Росавиация закрыла воздушное пространство для самолётов, которые связаны с Великобританией Статьи редакции
Ведомство также запретило транзитные перелёты — это ответ на санкции из-за военных действий на Украине.
Россия ограничит использование своего воздушного пространства для самолётов, связанных с Великобританией. Об этом сообщили в Росавиации.
Ограничение начнёт действовать 25 февраля. Оно коснётся «воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании». Они не смогут летать в пункты на территории Российской Федерации. Под ограничение попали и транзитные полёты через воздушное пространство страны.
В Росавиации уточнили, что мера стала ответом на санкции Великобритании, ограничившие регулярные полёты самолётов, взятых в аренду или используемых лицами, зарегистрированными в России или связанными с ней.
24 февраля из-за начала военных действий России на Украине Великобритания ввела санкции. В число мер вошёл запрет на полёты «Аэрофлота» в королевство. Как утверждает Росавиация, после введения ограничений российские власти направили Великобритании предложение провести консультации, но получили отрицательный ответ.
Надо бересты набрать, говорят лапти только 2-3 мес носятся, потом новые надо вязать.
А если серьёзно, мы что и в самом деле со всеми собираемся посраться?
А что, раньше дружили?
Тут прям , браво 👍
Но и нам не были рады , давайте уже честно 😉
Что значит "не были рады"? Вы по ходу максимум в Турцию ездили. Где только не путешествовал по Европе: если ты на английском нормально можешь общаться(кроме Испании и Италии - там у них хреново с английским) и адекват, а не из скрепной свиноты ужирающейся 24/7, европейцы с радостью и интересом шли на контакт. Это у нас как раз у многих говно изо рта струится при упоминании европейских национальностей, наиболее тошнотворное это когда при упоминании немцев, называют их фашистами, фюрерами и пр.
речь о властях/госслужащих
А что не так с Турцией, там тоже на английском большинство общаются в крупных городах
Сочувствую вам. Мне не приходилось сталкиваться заграницей, где бы мне откровенно были не рады.
Ну хоть как-то но дружили.
А вот теперь уже незнаю...
Я точно это узнаю после 1 марта, когда мне продлят/не продлят визу Японцы. Что-то я сомневаюсь в положительном решении. 🙄 Они сейчас за Курилы нам все припомнят.
Откажись от гражданства запроси политубежище
смЫшно, бъют не по паспорту
это так не работает, ты раб путина, пока у тебя нет другого гражданства - отказаться нельзя
а раньше прям дружили? Да, в 90-е, когда мы были слабейшей страной в своей истории
мы что и в самом деле со всеми собираемся посраться?
Вы опоздали. Уже.
Спасибо за совет!
А ты только сейчас это понял?😂😂😂
Как связано то что вы написали с текстом новости?
Новость про то что введены зеркальные санкции. Вы предлагаете не зеркалить санкции или что?
Да, они предлагают не зеркалить и сосать мешочек кожаный.
"бересты набрать" - использованные полиэтиленовые пакеты? Подошвы укрепить другим материалом. Деревянные башмаки такоже.
Покажем им! Посмотрим как теперь англичане будут летать в Сочи и Геленджик отдыхать.
Опять наши санкции это как говном обмазаться ....
Облетать РФ так то существенные расходы.
Но и цели не стоит же тотально навредить нам чучуть и мы чучуть
Но это ведь и доходы, они что бесплатно пролетали над нами? Опять выстрел себе же в ногу. Бюджет Аэрофлота состоит больше чем на половину из роялти за пролет над рф
Ну как бы Аэрофлоту запретили в Британию летать, вот и ответка. Другим странам то не запретили ничего так что бабки пойдут
почему?
о, что? теперь объявим войну английской королеве? И потом быстро сдадимся?
Да уж хрен его знает, кто быстрее сдастся))
напомните, когда бриташка последний раз сдавалась?
Кажется, вообще ни разу на своей территории не сдалась.
После завоевания англо-саксами я тоже не припомню
Королева говорят уже не торт, ей мало осталось. Так что да здравствует Король!
Кажется был разговор про принца Гарри как претендента на российскую корону, лет 15 назад. Как раз там гены подходящие
Угу, немецкие.
те же что и у Романовых
А корги шувалова?😱
Классика. Сперва другие страны вводят против нас санкции. А потом Россия вводит против нас санкции.
Всё правильно сделали, китайские авиакомпании рады)
а чё? ждали что им в ответ талон на усиленное питание дадут? как бы всегда ответ семетричен.
Только больше опять страдает рф - перестанут фунты собирать за пролет над страной.
Ох как китайцы потирают ручки-то сейчас. Они в максимальном выигрыше.
над белоруссией европа тоже зарекалась летать, хватило кажется на неделю
Молодцы! Красавчики! Щас Англия охренеет)
Хех, сейчас компания А зарегистрирует на Бермудских островах компанию Эрофлот (напомню, что почти все борта Аэрбас и Боинг в России находятся в лизинге у этого офшора - VP/VQ на ливрее), переписывает лицензию эксплуатанта (тоже не так долго) и... продолжает летать в Великобританию. Напомню, что Бермуды - это заморская территория Великобритании. А лизинг она даёт ооочень многим. :)
Молодцы, посмотрим как европейцы отреагируют на билеты в тридорога из-за облета РФ.
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