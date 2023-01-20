«Победа» уберёт уточнения габаритов для дамских сумок в ручной клади после решения Верховного суда Статьи редакции
Но «крупногабаритные вещи» провозить всё ещё нельзя, заявил перевозчик.
- Лоукостер, согласно Федеральным авиационным правилам, исключит указание на габариты дамской сумки и портфеля для ручной клади, которые пассажиры могут взять в салон сверх нормы без доплаты, сообщила компания.
- Сейчас пассажиры могут взять с собой рюкзак, дамскую сумку или портфель сверх нормы с габаритами 36 х 30 х 23 см, сказано на сайте перевозчика. Норма провоза ручной клади — 4 х 36 х 30 см.
- Для клиентов останется и альтернативный вариант провоза ручной клади: по нему в салон можно взять любые не запрещённые к перевозке вещи, которые должны поместиться в калибратор (36 x 30 x 27 см).
- При этом общий подход к провозу багажа и ручной клади не меняется: «отсутствие в правилах указания на габариты дамской сумки и портфеля не означает, что клиент может перевозить в салоне самолёта крупногабаритные вещи». Что относится к таким вещам, авиакомпания не уточнила.
- Решение убрать из правил указание габаритов — это реакция на решение Верховного суда. 13 января 2023 года он признал незаконными габариты ручной клади у «Победы».
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Папка, в которой лежит половина от ни хрена?
это куй, да никуя) век живи-век учись))
Люди так ненавидят «Победу» и её решения, что покупают 8'000'000 билетов на её рейсы каждый год.
Победа монополист на многих направлениях
Так сильно ненавидят, что от ненависти столько билетов покупают)
как по мне нужна золотая середина, чтоб пропускали с адекватнйо ручной кладью, пусть это и сумка с какимнить геймерским ноутом или фотик, но и не пропускали баулы откроменные, до сих пор помню как в тай летел и пара одна в самолет протащила 2 огромных чемотана что они с вазелином влезли на полку ручной клади, запихивали они их капец долго, а после таких умникв места не остается, да и такой чемодан если упадет на голову может и шею сломать
Она давно существует 56 x 45 x 25 см
Кто-то летает "победой"? Это же себя не уважать...
Есть куда более годные лоукостеры без драконовских условий.
Примерно 3/4 России на маршрутах внутри страны :) И не от любви к победе, а от отсутствия альтернативЕсть куда более годные лоукостеры без драконовских условий
Например?
Если лететь час или два, да еще и налегке - никаких проблем не вижу
С самого появления Победы весь хейт и проблемы вокруг ручной клади. Если у тебя ее нет, то вполне норм летать Победой
Ну так какие же?)
Я не понимаю хейт на победу, когда у других компаний такие же условия по габаритам ручной клади, пользовался почти всеми РФ компаниями, это одно и тоже самое, всегда беру с собой рюкзак который подходит по габаритам + ноутбук, никогда не придирались, не было конфликтов, а если что-то большее то беру доп услугу, багаж, иногда бесит когда люди пытаются утащить в салон самолёта сумку с размером "квартальный метр" и кстати и в победе, Red Wings, Nordwind, Нордавиа, NordStar, S7, Smartavia, Utair чувствую себя одинаково, комфортно, самолёты во многих случаях одинаковые, как по модели так по году выпуска
Все же в Москве живут. В любом городе миллионнике у жителей есть 5 альтернативных авиакомпаний, ага.Есть куда более годные лоукостеры без драконовских условий
Редвингс на Суперджетах и Эмбраерах? Смартавиа еще куда ни шло.
Utair со старым флотом.
Ко мне тетка с Москвы недавно прилетела Победой, билет копейки вышел вообще. Тетка в Москве живёт в элитной хате, ездит на дорогом Лексусе и путешествует по миру каждый год. Что она делает не так?🤔
Дамы в аэропорту
для ручной клади как раз)
Лайфхак: всегда летаю Победой с одним и тем же рюкзаком, который проходит в их калибратор (даже если плотно набит) - 0 вопросов на стойке регистрации + ноут можно в руки взять
"Норма провоза ручной клади — 4 х 36 х 30 см"
Ноут :) Обходят решение суда...
Придётся дамскую покупать
ну все, ша обанкротится АК
@Таня Боброва возможно вы ошиблись и в оригинале- 40х36х30?
у победы так написано на сайте
А шляпу все еще обязательно в багаж сдавать?