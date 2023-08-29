Транспорт
Евгения Евсеева

Убыточный вьетнамский производитель электромобилей VinFast стал третьим по капитализации автопроизводителем в мире Статьи редакции

Компания вышла на биржу в середине августа 2023 года — и сразу обогнала по капитализации Ford.

  • VinFast вышла на биржу 15 августа 2023 года путём слияния с компанией-«пустышкой» под тикером VFS. В первый же день торгов её капитализация составила $86 млрд — больше, чем у Ford и General Motors.
  • 28 августа 2023 года акции VinFast выросли на 20%, а капитализация увеличилась до $190 млрд, пишут Bloomberg и Reuters. Компания стоит дороже, чем половина компаний из промышленного индекс Доу Джонса, отметили издания. На 21:04 мск стоимость акций упала на 38%, капитализация — до $117 млрд.
  • Но несмотря на падение, VinFast — третий по капитализации автопроизводитель в мире. Она уступает только Tesla ($797 млрд) и Toyota ($226 млрд). После VinFast идёт Mercedes-Benz ($72 млрд).

  • VinFast основана в 2017 году, она на 99,7% принадлежит самому богатому человеку во Вьетнаме и основателю Vingroup Фам Нят Выонгу. Компания убыточна с момента её создания: на 31 марта 2023 года сумма накопленных убытков составила около $6 млрд, остатки денежных средств — $159 млн.

  • За первую половину года VinFast поставила чуть больше 11 тысяч автомобилей, а последний представленный ею электромобиль VF8 раскритиковали практически за всё: обозреватели называют его скорее прототипом, чем готовой машиной. С VF8 компания собиралась выйти на рынок США, где планирует построить завод по производству электромобилей.

VinFast VF8 

#новость #вьетнам #vinfast #электромобили

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31 комментарий
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 Император Нолимоций

Скоро во всех автосалонах России с шильдиком «Волга»? Даже V менять не надо.

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Олег Ивахнов

Они на сша и западную европу ориентируют развитие.

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Юрий

Кому там она нужна

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Alex Vi

На рынках нет пузыря. Твердо и четко.

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Дмитрий Зима

в принципе можно смело ставать в шорт

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تقي

С каким плечом?

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Дмитрий Зима

За неделю +366%, за день сегодня -38%. спекулятивные качели на лицо да и только

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Олег Ивахнов

Товарищ работает на этом заводе с прошлого года.
Они на фоне ухода автопроизводителей из России активно хантили спецов из РФ с опытом работы в глобальном автопроме.

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новый участник

Стабильный сервис и гарантия международного бренда важны в автомобильной промышленности.
Например, многие страны даже не знают о китайских брендах, которые начали распространяться в России и других странах.

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Nikolay Vavilov

Даже вьетнамцы уже авто делают

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Asf

Ох уж эти электрички......
Не очевидная выгода, но очевиден ажиотаж, и даже некая дегражация/упрощение в инженирии, в сравнении с обычным двс.

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Дмитрий Корнилов

Это нормально. Большинство технологий так и запускаются. Вспомни первый айфон. Абсолютно дурацкое устройство, ну если бы не 1 версия то и 2, 3 и последующих не было бы.

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Asf

С одной стороны да, но с другой:
Стоимость км пробега (при зарядке на редких ~50квт/ч) ~ сопоставима с авто с расходом в 5-6л Е10.
При этом бак заливается буквально за 2 минуты и азс есть буквально везде.
Для экологии, тоже спорно, ибо срок службы акб!=срок службы двс, и после его нужно утилизировать, что ессно дороже, нежели просто двс.
К тому же, "чистота" самой энергии, по-хорлшему тоже спорна....
На текущий момент, имхо газ, вероятно КПД показал бы куда лучший (для личного транспорта ==авто)

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Максим Мостовой

Эта еще и культурный феномен, способствующий смене парадигмы на все экологичное

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John Smith

Только вот электромобили с экологичностью ничего общего не имеют.

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Джон Еребович

Машину можно ставить в гараже при доме, и никаких запахов выхлопных газов в доме. Локальная экология

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John Smith

Согласен. Если бензиновую машину выключить, то тоже никаких запахов.

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Джон Еребович

Предлагаете выталкивать машину из гаража?

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Asf

Не все что "зелёное" действительно зелёное...
Иногда, это чистый воды маркетинг, словно светофильтры - 💙💛 ➡️ 🟢
(Никакой политики, просто основы колористики)

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Albert Torkhov

С текущими нормами у тебя от шин, которые по нанометру тратятся на каждый километр (условно) и от трения колодок о диск тормозной вреда экологии наносится больше, чем от выхлопа

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schengen.reisen versicherung

Бизнес план: продать эту шнягу, купить полностью Мерседес, Фольксваген, Форд, ГМ и запустить на их заводах выпуск электровёдер. Профит

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Mikhail Dragunov

Боюсь никто эту шнягу не купит))) памп энд дамп классический сделают и всё))

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Fred Han

Очень важно, спасибо!

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Следствие вели

Чем то на аркан похож, но более убогий

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debil
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zkCrypto

Симптомы панической атаки

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Запретили...

Это какая Лада будет?

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Степан Журавлев

Компания "хорошая", сначала телефонами занимались, теперь машинами.

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Nikolay Skidanov

размещение через помойку с free float 0.3% - это не капитализация в 190млрд, а жонглирование цифрами. просто абьюз дырок в регуляторке, а не производитель.

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Mr Black

Новость топ для РФ),а я думаю,че девушка с моего офиса бегает за 2 км чтобы зарядить свой Ниссан)

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Ware Wow

Кто пампит? Как это работает?!

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