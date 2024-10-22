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Полина Лааксо
Еда

Глава «Очаково» предупредил, что признание кваса сахаросодержащим напитком приведёт к «дискредитации одного из символов русского народа»

Производителям кваса в таком случае придётся уплачивать акциз.

  • Письмо с просьбой пересмотреть поправки Алексей Кочетов направил министру финансов Антону Силуанову, пишет РБК со ссылкой на компанию.
  • Акциз в размере 7 рублей за 1 л на сахаросодержащие напитки ввели в 2023 году. Содержание углеводов в пищевой ценности таких напитков должно превышать 5 г на 100 мл, но объёмная доля этилового спирта не должна быть более 1,2%.
  • В сентябре 2024 года в Госдуму внесли предложение изменить критерий содержания добавленных сахаров и углеводов, чтобы «пресечь манипуляции, связанные с уплатой акциза». Из новой версии поправок меру исключили, но предложили с 2025 года повысить сам акциз до 10 рублей за 1 л и признать сахаросодержащим напитком квас с долей спирта до 1,2%.
  • По словам главы «Очаково», производители будут вынуждены использовать химические сахарозаменители. Инвестиционные планы придётся пересмотреть, а темпы роста промышленности замедлятся. Россияне же отдадут предпочтение «иностранным вредным газировкам», что поставит «под угрозу здоровье нации».
Источник фото: iRecommend
Источник фото: iRecommend
  • В начале октября 2024 года пивовары предупреждали, что резкий рост акцизов приведёт к заморозке инвестпроектов на 33,5 млрд рублей. И отмечали: повышение акцизов «“съест” практически всю маржу». Позже бизнес предложил ввести минимальную розничную цену на пиво.

#квас #новости

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53 комментария
ilia

Очаково имеет крайне слабое отношение к тому, что реально "квас", но примазаться на теме патриотизма-символизма-традиционности - за благое дело...

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Император Нолимоций

Странно, что ещё никто не вскочил на трибуну и не завопил, что выплата лицензионных отчислений по объектам интеллектуальной собственности и вообще оплата любого импорта дискредитируют свободный русский дух™ как «один из символов русского народа».

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Black7

Главе посоветую попробовать ту засахаренную бормотуху что он квасом называет

7
3
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Frederik Appleberg

чайный гриб!

3
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Полина Лааксо
Автор

теперь к серьезным вопросам. какой квас любите?

2
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Илай Макс

Россияне же отдадут предпочтение «иностранным вредным газировкам», что поставит «под угрозу здоровье нации».о здоровье нации человек оказывается думает, когда килограм сахара на литр кваса сыпит 😄

8
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