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Полина Лааксо
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Российские кинотеатры снова временно откажутся от «теневого» проката — БК

На период с 4 по 11 ноября 2024 года. 4 ноября — праздничный выходной.

  • Кинотеатры достигли такой договорённости с дистрибьютором «Централ Партнершип», пишет «Бюллетень кинопрокатчика» (БК) со ссылкой на представителя одной из киносетей.
  • Издание не уточнило, с чем может быть связана необходимость отказаться от пиратского контента. Но на сайте дистрибьютора среди ближайших премьер — фэнтези «Огниво» Александра Войтинского и историческая драма «Любовь Советского Союза» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Обе картины сняты при финансовой поддержке «Фонда Кино».
  • Ранее в 2024 году «Централ Партнершип» отвечала за прокат таких фильмов, как «Холоп 2» Кирилла Шипенко, «Бременские музыканты» Алексея Нужного, «Майор Гром: Игра» Олега Трофима и «Сто лет тому вперёд» Александра Андрющенко.
Ангелина Стречина и Роман Васильев, кадр из фильма «Любовь Советского Союза»
Ангелина Стречина и Роман Васильев, кадр из фильма «Любовь Советского Союза»
  • Это не первый раз, когда кинотеатры временно отказываются от «теневого» проката для поддержки российских фильмов. До этого его останавливали практически на месяц — с 18 апреля по 12 мая 2024 года.
  • Тогда главным бенефициаром должен был стать фильм «Сто лет тому вперёд», но он не оправдал ожиданий, а другого репертуара не хватало. Части «многозальников», по словам собеседника БК, пришлось закрыть помещения на «субботник»: провести уборку, поменять лампы и кресла.
Роман Евдокимов, кадр из фильма «Огниво» 
Роман Евдокимов, кадр из фильма «Огниво» 
  • За первую половину 2024 года российские кинотеатры выручили 26,1 млрд рублей — на 9% больше год к году. При этом количество проданных билетов снизилось в годовом выражении на 3,6%.
  • Основатель франшизы «Люмен» Павел Поникаровский называл итоги «удручающими», а нехватку «качественного контента» — «катастрофической».
  • О нехватке «мощного» контента рассуждала и глава киносети «Каро» Ольга Зинякова. Она также напоминала, что «пиратские показы отнимают у официального проката зрителя, и пока этот вопрос не решится, легальный контент будет терять в кассе».

#кинотеатры #новости

22
6 комментариев
lucklessman

бракоделы решили придушить кинотеатры

1
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Иванов Иван

Необходимо ввести налог для поддержки кинотеатров. Пираты пользуются интернетом поэтому брать его со всех пользователей интернета.

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Sergey Zhukov

Надо ввести налог на тех, кто не ходит в кино!

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debil
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ГлавЧёрт

Можно в Кинотеатрах показывать лучшие речи президента и устраивать платные просмотры. С 2000 года столько контента можно наклепать. И никто не скажет, что он не мощный. Пц, какой мощный.

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hakhagmon

Она также напоминала, что «пиратские показы отнимают у официального проката зрителя, и пока этот вопрос не решится, легальный контент будет терять в кассе».

бля уже 20 лет прошло, пора понять что пираты будут всегда, даже когда диски/кассеты были и тупо менты крышовали. пора уже принять реальность


ну и ясен хуй, вы цены на билеты видели?
проще телку похавать суши сводить, чем в кино сводить

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