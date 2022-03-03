Транспорт
Маша Цепелева

S7 сократила часть международных рейсов после разворота самолёта у границы Статьи редакции

3 марта самолёт авиакомпании в Ереван развернули, он сел в Минеральных Водах.

  • S7 Airlines сократила международные рейсы «из-за введённых ограничений». Пассажиры отменённых рейсов получают уведомления от авиакомпании и смогут оформить возврат денег или поменять билет на другой маршрут или дату.
  • Рейсы из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Анталью и другие 4 марта состоятся.

  • Telegram-канал «Можем объяснить» пишет, что 3 марта самолёт S7, летевший рейсом Москва — Ереван развернули и посадили в аэропорту Минеральных Вод. Это может быть связано с санкциями. Лизинговые компании возвращают европейские и американские самолёты, переданные российским авиакомпаниям, считают авторы. Редакция vc.ru отправила вопросы S7 о приостановке полётов.

  • 25 февраля S7 отменила все рейсы в Европу до 13 марта.

#новость #s7

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Hemill Tononěnc

Не понял S7 это же российская фирма...

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Юрий

они боятся что у них самолеты зарубежом просто отнимут и назад в Россию не выпустят

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Сергей Я

Ну хз, я был бы не прочь.

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Allestor Krei

Наши конечно жестко подставили S7

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Valentin Dombrovsky

В субботу планирую лететь в Турцию. Получил днём такую рассылку.
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