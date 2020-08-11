12 августа, среда
Я — мелкий инди-разработчик, у которого большая часть проектов ведется единственным разработчиком (мной), а большая часть моего кода лежит в открытом доступе. Я стараюсь помочь как можно большему количеству людей своим кодом — абсолютно бесплатно. Но мне постоянно ставит палки в колеса закрытость Telegram Bot API.
«Стартапы не рождаются в атмосфере страха»: представители ИТ-компаний в Белоруссии призвали остановить насилие в стране Материал редакции
Под открытым письмом подписались более 300 человек.
Что известно о Psiphon — уже самом популярном сервисе для обхода белорусских блокировок интернета Материал редакции
Проект разработали в Университете Торонто специально для поддержки жителей стран с интернет-цензурой. Сервис способен обойти блокировки в Китае, им пользуются 20 млн человек в месяц.
«Подготовьте номер паблик стейтик джава точка...»: помощник «Олег» зачитал сбой во время теста в колл-центре «Тинькофф» Материал редакции
Telegram-канал The After Times опубликовал запись разговора пользователя «Тинькофф» с голосовым помощником «Олег», который ответил во время звонка в коллцентр банка. Во время общения сервис столкнулся с ошибкой и попытался произнести на русском языке часть кода.
«Яндекс» закрыл сервис для поиска людей в соцсетях из-за его непопулярности Материал редакции
Искать людей можно и с помощью обычного поиска, объяснили в компании.
Tesla проведёт дробление акций 5 к 1 — компания хочет сделать их более доступными для сотрудников и инвесторов Материал редакции
Бумаги «переоценённого» автопроизводителя подорожали почти на 300% с начала 2020 года.
Финский производитель профессиональных VR-гарнитур Varjo привлёк $54 млн — в числе его клиентов Boeing, Volvo и Siemens Материал редакции
В отличие от других компаний, Varjo создаёт гарнитуры не для игр, а для работы — например, дизайна автомобилей и подготовки космонавтов.
Uber предупредила об остановке поездок в Калифорнии на несколько месяцев, если сервису придётся нанять водителей в штат Материал редакции
Накануне суд обязал Uber и Lyft переквалифицировать водителей из подрядчиков в сотрудников — у компаний есть десять дней.
SPECIA — объединение петербургских цифровых агентств, в которое входят более 50 интернет-агентств, веб-студии и продуктовых компаний. Сообщество обратилось в Nimax за обновлением айдентики объединения.
В книге «Поездка длиною в жизнь» (на русском языке не издавалась) Роберт Айгер, 15 лет руководивший The Walt Disney Company, рассказывает о своём жизненном пути и карьере, об извлеченных уроках для жизни и работы, которые могут стать примером для будущих лидеров — независимо от сферы их деятельности.