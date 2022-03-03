S7 сократила часть международных рейсов после разворота самолёта у границы Статьи редакции
3 марта самолёт авиакомпании в Ереван развернули, он сел в Минеральных Водах.
- S7 Airlines сократила международные рейсы «из-за введённых ограничений». Пассажиры отменённых рейсов получают уведомления от авиакомпании и смогут оформить возврат денег или поменять билет на другой маршрут или дату.
- Рейсы из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Анталью и другие 4 марта состоятся.
Telegram-канал «Можем объяснить» пишет, что 3 марта самолёт S7, летевший рейсом Москва — Ереван развернули и посадили в аэропорту Минеральных Вод. Это может быть связано с санкциями. Лизинговые компании возвращают европейские и американские самолёты, переданные российским авиакомпаниям, считают авторы. Редакция vc.ru отправила вопросы S7 о приостановке полётов.
- 25 февраля S7 отменила все рейсы в Европу до 13 марта.
Не понял S7 это же российская фирма...
они боятся что у них самолеты зарубежом просто отнимут и назад в Россию не выпустят
Ну хз, я был бы не прочь.
Наши конечно жестко подставили S7
В субботу планирую лететь в Турцию. Получил днём такую рассылку.
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«Очень надеемся, что мы вернёмся в эфир. Как, где и на каких платформах пока не знаем», — сказала в трансляции телеканала на YouTube Наталья Синдеева.
Призыв отображается на сайте сервиса и в приложении.
Но тогда они считали самым «жёстким сценарием» признание ДНР и ЛНР, а не войну.
Все магазины закроют 4 марта, производство прекратят.