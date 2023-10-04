Транспорт
Таня Боброва

МВД рекомендовало россиянам не приезжать на регистрацию автомобилей из-за массового сбоя Статьи редакции

Специалисты уже работают над устранением неполадок.

  • О сбое в работе информационной системы Госавтоинспекции России написало ТАСС. Автомобилисты сообщали о нём ещё с 3 октября 2023 года, уточняет Autonews. В МВД подтвердили проблемы при регистрации машин в подразделениях по всей стране.

В связи с возникшими неполадками увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств. Просим граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы.

МВД
  • О решении проблемы в ведомстве обещали сообщить дополнительно. Все обратившиеся смогут получить госуслуги после восстановления работы сервиса «вне зависимости от графика выходных в режиме работы “до последнего клиента”».

#новость #гибдд

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16 комментариев
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 Baddy Boy

Когда перепутали ВПН и ВИН номер и забанили не то.

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Амбассадор Черноголовки

Нет, там проблема в другом. Источники сообщают, что «команды с разными приоритетами оказались в одном массиве данных»

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Фоксик

Взорвали бомбу в сибири?

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Амбассадор Черноголовки

Похоже на то. Сильнейший ЭМИ после взрыва вывел из строя электронику

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Иван Серик

Ну вот приехали..

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Чиф Никиф
сбое в работе информационной системы

Опять эти айтишники...

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При себе ничего нет

Джуны не айтишники

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Кирилл Спинер-Вейпов

Что не день, то айтишники

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Борис Шувалов

Купил машину — посиди пока в ней

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Андрей К.

Прошу отнестись с пониманием...

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Илья Заводов
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Нет

О! Проблемы со статистикой можно вылечить "сбоем".

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Премудрый пискарь

Ну всё, опять сервак упал видимо...со стола...

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Некто

Тестирование системы ограничения по повесткам - для начала решили всех.

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Андрей

Это безобразие, вчера был в ГИБДД. Человек 20 сидели в небольшом помещении и ждали, когда "заработает база". Это в Москве, посоветовали прийти в 8 утра, взять талончик, в нем будет время. К этому времени прийти, если база будет, дай бог работать, помогут. Отдельное - это тема моего обращения. В приложении Госуслуг добавили автомобиль, который я продал много лет назад, за который не плачу налоги. Как сказали мне в ГИБДД - много вас таких, приходите... Вот такие госуслуги (

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Русик Чебот

А если все-таки приеду, то что будет?

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13 комментариев
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