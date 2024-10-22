Российские кинотеатры снова временно откажутся от «теневого» проката — БК

На период с 4 по 11 ноября 2024 года. 4 ноября — праздничный выходной.Кинотеатры достигли такой договорённости с дистрибьютором «Централ Партнершип», пишет «Бюллетень кинопрокатчика» (БК) со ссылкой на представителя одной из киносетей.Издание не уточнило, с чем может быть связана необходимость отказаться от пиратского контента. Но на сайте дистрибьютора среди ближайших премьер — фэнтези «Огниво» Александра Войтинского и историческая драма «Любовь Советского Союза» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Обе картины сняты при финансовой поддержке «Фонда Кино».Ранее в 2024 году «Централ Партнершип» отвечала за прокат таких фильмов, как «Холоп 2» Кирилла Шипенко, «Бременские музыканты» Алексея Нужного, «Майор Гром: Игра» Олега Трофима и «Сто лет тому вперёд» Александра Андрющенко.Ангелина Стречина и Роман Васильев, кадр из фильма «Любовь Советского Союза»Это не первый раз, когда кинотеатры временно отказываются от «теневого» проката для поддержки российских фильмов. До этого его останавливали практически на месяц — с 18 апреля по 12 мая 2024 года.Тогда главным бенефициаром должен был стать фильм «Сто лет тому вперёд», но он не оправдал ожиданий, а другого репертуара не хватало. Части «многозальников», по словам собеседника БК, пришлось закрыть помещения на «субботник»: провести уборку, поменять лампы и кресла.Роман Евдокимов, кадр из фильма «Огниво» За первую половину 2024 года российские кинотеатры выручили 26,1 млрд рублей — на 9% больше год к году. При этом количество проданных билетов снизилось в годовом выражении на 3,6%.Основатель франшизы «Люмен» Павел Поникаровский называл итоги «удручающими», а нехватку «качественного контента» — «катастрофической».О нехватке «мощного» контента рассуждала и глава киносети «Каро» Ольга Зинякова. Она также напоминала, что «пиратские показы отнимают у официального проката зрителя, и пока этот вопрос не решится, легальный контент будет терять в кассе».#кинотеатры #новости
бракоделы решили придушить кинотеатры
Необходимо ввести налог для поддержки кинотеатров. Пираты пользуются интернетом поэтому брать его со всех пользователей интернета.
Надо ввести налог на тех, кто не ходит в кино!
Можно в Кинотеатрах показывать лучшие речи президента и устраивать платные просмотры. С 2000 года столько контента можно наклепать. И никто не скажет, что он не мощный. Пц, какой мощный.
Она также напоминала, что «пиратские показы отнимают у официального проката зрителя, и пока этот вопрос не решится, легальный контент будет терять в кассе».
бля уже 20 лет прошло, пора понять что пираты будут всегда, даже когда диски/кассеты были и тупо менты крышовали. пора уже принять реальность
ну и ясен хуй, вы цены на билеты видели?
проще телку похавать суши сводить, чем в кино сводить