Транспорт
Маша Цепелева

Литва обязала вывезти из страны машины с российскими номерами в течение полугода Статьи редакции

За нарушение владельцам автомобилей грозит штраф и конфискация.

  • Таможня Литвы потребовала, чтобы владельцы машин с российскими номерами в течение полугода с даты въезда вывезли свой автомобиль из Литвы и c территории Евросоюза.
  • Распоряжение касается машин, которые попали в страну до вступления в силу запрета на въезд — до 11 сентября 2023 года. Нарушителям грозит штраф и конфискация машины.
  • Запрет на въезд в Литву касается также кемперов и микроавтобусов вместимостью до десяти пассажирских мест. Исключение — автомобили, которые едут транзитом в Калининградскую область, они могут находиться на территории Литвы до 24 часов.
  • Латвия, Эстония, а также Литва, Польша и Финляндия в сентябре 2023-го запретили проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами. При этом Литва сделала исключение для тех, кто едет транзитом в Калининград, а Финляндия — для граждан ЕС, сотрудников дипмиссий и некоторых других категорий.
  • Эстония дала на перерегистрацию или вывоз машин из страны полгода, Латвия — три месяца.
Фото правительства Калининградской области

#новость #литва

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149 комментариев
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Олег Павлов

Скоро за русскую речь начнут выдворять из страны или сажать, в какое ебанутое время живем

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Александр Озерцов

То есть по вашему неправильно, что страна требует регистрации авто в своем государстве для тех кто в этой стране живёт?

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33 комментария
Ware Wow
Рэпера Лигалайза не пустили на рейс польской авиакомпании LOT из Астаны. Как и других пассажиров с российскими паспортами
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18 комментариев
Хозяин

Вряд ли. Сейчас в европе много украинских беженцев говорят на русском.

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СарыньНаКичку

Салтыков-Щедрин: Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду.

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Kiss1nger

Странно это все на самом деле. Ничего вроде не случилось.

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6 комментариев
Future Prophecies

Когда начнут, комментаторы на vc все равно найдут оправдания и этому, уже ничему не удивлен

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fullstackoff

А в чем проблема тачку поставить на местные номера? В России же вроде подобные правила или нет?

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Хозяин

Это не имеет экономического смысла. Растаможка дорогая. Проще продать в РФ и купить новую на месте.

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5 комментариев
VC комментатор

Ну да. Не вижу проблем. Живешь там, регай машину там...

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Хэппи милф

Порядка 4к евро затраты

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Piu-piu

Никаких проблем, все так. Но только выгоднее вывезти ее обратно в рф, там продать, а в Европе взять дешевле

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3 комментария
Aleksander Eremeev

Так не растамаживают уже как-то время. Как минимум в Португалии

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Тоже хочу

Литва после исполнения закона

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Кирилл Садовой

Да, в приграничных городах сейчас примерно так.

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VC комментатор

Я не понял, так что просто регаешь машину в той стране и ок, катаешься дальше?

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Хозяин

растамаживаешь за пошлину и катаешься дальше

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1 комментарий
Саша Васильев

дорого

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Piu-piu

Именно так. Более того так всегда и было, еще и права после получения ВНЖ нужно заменить на местные. Изменилось только то что теперь нельзя выехать и вновь заехать из рф обнулившись.

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Вадим Д.

Целых полгода?! Если б там только лады были, они б сами за это время сгнили.

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Score of Doom

Видел? Год назад вроде как все обещали что никто никого выдавать не будет, брони какие-то обещали, в общем, одни обещания.

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jonewayne

Долбанный виси, вчера в другой теме такой срач устроили, так весело было. А потом просто потёрли всю ветку с сотнями комментов. Страшно жить в наше время, в один миг можно лишиться всего. Словил апатию.

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Васисуалий Лоханкин

Так запутинские вирши ты можешь писать на RT например, там ничего не сотрут.
Неинтересно?

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Дмитрий Андреевич

Литва это рыба такая?

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Kimk

Да, протухшая

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Инженер-душнила

Это лошадь у ведьмака.

Шевелись, Литва!

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Шпиль Солсбери

Больные люди)) Они так с российским правительством борются?))

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Георгий

они лично нет, а вот рука у них в Ж да

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Айрат Галиуллин

Клоунада

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Milton Fridman

Истинное лицо, как же за*бало

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A V

Больше половины Литвы уедет))

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Ruby Roid

Аналитика уровня киев за три дня?

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Pavel Cree

Ха-ха-ха, ну пусть вывозят, самим-то не на чем ездить будет, снова на повозки перейдут :)

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Кирилл Садовой

Возможно. Всегда поражался приезжая в Польши и Литву, насколько мало у них авто по сравнению с РФ.

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5 комментариев
Хозяин

ну они РАФики делали

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2 комментария
Vladislav

Пздц 🤦‍♂️

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Ware Wow

больные люди

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Мурад Муртазалиев

Когда-нибудь россияне наконец-то поймут, что правительство других странах им ничего не должно. Вот вообще ничего. И если россиян куда-то не пускают, или пускают выборочно, то у россиян есть МИД, цель которого эти вопросы решать.

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Юрий Б.

Мид работает: https://www.mk.ru/amp/politics/2023/08/16/mid-rossii-prizval-posla-germanii-otkazatsya-ot-rusofobii.html

МИД России призвал посла Германии отказаться от…
Министерство иностранных дел РФ в опубликованном на официальном сайте ведомства заявлении призвало…
www.mk.ru
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Юрий Б.

Или вот: https://mid.ru/ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/1884435/

Доклад Министерства иностранных дел Российской…
Доклад Министерства иностранных дел Российской Федерации "О ситуации с правами человека в…
mid.ru
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Серж

Или МО)

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Женя Баранов

Старая новость

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Мигель Маркин
Латвия, Эстония, а также Литва, Польша и Финляндия

Вот они слева направо. А так неудивительно это уже

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Виктор Баринов

Маразм крепчал, это уже не остановить

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Дмитрий Шмаков

Их борьба...

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дед Мазай и муравьеды

Не наша точно. У нас вообще никакой борьбы. Запрещено законодательством ))

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Илья Прокопенко

Прибалты очень сильно перегибают

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Сергей Доктор

Вы сильно много хотите от чухонцев. Людей насильно перетащили из родоплеменного строя в современный мир. Они просто не понимают, кого надо копировать

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Харе ваще

Та самая Литва основной ВВП страны которой и перепродаже ворованных из Европы автор русским?

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Rina

Литва вообще в курсе, что население Москвы примерно в 10 раз больше, чем в их «стране»?
Надо подумать о своей дярёвне

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fullstackoff

жаль что в РФ походу не все в курсе, что население запада больше в 10 раз

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4 комментария
Станислав

Тут вообще не понятно к чему такие движения делать. Мол Россияне будут свои машины там продавать и навариваться ... Но таможня там выйдет как уже указали конских денег. Кто купит за такие деньги тачки. Да и если кто и продаст свое авто в странах балтики, то и бабло будет тратить в той же балтике. Прибалтам не нужны деньги ?

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fullstackoff

чтобы покупали местные машины и платили налог за регистрацию?

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4 комментария
Дмитрий

Растет количество не подпадающих под санкции товаров, экспортируемых из Литвы в Россию. Об этом заявил глава вильнюсской ассоциации бизнеса и промышленности Сигитас Бесагирскас.

"Если мы посмотрим чисто на статистику торговли, то неподсанкционные товары на самом деле отправляются из Литвы в Россию. И мы видим, что торговля с Россией и дальше растет", — заявил Бесагирскас в эфире телеканала LRT.

))

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Станислав

А что можно покупать там? Они у себя там последнюю промышленность развалили. Даже тех же шпрот уже давно нет. Продукты? Так их можно в Минске покупать.

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2 комментария
Премудрый пискарь

Сейчас ка-а-а-а-к...

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Alex Shevchenko
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Иван
При этом Литва сделала исключение для тех, кто едет транзитом в Калининград

Всем гражданам РФ?

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Dima Alexeev

Тем, кто едет транзитом в Калининград

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2 комментария
ElinaNo

грустно всё это....

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Рядовой Шутник

Литовцы всегда русских обожали, совершенно непонятно почему они так!

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Error-min

Сначала одна страна бета-тест провела, посмотрела, а затем остальные повторили

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Лимончелло

Ой бля ниче нового

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ingeniare

Пусть свои шпроты вывозят из России, в течение полугода

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Evgeny

Маленькие никчёмные людишки с синдромом вахтера. Причём тявкают из за угла только под прикрытием завхоза и только в компании пары - тройки таких же недорослей. Чем то напоминает поведение мигрантов в РФ.

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146 комментариев
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