Из-за снегопада в Москве задержали или отменили больше 200 рейсов Статьи редакции
Больше всего задержек — в Домодедово.
- В трех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Шереметьево на фоне снегопада отменили более 200 рейсов, пишет РБК.
- По данным на 18:40, во Внуково задержали 50 рейсов, а отменили два, в Домодедово задержали 119 рейсов, из них 71 — более чем на час. Не вылетел только один самолёт. В Шереметьево задержали 90 рейсов, пять отменили.
- В ночь с 17 на 18 декабря в Москве выпало 25% от месячной нормы осадков, характерной для декабря, говорил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В Подмосковье за тот же период выпала половина месячной нормы.
- Во всех трёх аэропортах заявляли «РИА Новости», что работают в штатном режиме. Во Внуково и Шереметьево допускали задержки из-за необходимости обрабатывать самолеты и чистить взлетные полосы,
- Из-за непогоды в Москве полёты задерживают уже не первый раз за неделю: 14 декабря задержали более 40 рейсов, 17 декабря задержали 17 рейсов, отменили — 24.
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а че вы хотите, это ж Рашка(( в нормальных странах снег сразу выпадает в упорядоченные сугробы
Смеюсь в голос 🤭
в нормальных странах снег не выпадает, рядом океан, тихий и ровный климат и не бывает войн.
Кто не вылетел — сочувствую, остальные надеюсь вышли на улицу, там красиво
А куда столько рейсов собиралось лететь?)