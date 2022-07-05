Volvo сократит часть сотрудников в России из-за простоя завода в Калуге Статьи редакции
Сколько сотрудников уволят, пока неизвестно, компания только оценивает масштабы сокращений.
- Об этом «Коммерсанту» рассказали в российском офисе Volvo. Компания решила «адаптировать свою операционную деятельность» в связи с изменившимися рыночными условиями в России — под этим подразумевается сокращение сотрудников в течение года.
- Сколько точно сотрудников уволят, пока неизвестно: сейчас российский офис «обдумывает масштабы сокращений». Всего в подразделениях в России работает 1270 человек, пишет издание.
- Завод в Калуге по-прежнему будет находится в режиме простоя. «Пока рано говорить, что будет дальше с производственными площадками Volvo Group в России. Компания не принимала решение об уходе с рынка», — говорят в российском подразделении.
- Один из источников «Ъ» отмечает, что компания фактически не может осуществлять сборку из-за санкций ЕС в отношении поставок компонентов в Россию, готовых грузовиков и спецтехники.
- Volvo приостановила производство и продажи в стране в феврале, практически сразу после начала «спецоперации». В 2021 году на Россию приходилось 3% продаж Volvo. В феврале компания занимала второе место на рынке грузовиков в России после «КамАЗа». В мае лидером среди иностранных грузовиков стал китайский Shaanxi, следует из данных «Автостата».
- Volvo уже сокращала сотрудников в России в 2015 году. Тогда компания приостанавливала производство грузовиков в Калуге на семь месяцев и уволила 30% персонала. В 2017 году завод Volvo вновь принял на работу 280 работников, сокращенных из-за кризиса.
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Многострадальная моя Калуга. Губернатор много сделал , чтобы эти кампании строили заводы на Калужской земле , появились рабочие места и так далее и вот «хлопок» и все сокращают производства
Аналогичная ситуация с Новгородской областью. Завод ИКЕА всё, некоторые западные типа Dirol и Mondelez ещё живут, но тоже неизвестно как долго протянут. Жаль, очень жаль.
Надеюсь сокращать начнут с тех кто поддерживает СВО!
Сократят всех, не зависимо от их позиции
Очень плохо – очередные сокращения.
Зато рядом с Renault Москвич будут мчаться стремительные Volvo ЗИЛ! А, да, ещё ж Ferrari Ока надо выпускать!
О-хо-хо, ирония.
Надо сразу возражать ЗИС (завод им. Сталина)...
Не те времена , сейчас должен быть ЗИП
Поправлю (дотошный я) — возрождать (-:
на... не нужон
(доёбки камент)
"будет находится"
Тся/ться.
"Безусловно позитивный шаг"