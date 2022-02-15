Во Владивостоке летом 2022 года начнёт работать каршеринг электромобилей Статьи редакции
Стоимость тарифов и условия работы пока неизвестны.
- Каршеринг «Русгидровайз» запустят автопроизводитель «Соллерс» и оператор зарядных станций «Русгидро», пишет «Коммерсантъ».
- «Русгидровайз» — совместное предприятие «Соллерс Груп» и дочерней структуры «РусГидро» АО «Гидроинвест», созданное в ноябре 2021 года. «Соллерс» будет операционным партнёром и займётся подключением телематики, которая обеспечивает постоянную работу электромобилей. «Русгидро» на Дальнем Востоке развивает сеть зарядных станций для электромобилей.
- Для проекта «Русгидровайз» заключила сделку по финансовому лизингу 15 китайских электромобилей JAC с «ВТБ Лизингом» на сумму 31,5 млн рублей. К лету парк вырастет до 70 машин, в ближайшие два года — до 140. Пока речь идёт только об автомобиле JAC iEV7, так как это единственный электромобиль массового сегмента, у которого есть сертификация в России и поддержка от производителя.
- «РусГидро» за счет электрокаршеринга планирует загрузить свою сеть зарядных станций. В «Соллерс» не называют будущие тарифы, говоря, что те «в процессе разработки», но «стоимость аренды будет сравнима с ценами на каршеринг в других городах России».
- Водители будут платить поминутную аренду. Похожий каршеринг с электромобилями работал в Крыму до сентября 2021 года, забронировать JAC iEV7S можно было за 13 рублей в минуту, 3 тысячи рублей за 12 часов или 4,5 тысячи рублей за сутки.
Почему не марк2?
У них зарядка от столба плохая
Марк был хороший)
Красиво будут смотеться электромобили на расхреначенных дорогах владика
Такие дороги есть едва ли не во всех городах России. Включая Москву, даже внутри ТТК.
Скажу более, на ттк сейчас в трех местах так расхреначены участки дороги, что таких дорог нет даже в самой дорстроем забытой деревне 🤣
Нуу в Москве процент таких дорог катастрофически мал, в любых других городах России особенно на дальнем востоке и севере 90% дорог так выглядят, то есть в городе условно есть 3-5 дорог которые недавно отремонтировали, а остальные выглядят как на фото, плюс еще асфальт не везде есть гравийка. А во дворах люди выкручиваются как могут:
Вот всё это легко найти и в Москве, правда. И дело не в отсутствии внимания к проблемам: в той же Москве легко заметить ОЧЕНЬ много активности дорожных служб, которые буквально круглый год заняты ремонтом и благоустройством. Но то ли от непонимания всех условий, то ли от нежелания разобраться, то ли от неумения правильно применять технологии продукты всего этого труда неприлично быстро приходят в негодность. И всё это говорит о том, что в России пока нет культуры хороших дорог: ни на проезжей части, ни на тротуарах.
И что теперь не развивать электротранспорт? Или РусГидро должен строить дороги на свои средства?
Ооо боты подъехали, Россия ВПЕРДЕ!
Вы на вопрос то ответьте. Статья не про дороги, а про автомобили во Владивостоке. Но доебаться вы решили исключительно до ям, причём похоже сразу во всей стране.
Все остальные вёдра никого же не смущают на таких дорогах, почему к электромобилям особое отношение?
На магнитной подушке кататься будут.
Скоро.
Вангую.
Тут всему дорожном бизнесу и кранты.
Включая ДПС.
«Русгидровайз»
С неймингом они явно угадали. Такой брутализм не затеряется среди привычного флэта вроде «Драйв», «Белкакар», «Делимобиль».
Владивосток Forever.
Владивосток 2000
Уходим, уходим, уходим...
Наступят времена почище...
Китайские электромобили в городе Японских машин :)
Там и японских гибридов и наверное электромобилей полно. Если не ошибаюсь на ДВ льготные тарифы на электроэнергию и тема электромобилей у частников там давно популярна.
Стоимость тарифов и условия работы пока неизвестны.
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