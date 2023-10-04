МВД рекомендовало россиянам не приезжать на регистрацию автомобилей из-за массового сбоя Статьи редакции
Специалисты уже работают над устранением неполадок.
- О сбое в работе информационной системы Госавтоинспекции России написало ТАСС. Автомобилисты сообщали о нём ещё с 3 октября 2023 года, уточняет Autonews. В МВД подтвердили проблемы при регистрации машин в подразделениях по всей стране.
- О решении проблемы в ведомстве обещали сообщить дополнительно. Все обратившиеся смогут получить госуслуги после восстановления работы сервиса «вне зависимости от графика выходных в режиме работы “до последнего клиента”».
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Когда перепутали ВПН и ВИН номер и забанили не то.
Нет, там проблема в другом. Источники сообщают, что «команды с разными приоритетами оказались в одном массиве данных»
Взорвали бомбу в сибири?
Похоже на то. Сильнейший ЭМИ после взрыва вывел из строя электронику
Ну вот приехали..
Опять эти айтишники...
Джуны не айтишники
Что не день, то айтишники
Купил машину — посиди пока в ней
Прошу отнестись с пониманием...
О! Проблемы со статистикой можно вылечить "сбоем".
Ну всё, опять сервак упал видимо...со стола...
Тестирование системы ограничения по повесткам - для начала решили всех.
Это безобразие, вчера был в ГИБДД. Человек 20 сидели в небольшом помещении и ждали, когда "заработает база". Это в Москве, посоветовали прийти в 8 утра, взять талончик, в нем будет время. К этому времени прийти, если база будет, дай бог работать, помогут. Отдельное - это тема моего обращения. В приложении Госуслуг добавили автомобиль, который я продал много лет назад, за который не плачу налоги. Как сказали мне в ГИБДД - много вас таких, приходите... Вот такие госуслуги (
А если все-таки приеду, то что будет?