должна превышать 10 тысяч рублей, восстановить права можно после оплаты задолженности.
- При этом ФССП не может отбирать права у инвалидов и тех, кому автомобиль нужен для работы или жизненно необходим.
- По данным источников Autonews.ru, ФССП и ГИБДД договорились о массовой приостановке прав для нескольких категорий. В первую очередь речь идёт о «злостных неплательщиках» штрафов, затем о должниках по алиментам. Третья категория водителей — это нарушители каршеринга, включая тех, кому выставили счета за повреждения машины.
- Ведомства планируют работать вместе, так как ФССП не может забирать права — только выдавать постановление о приостановке и вносить данные в базу. ГИБДД будет проверять таких водителей и выписывать им протокол по ст. 17.17 КоАП РФ. По ней водителя ждёт до 50 часов общественных работ или лишение прав на срок до 1 года.
С одной стороны хорошая новость, а с другой стороны бредовый беспредел. Мы же прекрасно видим по обилию отзывов, что каршеринги раздают штрафы чуть ли не рандомно просто ради заработка. То есть условный Делимобиль хочет подзаработать и повесить на меня многолетнее пятнышко на сидении, и из-за этого у меня забирают права?
А некоторые каршеринги вообще созданы ради сбора штрафов и штрафуют на суммы больше 10тыр за провезённую в салоне коробку или за выезд на грунтовку.
Проблема тут в том, что права будут отбирать не столько у тех кто нарушает, сколько у тех, кто не оплачивает. Т.е. тут вообще не про безопасность, что, вероятно, Вы имеете ввиду. Тут просто про инструменты давления на должника.
Но, что касается Вашего комментария, да - злостные нарушители (вне зависимости от статуса оплаты штрафов) должны быть анально наказаны, или хотя бы лишены прав.
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Сумма долга должна превышать 10 тысяч рублей.
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