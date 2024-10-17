Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Сервисы
Маркетинг
Мнения
Путешествия
Крипто
Маркетплейсы
Личный опыт
Право
Находки
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Еда

Бизнес предложил Минфину ввести минимальную розничную цену на пиво на фоне роста акцизов

Это позволит сохранить качество продукции, считают в «Опоре России».

  • В России необходимо ввести минимальную розничную цену на все виды пива и пивных напитков — это позволит увеличить налоговые платежи и сохранить качество товаров на фоне роста акцизов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на письмо «Опоры России» замглавы Минфина Алексею Сазанову.
  • Налоговые поправки, которые внесли в Госдуму, предлагают в 2025 году увеличить акциз на пивоваренную продукцию с 27 рублей до 30 рублей за литр. Из-за этого производители могут снизить качество товаров, чтобы уменьшить издержки и сохранить конкурентоспособные цены, отмечают авторы письма.
  • Чтобы избежать рисков снижения качества, бизнес предлагает — кроме введения минимальной розничной цены — ужесточить законодательные требования и требования ГОСТов, «направленных на недопущение оптимизации технологических процессов и рецептур в ущерб качеству продукции».
  • В Минфине подтвердили, что получили письмо. И добавили: вопрос минимальной розничной цены на пиво можно будет рассмотреть после внесения изменений в договор Евразийского экономического союза — по предоставлению странам права устанавливать минимальные цены на весь алкоголь.
  • В «Опоре России» рассчитали предполагаемые параметры минимальной цены: 100 рублей за литр пивоваренной продукции для кеги, 110 рублей за литр в пластиковых бутылках и 130 рублей за литр в стеклянных бутылках или алюминиевых банках. Пока бизнес предлагает одинаковые параметры для пива и для пивных напитков.
  • Однако исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов считает, что ввод минимальной цены на пиво повредит рынку: «Помимо существенного роста средней цены на наиболее популярный ассортимент, минимальная розничная цена приведёт к сокращению объёмов легального производства и продаж, поскольку 50% объёма индустрии продаётся исключительно при условии предоставления скидки».
  • В начале октября 2024 года пивовары предупреждали, что резкий рост акцизов приведёт к заморозке инвестпроектов на 33,5 млрд рублей. И отмечали: повышение акцизов «“съест” практически всю маржу производителей».

#новости

44
11
11
62
62 комментария
S.Capusta

Бизнес предложил Минфину ввести минимальную розничную цену на пиво на фоне роста акцизов. Это позволит сохранить качество продукции.

Когда я в 3-м классе уверял родителей, что у меня украли дневник, был гораздо более убедителен и логичен.

35
3
Ответить
Вадим Д.

Беда в том, что им в логику не надо, достаточно просто топить за мифическое добро, которого нет.
Но если казна с этого поимеет россиян, им позволят всё что угодно.

8
Ответить
United24

Чем хуже - тем лучше, жаль только что варят лягуху медленно.
Но нищета населению только на пользу, раз не хотят думать сейчас, мож потом задумаются, когда дойдет до продовольствия по карточкам

2
Ответить
Иванов Иван

Акциз увеличили на 10%. Но на цене бутылки это отразится в лучшем случае повышением на 1-1,5 рубля.
Какие то сомнения что это стоит обсуждать.

Ответить
Олег Панков

дети гораздо убедительнее чем бизнес.

Ответить
Иван Петров

Да просто инфляция вверх. И правительство инициирует якобы предложения бизнеса. Чтобы поднять цены. А народу сказать : это мол не инфляция а просто производители жадные. Акцизы на машины кто поднял? Правительство. Ну ни как не китайские производители.

11
Ответить
Джейкоб Петрович

Ну ничего, народ скажет, что только выиграли, да и вообще, во всем мире инфляция! А вы видели их госдолг? То-то и оно

6
Ответить