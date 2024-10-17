Бизнес предложил Минфину ввести минимальную розничную цену на пиво на фоне роста акцизов

Это позволит сохранить качество продукции, считают в «Опоре России».В России необходимо ввести минимальную розничную цену на все виды пива и пивных напитков — это позволит увеличить налоговые платежи и сохранить качество товаров на фоне роста акцизов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на письмо «Опоры России» замглавы Минфина Алексею Сазанову.Налоговые поправки, которые внесли в Госдуму, предлагают в 2025 году увеличить акциз на пивоваренную продукцию с 27 рублей до 30 рублей за литр. Из-за этого производители могут снизить качество товаров, чтобы уменьшить издержки и сохранить конкурентоспособные цены, отмечают авторы письма.Чтобы избежать рисков снижения качества, бизнес предлагает — кроме введения минимальной розничной цены — ужесточить законодательные требования и требования ГОСТов, «направленных на недопущение оптимизации технологических процессов и рецептур в ущерб качеству продукции».В Минфине подтвердили, что получили письмо. И добавили: вопрос минимальной розничной цены на пиво можно будет рассмотреть после внесения изменений в договор Евразийского экономического союза — по предоставлению странам права устанавливать минимальные цены на весь алкоголь.В «Опоре России» рассчитали предполагаемые параметры минимальной цены: 100 рублей за литр пивоваренной продукции для кеги, 110 рублей за литр в пластиковых бутылках и 130 рублей за литр в стеклянных бутылках или алюминиевых банках. Пока бизнес предлагает одинаковые параметры для пива и для пивных напитков.Однако исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов считает, что ввод минимальной цены на пиво повредит рынку: «Помимо существенного роста средней цены на наиболее популярный ассортимент, минимальная розничная цена приведёт к сокращению объёмов легального производства и продаж, поскольку 50% объёма индустрии продаётся исключительно при условии предоставления скидки».В начале октября 2024 года пивовары предупреждали, что резкий рост акцизов приведёт к заморозке инвестпроектов на 33,5 млрд рублей. И отмечали: повышение акцизов «“съест” практически всю маржу производителей».#новости
Бизнес предложил Минфину ввести минимальную розничную цену на пиво на фоне роста акцизов. Это позволит сохранить качество продукции.
Когда я в 3-м классе уверял родителей, что у меня украли дневник, был гораздо более убедителен и логичен.
Беда в том, что им в логику не надо, достаточно просто топить за мифическое добро, которого нет.
Но если казна с этого поимеет россиян, им позволят всё что угодно.
Чем хуже - тем лучше, жаль только что варят лягуху медленно.
Но нищета населению только на пользу, раз не хотят думать сейчас, мож потом задумаются, когда дойдет до продовольствия по карточкам
Акциз увеличили на 10%. Но на цене бутылки это отразится в лучшем случае повышением на 1-1,5 рубля.
Какие то сомнения что это стоит обсуждать.
дети гораздо убедительнее чем бизнес.
Да просто инфляция вверх. И правительство инициирует якобы предложения бизнеса. Чтобы поднять цены. А народу сказать : это мол не инфляция а просто производители жадные. Акцизы на машины кто поднял? Правительство. Ну ни как не китайские производители.
Ну ничего, народ скажет, что только выиграли, да и вообще, во всем мире инфляция! А вы видели их госдолг? То-то и оно