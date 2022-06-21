МТС сделал бесплатной подписку на самокаты «Юрента» в «МТС Premium» Статьи редакции
Оператор добавил их в подписку в марте 2022 года.
- С 21 июня для пользователей «МТС Premium» подписка на электросамокаты «Юрента» будет доступна бесплатно, сообщил кикшеринг. Также пользователи могут обменивать баллы программы «МТС Cashback» на минуты аренды.
- «Юрент» запустил подписку в июне 2021 года: она стоит 149 рублей в месяц и даёт безлимитное количество стартов, платить нужно только за минуты аренды.
- МТС добавил самокаты в свою подписку «МТС Premium» в марте 2022 года. Пользователи могли арендовать их со скидкой — за 99 рублей в месяц.
- Если у пользователя уже есть «МТС Premium», подписка подключится в приложении «Юрента» автоматически — но нужно, чтобы профили были зарегистрированы на один и тот же номер. «МТС Premium» могут подключить абоненты любых операторов.
- В феврале «Юрент» привлёк более 2 млрд рублей от МТС, фондов VPE Capital и VEB Ventures. В рамках сделки МТС должен был включить кикшеринг в свою экосистему: добавить в подписку «МТС Premium» и позволить использовать программу лояльности «МТС Cashback» для оплаты поездок.
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Юрент отличный сервис
Не согласен. У меня на днях сломался самокат. Просто выключился и не парковался. Мне пришлось его пол часа тащить на себе с заблокировангыми тормозами до парковки. Бросить его так я не мог. Поддержка ответила через сутки. Думаешь вернули деньги? Нет дали 100 бонусов за то время, сколько на месте стоял самокат. Если бы я бросил его там с меня бы за сутки списали бы порядка 13к.
Тжисты в ахуе что где то снижаются цены, что писать не понимают
Всегда удивляюсь, почему Whoosh и GO разбирают в первую очередь, а urent стоят рядами)
По личному опыту самокаты старые, хуже состоянием, сервис такой себе по качеству. Вуш и Яндекс ИМХО лучшие, но до последнего буду стараться ездить на Вуше, чтобы поддержать их, и не дать Яше монополизировать рынок
Приложение мне показалось сырым. У вуша в этом плане тоже все получше выглядит
МТС премиум - одна из самых ценных подписок, особенно для тех, кто подключался с ещё безлимитным интернетом, также были купоны на Авито - 400 руб. за год подписки.
Также неплоха карта МТС кэшбэк с подпиской - даёт честные 5% кэша за самые дешманские рестораны и фастфуд (тинек за фастфуд 5% не даёт) и магазинах еды. Также в приложении и даёт 1% кэша за любые коммунальные платежи (кроме мобилы) - даже штрафы ГИБДД и налоги.
всё это только для оочень больших любителей яиц, я б сказал адептов
Отличное решение. теперь с подписки юрента перейду на МТС - МТС получил нового пользователя в экосистему.
В чем подвох?))
Как насчёт прочитать новость ?:)
Я здесь не за этим))
Где подъёб?
Удобно)
У юрента самое убогое приложение из всех.
И до сих пор не сделал функционал отправки свифт перевода в МТС банке
Юрент говно собачье, в Москве эти уроды в отличие от вуша и яндекса во первых больше режут скорость в местах с ограничениями, а во вторых есть месте где вообще на самокатах ехать нельзя, ехал я как то по обочине вдоль дороги и самокат отключился, что делать, куда его тащить и как не понятно, никаких ограничений там не было, кроме одного, там рядом главный офис афк системы. И таких мест в Москве несколько, удалил приложение, больше на эти самокаты не встану.