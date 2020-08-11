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12 августа, среда

«Стартапы не рождаются в атмосфере страха»: представители ИТ-компаний в Белоруссии призвали остановить насилие в стране
88
Uber предупредила об остановке поездок в Калифорнии на несколько месяцев, если сервису придётся нанять водителей в штат
14
«Яндекс» закрыл сервис для поиска людей в соцсетях из-за его непопулярности
27
«Мой домашний офис»: американский производитель игрушек Fisher-Price выпустил набор для «удалёнки» за $24,99
16

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#авиаперелёты #налоги #итирегуляторы
Приёмная
Nikita Kolmogorov

Telegram, начни диалог с разработчиками ботов

Я — мелкий инди-разработчик, у которого большая часть проектов ведется единственным разработчиком (мной), а большая часть моего кода лежит в открытом доступе. Я стараюсь помочь как можно большему количеству людей своим кодом — абсолютно бесплатно. Но мне постоянно ставит палки в колеса закрытость Telegram Bot API.

49 комментариев
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Офлайн
Галина Мубаракшина

«Стартапы не рождаются в атмосфере страха»: представители ИТ-компаний в Белоруссии призвали остановить насилие в стране Материал редакции

Под открытым письмом подписались более 300 человек.

Мы не эксперты в политике, но мы эксперты в технологичном бизнесе. В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости.

из открытого письма
88 комментариев
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Сервисы
Альберт Хабибрахимов

Что известно о Psiphon — уже самом популярном сервисе для обхода белорусских блокировок интернета Материал редакции

Проект разработали в Университете Торонто специально для поддержки жителей стран с интернет-цензурой. Сервис способен обойти блокировки в Китае, им пользуются 20 млн человек в месяц.

6 комментариев
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Офтоп
Андрей Фролов

«Подготовьте номер паблик стейтик джава точка...»: помощник «Олег» зачитал сбой во время теста в колл-центре «Тинькофф» Материал редакции

Telegram-канал The After Times опубликовал запись разговора пользователя «Тинькофф» с голосовым помощником «Олег», который ответил во время звонка в коллцентр банка. Во время общения сервис столкнулся с ошибкой и попытался произнести на русском языке часть кода.

Чтобы восстановить пароль, подготовьте номер паблик стейтик джава точка ланг точка обджект ру точка тиньков ангшенс точка аф джава точка ланг точка буллин джава...

8 комментариев
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Материалы для предпринимателей
Личный опыт: как моя компания начала продавать государству Кто больше всех заработал на коронавирусе
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(function (d, w) { var data = [{ title: "Личный опыт: как моя компания начала продавать государству", link: "https://psblog.ru/lichnyj-opyt-kak-moya-kompaniya-nachala-prodavat-gosudarstvu/" }, { title: "Ставка на импортозамещение в кризис: как пройти путь от наёмного водителя до собственника производства", link: "https://psblog.ru/stavka-na-importozameshhenie-v-krizis-kak-projti-put-ot-nayomnogo-voditelya-do-sobstvennika-proizvodstva/" }, { title: "Как историк-японист за 10 дней открыл «тёмную кухню»", link: "https://psblog.ru/kak-istorik-yaponist-za-10-dnej-otkryl-tyomnuyu-kuhnyu/" }, { title: "Из гастроэнтузиаста в бизнесмены: как создать устойчивую модель работы пекарни", link: "https://psblog.ru/iz-gastroentuziasta-v-biznesmeny-kak-sozdat-ustojchivuyu-model-raboty-pekarni/" }, { title: "Деньги блогеров: считаем сколько можно заработать за посты в интернете", link: "https://psblog.ru/dengi-blogerov-schitaem-skolko-mozhno-zarabotat-za-posty-v-internete/" }, { title: "Как получить льготы и помощь на развитие бизнеса", link: "https://psblog.ru/category/gospodderzhka-msb/" }]; var state = { duration: 5000, nextTitle: 0, isStop: false, isAnimationStop: false, width: 0, isMobile: false, href: "#" }; var btn = d.querySelector(".js-PSB-running-line__btn"); var marqueeBox = d.querySelector(".js-PSB-running-line__marquee-box"); var marqueeTitle = marqueeBox.querySelector(".js-PSB-running-line__marquee-title"); var logo = d.querySelector(".PSB-running-line__logo"); var changeHrefKoef = 80; var koef = 23; var pad = parseInt(w.getComputedStyle(marqueeTitle).paddingRight) + koef; var cloneNextTitle = marqueeTitle.cloneNode(); marqueeBox.append(cloneNextTitle); var initElem = function initElem(data, title, titleNext, button) { var currentData = data[state.nextTitle]; state.nextTitle = data.length - 1 === state.nextTitle ? 0 : state.nextTitle + 1; state.href = currentData.link; title.textContent = currentData.title; title.href = state.href; button.href = state.href; titleNext.textContent = data[state.nextTitle].title; titleNext.href = data[state.nextTitle].link; }; var animationMarquee = function animationMarquee(titleDOMElement, nextTitleDOMElement, box, btn, state, data) { var speedMobile = 2, speedDesktop = 1.5; var translateX, curWidth = 0; var step = function step() { var innerWidth = titleDOMElement.offsetWidth; var width = innerWidth - state.width; if (curWidth >= width - 2 && curWidth <= width + 4 || width < 0 && curWidth >= 0 && curWidth <= 3) { state.isAnimationStop = state.isStop; } if (curWidth >= innerWidth - changeHrefKoef) { state.href = data[state.nextTitle].link; btn.href = state.href; titleDOMElement.href = state.href; nextTitleDOMElement.href = data[state.nextTitle].link; } if (curWidth >= innerWidth + pad) { curWidth = 0; initElem(data, titleDOMElement, nextTitleDOMElement, btn); } if (!state.isAnimationStop) { curWidth += state.isMobile ? speedMobile : speedDesktop; translateX = curWidth; titleDOMElement.style.transform = "translateX(-".concat(translateX, "px)"); cloneNextTitle.style.transform = "translateX(-".concat(translateX, "px)"); } requestAnimationFrame(step); }; requestAnimationFrame(step); }; var init = function init(data, titleDOMElement, nextTitleDOMElement, btn, box) { state.width = parseInt(w.getComputedStyle(box).width); if (state.width <= 375) { state.isMobile = true; } initElem(data, titleDOMElement, nextTitleDOMElement, btn); if (!state.isStop) { animationMarquee(titleDOMElement, nextTitleDOMElement, box, btn, state, data); } }; var handlerOver = function handlerOver() { state.isStop = true; }; var handlerOut = function handlerOut() { state.isStop = false; }; var handlerReadArticle = function handlerReadArticle() { w.open(state.href, "_blank"); }; init(data, marqueeTitle, cloneNextTitle, btn, marqueeBox); var sendEvent = function sendEvent(label) { var action = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : "Click"; var value = "PSB 565 \u2014 ".concat(label, " \u2014 ").concat(action); if (w.dataLayer !== undefined) { w.dataLayer.push({ event: "data_event", data_description: value }); } }; btn.addEventListener("mouseover", handlerOver); btn.addEventListener("mouseout", handlerOut); btn.addEventListener("click", function (e) { sendEvent(e.target.href); }); marqueeTitle.addEventListener('click', function (e) { sendEvent(e.target.href); }); cloneNextTitle.addEventListener('click', function (e) { sendEvent(e.target.href); }); logo.addEventListener("click", function (e) { var link = e.target.closest(".PSB-running-line__logo"); sendEvent(link.href); }); })(document, window);
Трибуна
Максим Кравец

Bodro.food: как мы сделали платформу по доставке продуктов на дом благодаря клиентскому кейсу

Хочу рассказать о том, как из решения клиентской задачи родился наш собственный сервис — платформа по доставке продуктов на дом Bodro.food.

18 комментариев
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25
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Сервисы
Галина Мубаракшина

«Яндекс» закрыл сервис для поиска людей в соцсетях из-за его непопулярности Материал редакции

Искать людей можно и с помощью обычного поиска, объяснили в компании.

В сервисе можно было искать человека по фамилии, имени и другим данным
27 комментариев
7
6
Финансы
Татьяна Боброва

Tesla проведёт дробление акций 5 к 1 — компания хочет сделать их более доступными для сотрудников и инвесторов Материал редакции

Бумаги «переоценённого» автопроизводителя подорожали почти на 300% с начала 2020 года.

An Rong Xu для The New York Times
78 комментариев
20
35
Техника
Галина Мубаракшина

Финский производитель профессиональных VR-гарнитур Varjo привлёк $54 млн — в числе его клиентов Boeing, Volvo и Siemens Материал редакции

В отличие от других компаний, Varjo создаёт гарнитуры не для игр, а для работы — например, дизайна автомобилей и подготовки космонавтов.

Гарнитуры Varjo VR-2 и VR-2 Pro Varjo
6 комментариев
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9
Обсуждаемое
Право
ФАС признала Apple монополистом из-за магазина App Store — на компанию жаловалась «Лаборатория Касперского»
Установить iOS-приложение можно только через App Store и компания этим пользуется, объяснил регулятор.
159
Право
В Беларуси второй день проблемы с доступом в интернет
Это первый прецедент, когда глобально для страны невозможно пользоваться интернетом. Отключили из за политических процессов, но не могут работать компании.
589
Транспорт
Личный авто vs каршеринг vs такси vs подписка — что выгоднее?
Посчитали траты за год и делаем выводы, в каких случаях стоит использовать тот или иной вариант.
111
Транспорт
Татьяна Боброва

Uber предупредила об остановке поездок в Калифорнии на несколько месяцев, если сервису придётся нанять водителей в штат Материал редакции

Накануне суд обязал Uber и Lyft переквалифицировать водителей из подрядчиков в сотрудников — у компаний есть десять дней.

14 комментариев
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3
Дизайн
Nimax

Ребрендинг сообщества петербургских цифровых агентств SPECIA

SPECIA — объединение петербургских цифровых агентств, в которое входят более 50 интернет-агентств, веб-студии и продуктовых компаний. Сообщество обратилось в Nimax за обновлением айдентики объединения.

1 комментарий
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Что почитать
Konstantin Smygin

«Поездка длиною в жизнь» — ключевые идеи книги Роберта Айгера

В книге «Поездка длиною в жизнь» (на русском языке не издавалась) Роберт Айгер, 15 лет руководивший The Walt Disney Company, рассказывает о своём жизненном пути и карьере, об извлеченных уроках для жизни и работы, которые могут стать примером для будущих лидеров — независимо от сферы их деятельности.

10 комментариев
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8

Комментарии

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