Транспорт
Евгения Евсеева

Во Владивостоке летом 2022 года начнёт работать каршеринг электромобилей Статьи редакции

Стоимость тарифов и условия работы пока неизвестны.

  • Каршеринг «Русгидровайз» запустят автопроизводитель «Соллерс» и оператор зарядных станций «Русгидро», пишет «Коммерсантъ».
  • «Русгидровайз» — совместное предприятие «Соллерс Груп» и дочерней структуры «РусГидро» АО «Гидроинвест», созданное в ноябре 2021 года. «Соллерс» будет операционным партнёром и займётся подключением телематики, которая обеспечивает постоянную работу электромобилей. «Русгидро» на Дальнем Востоке развивает сеть зарядных станций для электромобилей.
  • Для проекта «Русгидровайз» заключила сделку по финансовому лизингу 15 китайских электромобилей JAC с «ВТБ Лизингом» на сумму 31,5 млн рублей. К лету парк вырастет до 70 машин, в ближайшие два года — до 140. Пока речь идёт только об автомобиле JAC iEV7, так как это единственный электромобиль массового сегмента, у которого есть сертификация в России и поддержка от производителя.
  • «РусГидро» за счет электрокаршеринга планирует загрузить свою сеть зарядных станций. В «Соллерс» не называют будущие тарифы, говоря, что те «в процессе разработки», но «стоимость аренды будет сравнима с ценами на каршеринг в других городах России».
  • Водители будут платить поминутную аренду. Похожий каршеринг с электромобилями работал в Крыму до сентября 2021 года, забронировать JAC iEV7S можно было за 13 рублей в минуту, 3 тысячи рублей за 12 часов или 4,5 тысячи рублей за сутки.
JAC iEV7S

#новость #электромобили

1033 просмотров
19 19 комментариев
5
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Pavel Natalia Selivanovi

Почему не марк2?

Ответить
6
Развернуть ветку
Никита Шестериков

У них зарядка от столба плохая

Ответить
7
Развернуть ветку
Max A. Glukhov

Марк был хороший)

Ответить
3
Развернуть ветку
Anton Sizov

Красиво будут смотеться электромобили на расхреначенных дорогах владика

Ответить
2
Развернуть ветку
jianku13

Такие дороги есть едва ли не во всех городах России. Включая Москву, даже внутри ТТК.

Ответить
6
Развернуть ветку
Anton Sizov

Скажу более, на ттк сейчас в трех местах так расхреначены участки дороги, что таких дорог нет даже в самой дорстроем забытой деревне 🤣

Ответить
3
Развернуть ветку
Roman Pesterev

Нуу в Москве процент таких дорог катастрофически мал, в любых других городах России особенно на дальнем востоке и севере 90% дорог так выглядят, то есть в городе условно есть 3-5 дорог которые недавно отремонтировали, а остальные выглядят как на фото, плюс еще асфальт не везде есть гравийка. А во дворах люди выкручиваются как могут:

Ответить
0
Развернуть ветку
jianku13

Вот всё это легко найти и в Москве, правда. И дело не в отсутствии внимания к проблемам: в той же Москве легко заметить ОЧЕНЬ много активности дорожных служб, которые буквально круглый год заняты ремонтом и благоустройством. Но то ли от непонимания всех условий, то ли от нежелания разобраться, то ли от неумения правильно применять технологии продукты всего этого труда неприлично быстро приходят в негодность. И всё это говорит о том, что в России пока нет культуры хороших дорог: ни на проезжей части, ни на тротуарах.

Ответить
1
Развернуть ветку
Radna

И что теперь не развивать электротранспорт? Или РусГидро должен строить дороги на свои средства?

Ответить
3
Развернуть ветку
Anton Sizov

Ооо боты подъехали, Россия ВПЕРДЕ!

Ответить
–7
Развернуть ветку
Михаил Белов

Вы на вопрос то ответьте. Статья не про дороги, а про автомобили во Владивостоке. Но доебаться вы решили исключительно до ям, причём похоже сразу во всей стране.

Ответить
1
Развернуть ветку
Михаил Гельм

Все остальные вёдра никого же не смущают на таких дорогах, почему к электромобилям особое отношение?

Ответить
1
Развернуть ветку
Фрейм Иванов

На магнитной подушке кататься будут.
Скоро.
Вангую.
Тут всему дорожном бизнесу и кранты.
Включая ДПС.

Ответить
0
Развернуть ветку
jianku13

«Русгидровайз»
С неймингом они явно угадали. Такой брутализм не затеряется среди привычного флэта вроде «Драйв», «Белкакар», «Делимобиль».

Ответить
2
Развернуть ветку
Фрейм Иванов

Владивосток Forever.

Ответить
1
Развернуть ветку
Сменить никнейм можно

Владивосток 2000

Ответить
0
Развернуть ветку
Фрейм Иванов

Уходим, уходим, уходим...
Наступят времена почище...

Ответить
0
Развернуть ветку
Roman Pesterev

Китайские электромобили в городе Японских машин :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Oleg Ast

Там и японских гибридов и наверное электромобилей полно. Если не ошибаюсь на ДВ льготные тарифы на электроэнергию и тема электромобилей у частников там давно популярна.

Ответить
1
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 19 комментариев
Транспорт
Евгения Евсеева
Во Владивостоке летом 2022 года начнёт работать каршеринг электромобилей Статьи редакции

Стоимость тарифов и условия работы пока неизвестны.

19 19 комментариев
5
Финансы
WEB3
Названы компании из «Москва-Сити», связанные с отмыванием средств киберпреступников
2 2 комментария
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
DiDi
Хейт или конструктивная критика? Как работа с отзывами от водителей и пассажиров помогает улучшать сервис DiDi
2 2 комментария
2
Metro
Геймификация, стримеры и киберспорт – что еще можно сделать в маркетинге продуктовой сети

Омниканальный маркетинг увеличивает выручку компании. Контакт компания-клиент формируется в нескольких точках: офлайн покупки в торговых центрах, интернет-магазин, мобильное приложение, социальные сети, мессенджеры. Покупка происходит именно в том канале, где в данный момент клиенту максимально комфортно находиться. Поэтому последние несколько…

1 1 комментарий
3
Право
Маша Цепелева
Регулятор в Нидерландах оштрафовал Apple на $5,6 млн за первые правила оплаты в обход App Store — они слишком сложные Статьи редакции

Проблемы разработчиков так не решить, считают чиновники.

121 121 комментарий
38
Приёмная
Sakolik
Тинькофф упорно пытается снизить выплаты по ОСАГО и не подтверждает работы в собственном СТОА

С компанией Тинькофф знаком уже очень давно, у нас там и счета и карты этого банка, но такого отношения если честно не ожидали.

62 62 комментария
77
Трибуна
Илья Подпругин
Исследователям: когда надоело вести Confluence, Google Docs, Notion и хочется порядка

Всем привет, меня зовут Илья и я работаю продакт-менеджером в продуктовой компании, занимающейся разработкой продуктов для автоматизации бизнеса застройщиков.

10 10 комментариев
7
Evrone
Update-informer расскажет о новых версиях полезных инструментов

Update-informer — библиотека, которая позволяет автоматически проверять наличие новых версий на GitHub и Crates.io — реестре крейтов сообщества Rust, основной ресурс, где хранятся все проекты, библиотеки и т. д. Инструмент создал open-source энтузиаст Evrone Михаил Грачёв.

0 Обсудить
1
Маркетинг
Даниэл Дразнер
Кейс «Асконы» и Upmetric: Запустили e-чеки с персонализацией и получили 20% повторных продаж с нового канала

Привет! Меня зовут Даниэль, мы с командой создаем SAAS-сервисы и инструменты для онлайн-торговли крупных ритейлеров. Знаю много о том, как бизнес строит отношения с покупателями онлайн и офлайн, какие тут есть проблемы и как их решать. Сегодня расскажу, как мы помогли «Асконе» перейти на электронные чеки и превратить их в инструмент оцифровки и…

1 1 комментарий
5
Sigur
Перезагрузка комьюнити отрасли безопасности в лучших традициях IT
0 Обсудить
1
Крипто
Богдан Музыченко
Минфин предложил налоговую схему для владельцев криптовалют — с НДФЛ и налогом на переоценку Статьи редакции

Правительство рассчитывает собирать на крипторынке до 10-15 млрд рублей в год.

Минфин предполагает, что схему внесут в законопроект о поправках в Налоговый кодекс. Его приняли в первом чтении депутаты Госдумы, пишет Forbes со ссылкой на заявление замминистра финансов Алексея Моисеева.

101 101 комментарий
16
Больше статей
null