Литва обязала вывезти из страны машины с российскими номерами в течение полугода Статьи редакции
За нарушение владельцам автомобилей грозит штраф и конфискация.
- Таможня Литвы потребовала, чтобы владельцы машин с российскими номерами в течение полугода с даты въезда вывезли свой автомобиль из Литвы и c территории Евросоюза.
- Распоряжение касается машин, которые попали в страну до вступления в силу запрета на въезд — до 11 сентября 2023 года. Нарушителям грозит штраф и конфискация машины.
- Запрет на въезд в Литву касается также кемперов и микроавтобусов вместимостью до десяти пассажирских мест. Исключение — автомобили, которые едут транзитом в Калининградскую область, они могут находиться на территории Литвы до 24 часов.
- Латвия, Эстония, а также Литва, Польша и Финляндия в сентябре 2023-го запретили проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами. При этом Литва сделала исключение для тех, кто едет транзитом в Калининград, а Финляндия — для граждан ЕС, сотрудников дипмиссий и некоторых других категорий.
- Эстония дала на перерегистрацию или вывоз машин из страны полгода, Латвия — три месяца.
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Скоро за русскую речь начнут выдворять из страны или сажать, в какое ебанутое время живем
То есть по вашему неправильно, что страна требует регистрации авто в своем государстве для тех кто в этой стране живёт?
Вряд ли. Сейчас в европе много украинских беженцев говорят на русском.
Салтыков-Щедрин: Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду.
Странно это все на самом деле. Ничего вроде не случилось.
Когда начнут, комментаторы на vc все равно найдут оправдания и этому, уже ничему не удивлен
А в чем проблема тачку поставить на местные номера? В России же вроде подобные правила или нет?
Это не имеет экономического смысла. Растаможка дорогая. Проще продать в РФ и купить новую на месте.
Ну да. Не вижу проблем. Живешь там, регай машину там...
Порядка 4к евро затраты
Никаких проблем, все так. Но только выгоднее вывезти ее обратно в рф, там продать, а в Европе взять дешевле
Так не растамаживают уже как-то время. Как минимум в Португалии
Литва после исполнения закона
Да, в приграничных городах сейчас примерно так.
Я не понял, так что просто регаешь машину в той стране и ок, катаешься дальше?
растамаживаешь за пошлину и катаешься дальше
дорого
Именно так. Более того так всегда и было, еще и права после получения ВНЖ нужно заменить на местные. Изменилось только то что теперь нельзя выехать и вновь заехать из рф обнулившись.
Целых полгода?! Если б там только лады были, они б сами за это время сгнили.
Видел? Год назад вроде как все обещали что никто никого выдавать не будет, брони какие-то обещали, в общем, одни обещания.
Долбанный виси, вчера в другой теме такой срач устроили, так весело было. А потом просто потёрли всю ветку с сотнями комментов. Страшно жить в наше время, в один миг можно лишиться всего. Словил апатию.
Так запутинские вирши ты можешь писать на RT например, там ничего не сотрут.
Неинтересно?
Литва это рыба такая?
Да, протухшая
Это лошадь у ведьмака.
Шевелись, Литва!
Больные люди)) Они так с российским правительством борются?))
они лично нет, а вот рука у них в Ж да
Клоунада
Истинное лицо, как же за*бало
Больше половины Литвы уедет))
Аналитика уровня киев за три дня?
Ха-ха-ха, ну пусть вывозят, самим-то не на чем ездить будет, снова на повозки перейдут :)
Возможно. Всегда поражался приезжая в Польши и Литву, насколько мало у них авто по сравнению с РФ.
ну они РАФики делали
Пздц 🤦♂️
больные люди
Когда-нибудь россияне наконец-то поймут, что правительство других странах им ничего не должно. Вот вообще ничего. И если россиян куда-то не пускают, или пускают выборочно, то у россиян есть МИД, цель которого эти вопросы решать.
Мид работает: https://www.mk.ru/amp/politics/2023/08/16/mid-rossii-prizval-posla-germanii-otkazatsya-ot-rusofobii.html
Или вот: https://mid.ru/ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/1884435/
Или МО)
Старая новость
Вот они слева направо. А так неудивительно это уже
Маразм крепчал, это уже не остановить
Их борьба...
Не наша точно. У нас вообще никакой борьбы. Запрещено законодательством ))
Прибалты очень сильно перегибают
Вы сильно много хотите от чухонцев. Людей насильно перетащили из родоплеменного строя в современный мир. Они просто не понимают, кого надо копировать
Та самая Литва основной ВВП страны которой и перепродаже ворованных из Европы автор русским?
Литва вообще в курсе, что население Москвы примерно в 10 раз больше, чем в их «стране»?
Надо подумать о своей дярёвне
жаль что в РФ походу не все в курсе, что население запада больше в 10 раз
Тут вообще не понятно к чему такие движения делать. Мол Россияне будут свои машины там продавать и навариваться ... Но таможня там выйдет как уже указали конских денег. Кто купит за такие деньги тачки. Да и если кто и продаст свое авто в странах балтики, то и бабло будет тратить в той же балтике. Прибалтам не нужны деньги ?
чтобы покупали местные машины и платили налог за регистрацию?
Растет количество не подпадающих под санкции товаров, экспортируемых из Литвы в Россию. Об этом заявил глава вильнюсской ассоциации бизнеса и промышленности Сигитас Бесагирскас.
"Если мы посмотрим чисто на статистику торговли, то неподсанкционные товары на самом деле отправляются из Литвы в Россию. И мы видим, что торговля с Россией и дальше растет", — заявил Бесагирскас в эфире телеканала LRT.
))
А что можно покупать там? Они у себя там последнюю промышленность развалили. Даже тех же шпрот уже давно нет. Продукты? Так их можно в Минске покупать.
Сейчас ка-а-а-а-к...
Всем гражданам РФ?
Тем, кто едет транзитом в Калининград
грустно всё это....
Литовцы всегда русских обожали, совершенно непонятно почему они так!
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Сначала одна страна бета-тест провела, посмотрела, а затем остальные повторили
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Ой бля ниче нового
Пусть свои шпроты вывозят из России, в течение полугода
Маленькие никчёмные людишки с синдромом вахтера. Причём тявкают из за угла только под прикрытием завхоза и только в компании пары - тройки таких же недорослей. Чем то напоминает поведение мигрантов в РФ.