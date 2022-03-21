Транспорт
Маша Цепелева

Власти Латвии запретили работу Yandex Go в стране из-за хранения данных в России Статьи редакции

Отправка данных о поездках и банковских картах на российские сервера угрожает нацбезопасности, считает латвийский регулятор.

  • Автотранспортная дирекция Латвии (АТД) решила аннулировать регистрацию «Яндекс Такси» в стране и заблокировать приложение Yandex Go, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства Зане Плоне.

  • Во время проверки АТД выяснила, что данные о поездках, водителях, автомобилях, банковских картах и платежах отправляются для обработки и хранения на сервера в Россию. Это «угроза национальной безопасности» Латвии, считают в ведомстве.
  • С 23 марта водители не смогут использовать приложение Yandex Go, сервис не сможет работать в республике. За нарушение водителей будут штрафовать.
  • За неделю до этого дирекция анализировала связь подпавшего под санкции ЕС Тиграна Худавердяна с «Яндекс.Такси». Тогда предполагалось, что если юридическую связь между ними установят, латвийскую регистрацию сервиса аннулируют.
  • АТД уже блокировала Yandex Go в марте 2020 года из-за того, что сервис не зарегистрировался в дирекции. Ограничение сняли через несколько дней. «Яндекс Такси» работает в Риге с 2018 года.

#новость #яндекстакси

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3 комментария
Хафизов Дамир

Ну вот там можно, почему наши за это не блокируют?

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Михаил

Как вовремя они это делают.

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Ilya Brin

ИЗИ
ПНХ

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