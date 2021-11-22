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Транспорт
Евгения Евсеева

«Дочка» General Motors представила концепт беспилотного электромобиля — с сенсорным дисплеем вместо руля и педалей Статьи редакции

Пока компания не планирует производить его серийно.

28 28 комментариев
1234 просмотров

Buick, подразделение General Motors, представила концепт беспилотника на выставке в Гуанчжоу, пишет Gizmochina. Приступит ли компания к серийному производству или машина останется только концептом, пока неизвестно.

Электромобиль называется Smart Pod. Он создан на базе разрабатываемой General Motors платформы Ultium и оснащен технологиями беспилотного вождения.

У машины раздвижные двери, а внутри установлены раскладной диван и кресла. За диваном расположен выезжающий 50-дюймовый сенсорный дисплей и экран, способный выводить изображение на боковые окна автомобиля.

Управлять автомобилем можно с помощью голосовых команд, также он синхронизируется с устройствами пассажира, отмечает Autoevolution.

#новость #buick #generalmotors

28 28 комментариев
4
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28 комментариев
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Персональный хичхакер

Бля, я таких "концептов" могу в Paint нарисовать штук 15 за вечер под пару пива

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16
Genio Genio

С меня пару пива, рисуй

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7
Johnny Vorony

Ты же бекенд, а не художник? Или это как с именем «Никита»?

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0
Old Nick

справедливости ради, первый рисунок не похожий на двс. а то они просто все молятся на багажник перед водителем

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0
Злой Полушубок

Именно. Раньше концепты требовали хотя бы воплотить в железе, а многие еще и делали их реально работающими. Когда тебе надо на пол года, год загрузить команду инженеров, ты как минимум оценишь насколько это все перспективно (хотя бы с точки зрения пиара и реалистичности).

А сейчас когда концепты делаются в программе 3D моделирования, а перспективность оценивается по хайпу на бирже и роликами где машина скатывается с горы. Даже инженеры не нужны, пара 3D-моделиров аутсорсеров - и "компания ХХХ представила концепт УУУ".

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0
Johnny Vorony

Верните Илью Максимова! Я требую

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2
Илья Шишкунов

Максимов был лучшим из нас
Жаль, что многих крутых комментаторов потёрли, тот же Шломо огромная потеря

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4
Johnny Vorony

Он был супер эксперт по Тесла. Больше таких не видовал!

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1
Илья Шишкунов

Маск купил интернет киллеров, чтобы кансельнуть своего главного врага

Ответить
0
Johnny Vorony

Походу. Говорят он где-то на драйве барагозит.

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0
Персональный хичхакер

Лучезарный смех тоже канал в лету..

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0
Igor Shkarin

Да лан.. куда они деваются то?

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0
Персональный хичхакер

Кого-то банят, кто-то сам уходит..

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0
Иван Кучер

Такой дизайн выглядит уже устаревшим как минимум 🧐

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3
Виктория Евсеева

салон как из фильма Я, робот

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0
Oksana 71

На чем "сидят" их дизайнеры?

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1
ferz1kin

Уж точно не на "хмуром"

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0
Андрей Николаев

Послушаем, что скажут наши выдающиеся умы в комментариях))

Ответить
0
Андрей Иванов

выглядит как хуйня

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2
Полина Смирнова

Хм напоминает тачку из фильма "Я, робот"

Ответить
0
Igor Mashkov

Дизайн - ничего, а вот салон какой-то не очень безопасный.

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0
Алексей Винокуров

У меня неприятные ассоциации с изотермическим контейнером.

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0
Евгений Гадеев

Вы будете просто счастливы пытаться попасть по нужной области сенсорного дисплея в аварийной ситуации. А если экран ещё и перестанет отвечать на нажатия - машина подарит вам незабываемый момент, в который вы будете вспоминать всю свою прошедшую жизнь.

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0
Василий П

Такую Страшилу ещё продавать собрались🤣

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0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Они с Теслой соревнуются кто более уродливый кусок говна на колёсах сделает? Я про тесла трак

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0
Савелий Ермаков

Теперь меня будет мучать вопрос, почему беспилотный, а не безводительский🤔

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0
Персональный хичхакер

А нах мне показывать навигацию если я не за рулем. Ютуб включай :-\

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0
Чит Чат

Я такие концепты еще в 1990х видел

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0
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