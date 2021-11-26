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Транспорт
Nazigul Jusupova

Renault в честь 60-летия модели 4L выпустила летающий автомобиль на её основе Статьи редакции

Машину выставили во Франции, с 2022 года её начнут показывать в крупных городах США.

4 4 комментария
268 просмотров

Прототип Air4 компания создала вместе с центром моушн-дизайна TheArsenale. Вместо колёс у машины четыре двухлопастных винта в каждом углу кузова. Чтобы попасть в кабину, водителю нужно поднять часть кузова.

Renault Air4 Renault
Renault Air4 Renault

В летающий электромобиль встроен литий-полимерный аккумулятор. Renault Air4 может подняться на высоту до 700 м со скоростью взлёта 14 м/с, но по соображениям безопасности её ограничили до 4 м/с. Максимальная горизонтальная скорость машины — 26 м/с.

Renault Air4 Renault

Сейчас машина выставлена во Франции, в 2022 году её начнут показывать в крупных городах США.

Renault 4L Renault

Модель 4L производили с 1961 по 1994 год почти в 30 странах и продавали более чем на 100 рынках мира. По данным компании, за 30 лет она выпустила более 8 млн машин этой модели.

#новости #renault

4 4 комментария
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4 комментария
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Михаил Стерлин

Душевно упоролись ребята.

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1
Сергей Ермилов

Да он на самом деле такой

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0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Оч круто! И чо, прям лететь может долго? В отличие от электрических конкурентов, которые там чето 15 мин летают?

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0
Georgiy Kapustin

ну чет прям отстой...

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0
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