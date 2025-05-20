Flowith выпустила ИИ-агента с контекстным окном в 10 млн токенов — он создаёт 3D-игры и книги

В сравнительных тестах Agent NEO превзошёл Manus и Operator от OpenAI.Китайский стартап Flowith выпустил ИИ-агента, который выполняет более 1000 шагов во время задачи и поддерживает контекст в 10 млн токенов (около 7 млн слов). При необходимости он обработает «бесконечное» количество токенов и операций, утверждают создатели.На сайте Flowith в режиме ИИ-агента можно задать «бесконечное» число выходящих токенов. Скринкаст vc.ruНапример, Agent NEO может работать над созданием романов или 3D-игр «до нескольких месяцев».Разработчик дал Flowith, Lovable и Manus задание сгенерировать 3D-симулятор бильярда. Lovable и Manus не справились, а Flowith сделал рабочую игру. Источник: Hasan ToorВ тесте для ИИ-агентов GAIA, который проверяет их способность «рассуждать», совершать действия на сайтах и просматривать медиафайлы, он обошёл Manus и Operator от OpenAI.Результаты тестов. Источник: FlowithДля программирования, написания текста и онлайн-поиска Agent NEO использует модели o3, o4-mini, GPT-4.1, Claude 3.7 Sonnet, Gemini 2.5 Pro Preview и Grok 3.Agent NEO создал сайт проекта, на котором можно взаимодействовать с 3D-элементами и переходить по ссылкам. Источник: Jackywine Для генерации изображений есть DALLE-3, Flux 1.1 Pro, Recraft V3, для видео — Veo 2 и Kling V2.Пользователь попросил ИИ-агента сделать веб-страницу с комиксом на китайский сюжет «У Сун сражается с тигром» — в стиле студии Ghibli. Источник: huangyun_122Также ИИ-агент может просматривать и анализировать видео, генерировать документы и презентации, искать информацию в соцсети X с помощью Grok.Agent NEO создал весь документ для презентации дизайна игры «с первого раза». Источник: Ashutosh Shrivastava Как пишут разработчики, которые уже протестировали ИИ-агента, он отличается возможностью контролировать все действия. Ход работы можно приостановить и скорректировать в любой момент.Пользователь прерывает агента и задаёт команду, что делать дальше. Источник: Ashutosh Shrivastava Также на сайте есть так называемые «Сады знаний» — базы с документами для разных проектов. Flowith придумали маркет «садов», где можно продать свои наборы обучающих данных.Маркет баз данных. Компания получает 20% от стоимости. Пользователь получает данные навсегда — с последующими обновлениями. Скриншот vc.ruСейчас ИИ-агент NEO доступен в режиме закрытой бета-версии. Для входа понадобится ввести код приглашения на сайте Flowith. Первые две недели можно пользоваться бесплатно, затем — $20 в месяц. На сайте указано, что оплатить можно «без банковской карты».В бесплатной версии Flowith работает как чат-бот без агентских функций. Он использует Gemini 2.5 Flash, GPT-4.1-mini, Claude 3.5 Haiku, Grok 3-mini, DeepSeek R1.#новости #ииагенты