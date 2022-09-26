«Соллерс Авто» начала обсуждать с Mazda прекращение производства в России Статьи редакции
У компании уже есть план перезапуска завода под производство автомобилей других брендов.
- «Соллерс Авто» подтвердил, что ведёт с Mazda переговоры о прекращении производства на совместном предприятии во Владивостоке, пишет «Интерфакс». Также автопроизводитель обсуждает вопрос о выкупе доли Mazda в СП.
- О переговорах 25 сентября сообщила газета Nikkei. Причиной для отказа от производства стали перебои в поставках запчастей, указывало издание.
- При этом «Соллерс Авто» уже разработал план перезапуска завода под производство автомобилей других брендов. Переговоры по этому плану находятся на финальной стадии, говорят в компании.
- Совместный завод по производству автомобилей Mazda с «Соллерс Авто» — Mazda Sollers — открылся во Владивостоке в 2012 году. На нём собирали внедорожники Mazda CX-9, кроссоверы Mazda CX-5 и седаны Mazda 6.
- В начале марта Mazda приостановила поставку запчастей для сборки в Россию. Тогда Nikkei писала, что даже с учётом приостановки на заводе оставались запасы деталей на несколько месяцев работы.
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Автопром России в ж... Задраили окно в Европу
Выкупят (если) и будут производить в рифму: ...зда, но не Mazda.
Не смогут - нет ни мозгов, ни технологий, ни комплектующих
Ну Вы хоть прочтите что я написал. Я же не спорю. Там вообще-то: вставьте пропущенные буквы.
Mission impossible
"...разработал план перезапуска завода под производство автомобилей других брендов"
Дайте-ка я угадаю из какой страны эти другие бренды.
А тут варианты все же есть. Китай, Иран…
Начинается на К
Жаль. Шикарные машины за адекватные деньги.
Я только сейчас узнал, что мазду в России собирали...однако здравствуйте