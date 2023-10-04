В связи с возникшими неполадками увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств. Просим граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы.