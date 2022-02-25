Транспорт
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Росавиация закрыла воздушное пространство для самолётов, которые связаны с Великобританией Статьи редакции

Ведомство также запретило транзитные перелёты — это ответ на санкции из-за военных действий на Украине.

Россия ограничит использование своего воздушного пространства для самолётов, связанных с Великобританией. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничение начнёт действовать 25 февраля. Оно коснётся «воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании». Они не смогут летать в пункты на территории Российской Федерации. Под ограничение попали и транзитные полёты через воздушное пространство страны.

В Росавиации уточнили, что мера стала ответом на санкции Великобритании, ограничившие регулярные полёты самолётов, взятых в аренду или используемых лицами, зарегистрированными в России или связанными с ней.

24 февраля из-за начала военных действий России на Украине Великобритания ввела санкции. В число мер вошёл запрет на полёты «Аэрофлота» в королевство. Как утверждает Росавиация, после введения ограничений российские власти направили Великобритании предложение провести консультации, но получили отрицательный ответ.

#новости #санкции

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NotFop

Надо бересты набрать, говорят лапти только 2-3 мес носятся, потом новые надо вязать.
А если серьёзно, мы что и в самом деле со всеми собираемся посраться?

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2
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Andrey K

А что, раньше дружили?

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27
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Евгения

Тут прям , браво 👍
Но и нам не были рады , давайте уже честно 😉

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–1
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Спиридон Гаврилов

Что значит "не были рады"? Вы по ходу максимум в Турцию ездили. Где только не путешествовал по Европе: если ты на английском нормально можешь общаться(кроме Испании и Италии - там у них хреново с английским) и адекват, а не из скрепной свиноты ужирающейся 24/7, европейцы с радостью и интересом шли на контакт. Это у нас как раз у многих говно изо рта струится при упоминании европейских национальностей, наиболее тошнотворное это когда при упоминании немцев, называют их фашистами, фюрерами и пр.

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13
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Kinolog

речь о властях/госслужащих

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0
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Александр Королёв

А что не так с Турцией, там тоже на английском большинство общаются в крупных городах

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0
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Igor Kachura

Сочувствую вам. Мне не приходилось сталкиваться заграницей, где бы мне откровенно были не рады.

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NotFop

Ну хоть как-то но дружили.
А вот теперь уже незнаю...
Я точно это узнаю после 1 марта, когда мне продлят/не продлят визу Японцы. Что-то я сомневаюсь в положительном решении. 🙄 Они сейчас за Курилы нам все припомнят.

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1
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Blackrock

Откажись от гражданства запроси политубежище

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6
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Alexej Volodin

смЫшно, бъют не по паспорту

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1
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Евгений Давыдов

это так не работает, ты раб путина, пока у тебя нет другого гражданства - отказаться нельзя

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0
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Dmitrii Luckyenko

а раньше прям дружили? Да, в 90-е, когда мы были слабейшей страной в своей истории

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Superposition

мы что и в самом деле со всеми собираемся посраться?
Вы опоздали. Уже.

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3
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Natalya Maslennikova

Спасибо за совет!

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Roman Chistyakov

А ты только сейчас это понял?😂😂😂

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Игорь Маренков

Как связано то что вы написали с текстом новости?
Новость про то что введены зеркальные санкции. Вы предлагаете не зеркалить санкции или что?

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Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

Да, они предлагают не зеркалить и сосать мешочек кожаный.

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0
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Ольга Маньшина

"бересты набрать" - использованные полиэтиленовые пакеты? Подошвы укрепить другим материалом. Деревянные башмаки такоже.

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0
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Тимур

Покажем им! Посмотрим как теперь англичане будут летать в Сочи и Геленджик отдыхать.

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9
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Adam Christ

Опять наши санкции это как говном обмазаться ....

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1
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Blackrock

Облетать РФ так то существенные расходы.
Но и цели не стоит же тотально навредить нам чучуть и мы чучуть

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9
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Sergey Vasilev

Но это ведь и доходы, они что бесплатно пролетали над нами? Опять выстрел себе же в ногу. Бюджет Аэрофлота состоит больше чем на половину из роялти за пролет над рф

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2
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Blackrock

Ну как бы Аэрофлоту запретили в Британию летать, вот и ответка. Другим странам то не запретили ничего так что бабки пойдут

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0
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Игорь Маренков

почему?

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0
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Фрау Мюллер

о, что? теперь объявим войну английской королеве? И потом быстро сдадимся?

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3
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Виктор Исаков

Да уж хрен его знает, кто быстрее сдастся))

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Фрау Мюллер

напомните, когда бриташка последний раз сдавалась?

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Распространенный украинец

Гугол в помощь: "капитуляция Сингапура".
Итогом позорной сдачи британского командования была массовая резня и истребления местного населения японцами.
Этот позор местные до сих пор англичанам не простили.

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Сергей Лобов

Кажется, вообще ни разу на своей территории не сдалась.

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Фрау Мюллер

После завоевания англо-саксами я тоже не припомню

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2
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NotFop

Королева говорят уже не торт, ей мало осталось. Так что да здравствует Король!

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Фрау Мюллер

Кажется был разговор про принца Гарри как претендента на российскую корону, лет 15 назад. Как раз там гены подходящие

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Михаил Стерлин

Угу, немецкие.

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Фрау Мюллер

те же что и у Романовых

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Ilya Grigorev

А корги шувалова?😱

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Публичный колос
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jianku13
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Konstantin_Andreevich

Классика. Сперва другие страны вводят против нас санкции. А потом Россия вводит против нас санкции.

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Публичный колос

Не, сперва кто-то творит дичь, потом уже санкции, и потом санкции

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Dmitrii Luckyenko

Всё правильно сделали, китайские авиакомпании рады)

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Alexej Volodin

а чё? ждали что им в ответ талон на усиленное питание дадут? как бы всегда ответ семетричен.

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Марк Нилов

Только больше опять страдает рф - перестанут фунты собирать за пролет над страной.

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Михаил Стерлин

Ох как китайцы потирают ручки-то сейчас. Они в максимальном выигрыше.

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Егор Т.

над белоруссией европа тоже зарекалась летать, хватило кажется на неделю

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Kirill Proleev

Молодцы! Красавчики! Щас Англия охренеет)

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Sergei Timofeyev

Хех, сейчас компания А зарегистрирует на Бермудских островах компанию Эрофлот (напомню, что почти все борта Аэрбас и Боинг в России находятся в лизинге у этого офшора - VP/VQ на ливрее), переписывает лицензию эксплуатанта (тоже не так долго) и... продолжает летать в Великобританию. Напомню, что Бермуды - это заморская территория Великобритании. А лизинг она даёт ооочень многим. :)

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Владислав Егоров
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Localix dots

Молодцы, посмотрим как европейцы отреагируют на билеты в тридорога из-за облета РФ.

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