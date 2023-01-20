Транспорт
Энергичный украинец

«Победа» уберёт уточнения габаритов для дамских сумок в ручной клади после решения Верховного суда Статьи редакции

Но «крупногабаритные вещи» провозить всё ещё нельзя, заявил перевозчик.

  • Лоукостер, согласно Федеральным авиационным правилам, исключит указание на габариты дамской сумки и портфеля для ручной клади, которые пассажиры могут взять в салон сверх нормы без доплаты, сообщила компания.
  • Сейчас пассажиры могут взять с собой рюкзак, дамскую сумку или портфель сверх нормы с габаритами 36 х 30 х 23 см, сказано на сайте перевозчика. Норма провоза ручной клади — 4 х 36 х 30 см.
  • Для клиентов останется и альтернативный вариант провоза ручной клади: по нему в салон можно взять любые не запрещённые к перевозке вещи, которые должны поместиться в калибратор (36 x 30 x 27 см).
  • При этом общий подход к провозу багажа и ручной клади не меняется: «отсутствие в правилах указания на габариты дамской сумки и портфеля не означает, что клиент может перевозить в салоне самолёта крупногабаритные вещи». Что относится к таким вещам, авиакомпания не уточнила.
  • Решение убрать из правил указание габаритов — это реакция на решение Верховного суда. 13 января 2023 года он признал незаконными габариты ручной клади у «Победы».

#новость #победа

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59 комментариев
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 Вадим Д.
Норма провоза ручной клади — 4 х 36 х 30 см

Папка, в которой лежит половина от ни хрена?

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Vorobyeva

это куй, да никуя) век живи-век учись))

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Pavel Ivanov

Люди так ненавидят «Победу» и её решения, что покупают 8'000'000 билетов на её рейсы каждый год.

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Мох

Победа монополист на многих направлениях

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1 комментарий
Troy

Так сильно ненавидят, что от ненависти столько билетов покупают)

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5 комментариев
Иван Серик
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Научный микроскоп

как по мне нужна золотая середина, чтоб пропускали с адекватнйо ручной кладью, пусть это и сумка с какимнить геймерским ноутом или фотик, но и не пропускали баулы откроменные, до сих пор помню как в тай летел и пара одна в самолет протащила 2 огромных чемотана что они с вазелином влезли на полку ручной клади, запихивали они их капец долго, а после таких умникв места не остается, да и такой чемодан если упадет на голову может и шею сломать

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Михаил Желтухин

Она давно существует 56 x 45 x 25 см

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Евгений Фрост

Кто-то летает "победой"? Это же себя не уважать...

Есть куда более годные лоукостеры без драконовских условий.

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Алексей Прасковьин
Кто-то летает "победой"? Это же себя не уважать...

Примерно 3/4 России на маршрутах внутри страны :) И не от любви к победе, а от отсутствия альтернатив

Есть куда более годные лоукостеры без драконовских условий

Например?

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10 комментариев
Илья Чирков

Если лететь час или два, да еще и налегке - никаких проблем не вижу

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3 комментария
Сергей Исаков

С самого появления Победы весь хейт и проблемы вокруг ручной клади. Если у тебя ее нет, то вполне норм летать Победой

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1 комментарий
Дмитрий Филиппов

Ну так какие же?)

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1 комментарий
Rafa Ramazanov

Я не понимаю хейт на победу, когда у других компаний такие же условия по габаритам ручной клади, пользовался почти всеми РФ компаниями, это одно и тоже самое, всегда беру с собой рюкзак который подходит по габаритам + ноутбук, никогда не придирались, не было конфликтов, а если что-то большее то беру доп услугу, багаж, иногда бесит когда люди пытаются утащить в салон самолёта сумку с размером "квартальный метр" и кстати и в победе, Red Wings, Nordwind, Нордавиа, NordStar, S7, Smartavia, Utair чувствую себя одинаково, комфортно, самолёты во многих случаях одинаковые, как по модели так по году выпуска

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9 комментариев
Igor Chimbur
Кто-то летает "победой"? Это же себя не уважать...

Все же в Москве живут. В любом городе миллионнике у жителей есть 5 альтернативных авиакомпаний, ага.

Есть куда более годные лоукостеры без драконовских условий

Редвингс на Суперджетах и Эмбраерах? Смартавиа еще куда ни шло.
Utair со старым флотом.

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1 комментарий
Сергей Я

Ко мне тетка с Москвы недавно прилетела Победой, билет копейки вышел вообще. Тетка в Москве живёт в элитной хате, ездит на дорогом Лексусе и путешествует по миру каждый год. Что она делает не так?🤔

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1 комментарий
Emilee Mecham

Дамы в аэропорту

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Red Hot Wine

для ручной клади как раз)

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Anna Vakhova

Лайфхак: всегда летаю Победой с одним и тем же рюкзаком, который проходит в их калибратор (даже если плотно набит) - 0 вопросов на стойке регистрации + ноут можно в руки взять

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Слегка Придурковатый

"Норма провоза ручной клади — 4 х 36 х 30 см"

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Алекс Д.

Ноут :) Обходят решение суда...

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Энтони Лавджой

Придётся дамскую покупать

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Vorobyeva

ну все, ша обанкротится АК

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Алекс Д.
Норма провоза ручной клади — 4 х 36 х 30 см.

@Таня Боброва возможно вы ошиблись и в оригинале- 40х36х30?

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ежи

у победы так написано на сайте

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1 комментарий
Замело Порошин

А шляпу все еще обязательно в багаж сдавать?

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