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Транспорт
Евгения Евсеева

Приставы и ГИБДД приготовились к приостановке водительских прав у должников и нарушителей в каршеринге — Autonews.ru Статьи редакции

Сумма долга должна превышать 10 тысяч рублей.

  • Право ограничивать вождение за долги у приставов было и раньше, но его использовали только эпизодически, а теперь служба планирует массовые ограничения у «миллионов должников», пишет Autonews.ru со ссылкой на источник, близкий к ФССП.
  • Сейчас приставы по закону могут приостановить действие прав на неограниченный срок. Для этого сумма долга должна превышать 10 тысяч рублей, восстановить права можно после оплаты задолженности.
  • При этом ФССП не может отбирать права у инвалидов и тех, кому автомобиль нужен для работы или жизненно необходим.
  • По данным источников Autonews.ru, ФССП и ГИБДД договорились о массовой приостановке прав для нескольких категорий. В первую очередь речь идёт о «злостных неплательщиках» штрафов, затем о должниках по алиментам. Третья категория водителей — это нарушители каршеринга, включая тех, кому выставили счета за повреждения машины.
  • Ведомства планируют работать вместе, так как ФССП не может забирать права — только выдавать постановление о приостановке и вносить данные в базу. ГИБДД будет проверять таких водителей и выписывать им протокол по ст. 17.17 КоАП РФ. По ней водителя ждёт до 50 часов общественных работ или лишение прав на срок до 1 года.

#новость #штрафы

2111 просмотров
20 20 комментариев
8
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20 комментариев
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Узкий Данила

С одной стороны хорошая новость, а с другой стороны бредовый беспредел. Мы же прекрасно видим по обилию отзывов, что каршеринги раздают штрафы чуть ли не рандомно просто ради заработка. То есть условный Делимобиль хочет подзаработать и повесить на меня многолетнее пятнышко на сидении, и из-за этого у меня забирают права?

А некоторые каршеринги вообще созданы ради сбора штрафов и штрафуют на суммы больше 10тыр за провезённую в салоне коробку или за выезд на грунтовку.

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9
Roman Kuvshinnikov

так это за штрафы пдд, разве нет? а вообще в мск легко получить штрафы на 10к, всего пару раз на полосу для автобуса заехать надо.

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2
KINCH

С какой другой? Это просто беспредел. Оснований ограничивать в вождении у них попросту нет.

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0
Olga Poznanskaya

Давно пора

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6
Александр Никитин

Если сумма штрафов ГИБДД у человека более 50 000 рублей, было бы справедливо лишать таких злостных нарушителей и неплательщиков возможности водить автомобиль.

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4
Михаил Б

Проблема тут в том, что права будут отбирать не столько у тех кто нарушает, сколько у тех, кто не оплачивает. Т.е. тут вообще не про безопасность, что, вероятно, Вы имеете ввиду. Тут просто про инструменты давления на должника.
Но, что касается Вашего комментария, да - злостные нарушители (вне зависимости от статуса оплаты штрафов) должны быть анально наказаны, или хотя бы лишены прав.

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3
Игорь Крафт

Скорей бы уже беспилотные Яндекс автомобили закупить))) Ехать и пить пиво ))

Ответить
3
shiva

дай угадаю, крафтовое? ))

Ответить
4
Михаил Б

Крафтовое Игорь

Ответить
0
Gregory Radovilskiy

даже интересно како ни будут шртафовать пассажиров беспилотников :)

Ответить
0
Vania Ivanov

Вообще твари ох..ели

Ответить
–1
Andrey Smalkov

Наконец-то что-то конструктивное решили сделать с нарушителями и неплательщиками ) поддерживаю ✊🏻🙂

Ответить
1
Bublikov Anton

Про арендных - напряжно

Ответить
0
Andrey Smalkov

Это только MVP, имхо ред.

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0
Дюша Метёлкин

Помнится, был у меня в прошлой жизни таксопарк небольшой, примерно на 20-30 машин. В какой-то особенный момент одновременно ВСЕ водители ездили без прав.

Так и тут будет.

Ответить
0
Bublikov Anton

А что за момент?

Ответить
0
Дюша Метёлкин

Эти дни у ГИБДД.

Ответить
0
Gregory Radovilskiy

в москве же собираются автоматически проверять наличие страховок... где проверка страховки, там и проверка прикрепленных к страховке прав

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0
Дюша Метёлкин

Лет 8 уже ждём автоматических проверок :)

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0
Nick Chernykh

Происходит дальнейшее натягивание гайки на болт. Прекрасный способ сделать так, чтобы ответка стала невыносимой и неиспраивомой по сути. Вместо небольших послаблений, крутим все дальше. Штош...

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–1
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