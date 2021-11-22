«Дочка» General Motors представила концепт беспилотного электромобиля — с сенсорным дисплеем вместо руля и педалей Статьи редакции
Пока компания не планирует производить его серийно.
Buick, подразделение General Motors, представила концепт беспилотника на выставке в Гуанчжоу, пишет Gizmochina. Приступит ли компания к серийному производству или машина останется только концептом, пока неизвестно.
Электромобиль называется Smart Pod. Он создан на базе разрабатываемой General Motors платформы Ultium и оснащен технологиями беспилотного вождения.
У машины раздвижные двери, а внутри установлены раскладной диван и кресла. За диваном расположен выезжающий 50-дюймовый сенсорный дисплей и экран, способный выводить изображение на боковые окна автомобиля.
Управлять автомобилем можно с помощью голосовых команд, также он синхронизируется с устройствами пассажира, отмечает Autoevolution.
Именно. Раньше концепты требовали хотя бы воплотить в железе, а многие еще и делали их реально работающими. Когда тебе надо на пол года, год загрузить команду инженеров, ты как минимум оценишь насколько это все перспективно (хотя бы с точки зрения пиара и реалистичности).
А сейчас когда концепты делаются в программе 3D моделирования, а перспективность оценивается по хайпу на бирже и роликами где машина скатывается с горы. Даже инженеры не нужны, пара 3D-моделиров аутсорсеров - и "компания ХХХ представила концепт УУУ".
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