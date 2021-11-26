Renault в честь 60-летия модели 4L выпустила летающий автомобиль на её основе Статьи редакции
Машину выставили во Франции, с 2022 года её начнут показывать в крупных городах США.
Прототип Air4 компания создала вместе с центром моушн-дизайна TheArsenale. Вместо колёс у машины четыре двухлопастных винта в каждом углу кузова. Чтобы попасть в кабину, водителю нужно поднять часть кузова.
В летающий электромобиль встроен литий-полимерный аккумулятор. Renault Air4 может подняться на высоту до 700 м со скоростью взлёта 14 м/с, но по соображениям безопасности её ограничили до 4 м/с. Максимальная горизонтальная скорость машины — 26 м/с.
Сейчас машина выставлена во Франции, в 2022 году её начнут показывать в крупных городах США.
Модель 4L производили с 1961 по 1994 год почти в 30 странах и продавали более чем на 100 рынках мира. По данным компании, за 30 лет она выпустила более 8 млн машин этой модели.
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