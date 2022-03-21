Власти Латвии запретили работу Yandex Go в стране из-за хранения данных в России Статьи редакции
Отправка данных о поездках и банковских картах на российские сервера угрожает нацбезопасности, считает латвийский регулятор.
Автотранспортная дирекция Латвии (АТД) решила аннулировать регистрацию «Яндекс Такси» в стране и заблокировать приложение Yandex Go, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства Зане Плоне.
- Во время проверки АТД выяснила, что данные о поездках, водителях, автомобилях, банковских картах и платежах отправляются для обработки и хранения на сервера в Россию. Это «угроза национальной безопасности» Латвии, считают в ведомстве.
- С 23 марта водители не смогут использовать приложение Yandex Go, сервис не сможет работать в республике. За нарушение водителей будут штрафовать.
- За неделю до этого дирекция анализировала связь подпавшего под санкции ЕС Тиграна Худавердяна с «Яндекс.Такси». Тогда предполагалось, что если юридическую связь между ними установят, латвийскую регистрацию сервиса аннулируют.
- АТД уже блокировала Yandex Go в марте 2020 года из-за того, что сервис не зарегистрировался в дирекции. Ограничение сняли через несколько дней. «Яндекс Такси» работает в Риге с 2018 года.
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Привет, я Аня, коммерческий директор и сооснователь подкаст-студии «Две Дорожки». Уже больше трех лет я продюсирую подкасты для бизнеса и блогеров и считаю, что сейчас самый удачный момент, чтобы запускать свой проект. И вот почему.
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Ситуация изменится в течение недели, заявили в Минпромторге.
Для тех, кто не любит много читать – основная суть: Заказал автомобиль Mazda 6 по цене 2.7 млн, обещали Price protection (фиксацию стоимости) в эту субботу (19.03.2022) автомобиль пришел на склад дилера. По телефону сообщили что цена 3.8млн и никакого price protection. Записи разговора и письмо от Mazda Motor Rus c обещанием Price protection есть.
Ну вот там можно, почему наши за это не блокируют?
Как вовремя они это делают.
ИЗИ
ПНХ