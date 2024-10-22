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Евгения Евсеева
Еда

Минфин: квас — такой же газированный сахаросодержащий напиток, как и другие

Так ведомство ответило на заявление главы «Очаково» о «дискредитации» кваса.

  • Минфин предлагает унифицировать подход к регулированию сахаросодержащих напитков, включая квас, поскольку это «такой же напиток, как и любой другой газированный с содержанием сахара», пишет РБК со ссылкой на заявление ведомства.
  • В «этом контексте» квас по степени вреда для здоровья «ничем не отличается от других сладких напитков», отметили в Минфине. Акциз в размере 7 рублей за 1 л на сахаросодержащие напитки ввели в 2023 году именно для сокращения потребления сахара и финансирования мер в области здравоохранения, в том числе по борьбе с диабетом.

Признание его [кваса] подакцизным товаром направлено на достижение большего эффекта в достижении целей, которые были заложены при введении акциза на сладкие напитки.

Минфин
  • Так Минфин прокомментировал письмо президента «Очаково» Алексея Кочетова на имя министра финансов Антона Силуанова. В нём говорилось, что признание кваса сахаросодержащим напитком приведёт к «дискредитации одного из символов русского народа».

#новости

77
11
46 комментариев
new_comment

В «этом контексте» квас по степени вреда для здоровья «ничем не отличается от других сладких напитков», отметили в Минфине.Минфин уже и о здоровье граждан заботится. Скоро расскажет о пользе голодания.

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3
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Gre Li

Странно, что Минфин, но вообще мера здравая. Демографы одобряют.

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Андрей

На имя главы минфина написали письмо и кто же должен был на него отвечать, интересно?

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буква Ю

хотя бы создают видимость...

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d679eaad610471402e548ca689df29

именно для сокращения потребления сахара и финансирования мер в области здравоохраненияАга, да, именно поэтому

13
1
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Mike Elkin

скрепы затрещали....

2
1
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Курчатов

Ничем хорошим это не закончится. Вместо сахара будут добавлять какую-нибудь химическю альтернативу

2
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